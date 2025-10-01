Andreu Buenafuente repasa la actualidad nacional e internacional en 'Futuro Imperfecto'
- Con las visitas de Silvia Abril, Raúl Cimas y el escritor David Uclés
- Jueves 2 de octubre, tras ‘La Revuelta’, en La 1 y RTVE Play
Andreu Buenafuente vuelve con una nueva entrega de ‘Futuro Imperfecto’ en la que reflexionará con humor sobre la actualidad nacional e internacional, bajo el título ‘Ser o no ser’.
Este jueves, Buenafuente comentará el visado por puntos propuesto por el PP, las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el Rey y la amenaza rusa.
El programa contará con algunos de sus colaboradores habituales, como su codirector David Martos, o Tamara García Romero y una nueva entrega de su informativo ‘Dopamina’. Además, recibirá las visitas de Silvia Abril, Raúl Cimas, y el escritor y músico David Uclés.
Segunda temporada de ‘Futuro Imperfecto’
Producido por RTVE en colaboración con EL TERRAT (THE MEDIAPRO STUDIO), ‘Futuro Imperfecto’ acaba de estrenar su segunda temporada en el prime time de La 1, tras cerrar la primera con una audiencia media del 11,9%, 1.233.000 seguidores, y más de 2,8 millones de espectadores únicos. El pasado jueves, su segunda entrega, subió en cuota (11%) y fue la oferta más contactada del día de su franja con 2.194.000 espectadores únicos.
El programa de Andreu Buenafuente, grabado en el teatro de LaFACT de Terrassa con 700 personas de público, seguirá repasando la actualidad a través del ingenio del maestro del humor, acompañado del talento musical de Sergi Estella, la energía arrolladora de Sílvia Abril, las investigaciones incómodas y necesarias de Carles Tamayo, y las historias tan reales como absurdas de Raúl Cimas. Además, en esta temporada incorpora una rueda de cómicos y cómicas invitados, que participarán puntualmente en el programa. Y, por primera vez, ‘Futuro Imperfecto’ saldrá de su plató habitual y viajará a otra ciudad para grabar uno de sus episodios.