La ONU denuncia más de cien muertes por ataques con drones durante la actual ofensiva en el centro de Sudán

Al menos 104 civiles han sido asesinados por ataques con drones desde el 4 de diciembre en la región central sudanesa de Kordofán, donde se han trasladado las principales hostilidades entre las fuerzas armadas de Sudán y los paramilitares tras la toma en octubre del último bastión del ejército sudanés en Darfur (al oeste del país), ha denunciado este martes Naciones Unidas.

En uno de esos incidentes, en el sur de la región, uno de los aparatos no tripulados atacó una guardería y un hospital causando al menos 89 muertos, incluyendo 43 niños, según el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. "Estoy alarmado por la intensificación de las hostilidades entre Fuerzas Armadas Sudanesas, las Fuerzas de Apoyo Rápido y el Movimiento de Liberación de Sudán en Kordofán", ha indicado el alto comisionado, quien pidió un inmediato alto el fuego para evitar que escalen las atrocidades. No proporcionó más detalles sobre la responsabilidad de los ataques con drones, que, según ha informado, han impactado en hospitales, una guardería y una base de la ONU.

Türk también ha condenado el reciente asesinato de seis soldados de la ONU, en el sur de Kordofán, el pasado 13 de diciembre. Un día después, otro ataque con drones en un hospital de la misma zona causó la muerte de seis personas y doce heridos, ha recordado Türk. El alto comisionado ha subrayado que las instalaciones médicas y su personal están protegidos por el derecho internacional. También ha subrayado que este tipo de ataques a misiones de paz podrían ser considerados como crímenes de guerra.