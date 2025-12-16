La ONU denuncia más de cien muertes por ataques con drones durante la actual ofensiva en el centro de Sudán
- Al menos 104 civiles han perdido la vida por ataques con drones desde el 4 de diciembre
- La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas
Al menos 104 civiles han sido asesinados por ataques con drones desde el 4 de diciembre en la región central sudanesa de Kordofán, donde se han trasladado las principales hostilidades entre las fuerzas armadas de Sudán y los paramilitares tras la toma en octubre del último bastión del ejército sudanés en Darfur (al oeste del país), ha denunciado este martes Naciones Unidas.
En uno de esos incidentes, en el sur de la región, uno de los aparatos no tripulados atacó una guardería y un hospital causando al menos 89 muertos, incluyendo 43 niños, según el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. "Estoy alarmado por la intensificación de las hostilidades entre Fuerzas Armadas Sudanesas, las Fuerzas de Apoyo Rápido y el Movimiento de Liberación de Sudán en Kordofán", ha indicado el alto comisionado, quien pidió un inmediato alto el fuego para evitar que escalen las atrocidades. No proporcionó más detalles sobre la responsabilidad de los ataques con drones, que, según ha informado, han impactado en hospitales, una guardería y una base de la ONU.
Türk también ha condenado el reciente asesinato de seis soldados de la ONU, en el sur de Kordofán, el pasado 13 de diciembre. Un día después, otro ataque con drones en un hospital de la misma zona causó la muerte de seis personas y doce heridos, ha recordado Türk. El alto comisionado ha subrayado que las instalaciones médicas y su personal están protegidos por el derecho internacional. También ha subrayado que este tipo de ataques a misiones de paz podrían ser considerados como crímenes de guerra.
Objetivo: controlar los recursos estratégicos
El recrudecimiento de los combates en Kordofán se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo, es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.
La guerra en el país, iniciada en abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y obligado a más de trece millones a dejar sus hogares. Las presiones internacionales para un alto el fuego humanitario aún no han dado resultados, pese a que las partes en conflicto han reiterado que están abiertas a una tregua.
Los relatos recogidos por la ONU y organizaciones sudanesas también han relatado asesinatos por motivos étnicos y la ejecución de personas con discapacidad que no pudieron escapar. "Los civiles nunca deben ser un objetivo", ha advertido ACNUR en repetidas ocasiones. Desde esta agencia de Naciones Unidas insisten en la necesidad de crear corredores humanitarios y pausas en los combates para evacuar a la población.
Los dos años de guerra en Sudán han dejado un país devastado: los enfrentamientos armados han provocado el desplazamiento de unos 13 millones de personas, más de 150.000 han sido asesinadas y 25 millones sufren una grave escasez de alimentos. En diciembre de 2024, la ONU ya declaró la situación de hambruna en los campamentos para personas desplazadas en Al Fasher, uno de los puntos más castigados por esta guerra, y que el septiembre se liberó de un asedio de más de 500 días.