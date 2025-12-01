RTVE Play estrena 'RTVE Reino Animal', un nuevo canal temático dedicado a la naturaleza y la fauna

RTVE Play estrena RTVE Reino animal, un nuevo canal temático que ofrece 24 horas de contenido sobre animales; con documentales, series, programas y cine dedicado a la vida salvaje, el medioambiente y la biodiversidad. Se trata de un canal temporal y gratuito que estará en funcionamiento ocho días: desde el 1 hasta el 8 de diciembre.

El lanzamiento de RTVE Reino Animal coincide con la llegada de Dra. Fabiola Jones, el nuevo programa que RTVE estrena el jueves 4 de diciembre. Con este canal, RTVE Play calienta motores y amplía su oferta de canales temáticos.

El hombre y la Tierra, protagonista del prime time del canal El corazón de la parrilla de RTVE Reino animal lo ocupa El hombre y la Tierra, la mítica serie documental de Félix Rodríguez de la Fuente. Cada noche en prime time, los espectadores podrán disfrutar de varios capítulos seguidos para todos los públicos. De la mano del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, el proyecto se volvió un referente pionero en el mundo de los documentales gracias a su mensaje ecologista y logrando llegar a millones de personas. ERIC JOHNSTON / GETTY

Programas imprescindibles para los amantes de la naturaleza La programación reúne una selección de los mejores formatos sobre fauna y naturaleza que han pasado por RTVE. Entre los contenidos más destacados se encuentran: ¡Qué animal!; Un día de perros, el programa presentado por Dani Rovira; Cuaderno de campo, Sabuesos, Panteras, Fauna ibérica, El bosque protector, Objetivo planeta y Vínculo con la Tierra. Además, el canal incluirá películas y documentales temáticos, ampliando la oferta con títulos centrados en vida salvaje, conservación y paisajes naturales. 00.24 min 'Dra. Fabiola Jones', gran estreno el jueves 4 de diciembre