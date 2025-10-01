Andreu Buenafuente repasa la actualidad nacional e internacional en 'Futuro Imperfecto'

Andreu Buenafuente vuelve con una nueva entrega de ‘Futuro Imperfecto’ en la que reflexionará con humor sobre la actualidad nacional e internacional, bajo el título ‘Ser o no ser’.

Este jueves, Buenafuente comentará el visado por puntos propuesto por el PP, las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el Rey y la amenaza rusa.

El programa contará con algunos de sus colaboradores habituales, como su codirector David Martos, o Tamara García Romero y una nueva entrega de su informativo ‘Dopamina’. Además, recibirá las visitas de Silvia Abril, Raúl Cimas, y el escritor y músico David Uclés.