Andreu Buenafuente comentará la dimisión de Mazón en 'Futuro Imperfecto'

Esta semana, en ‘Futuro Imperfecto’, Andreu Buenafuente se ocupará de la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Será uno de los temas de la actualidad nacional e internacional que repasará, con su característico sentido del humor para hacernos disfrutar de una noche de comedia y reflexión sobre los acontecimientos de la semana en una edición titulada ‘Pedidas y despedidas’,

Éxito de 'Futuro Imperfecto' Producido por RTVE en colaboración con EL TERRAT (THE MEDIAPRO STUDIO), 'Futuro Imperfecto' se graba en el teatro de LaFACT de Terrassa con 700 personas de público. En esta segunda temporada sigue contando con el talento musical de Sergi Estella, la energía arrolladora de Sílvia Abril, las investigaciones incómodas y necesarias de Carles Tamayo y las historias tan reales como absurdas de Raúl Cimas. Además, en esta etapa incorpora una rueda de cómicos y cómicas que participan puntualmente. Y, por primera vez, el programa saldrá de su plató habitual y viajará a otra ciudad para grabar uno de sus episodios.