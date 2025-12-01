RTVE Play estrena 'RTVE Reino Animal', un nuevo canal temático dedicado a la naturaleza y la fauna
- RTVE Play calienta motores para el estreno de Dra. Fabiola Jones este jueves 4 de diciembre
- Disfruta del nuevo canal de streaming 24 horas RTVE Reino Animal en RTVE Play
RTVE Play estrena RTVE Reino animal, un nuevo canal temático que ofrece 24 horas de contenido sobre animales; con documentales, series, programas y cine dedicado a la vida salvaje, el medioambiente y la biodiversidad. Se trata de un canal temporal y gratuito que estará en funcionamiento ocho días: desde el 1 hasta el 8 de diciembre.
El lanzamiento de RTVE Reino Animal coincide con la llegada de Dra. Fabiola Jones, el nuevo programa que RTVE estrena el jueves 4 de diciembre. Con este canal, RTVE Play calienta motores y amplía su oferta de canales temáticos.
El hombre y la Tierra, protagonista del prime time del canal
El corazón de la parrilla de RTVE Reino animal lo ocupa El hombre y la Tierra, la mítica serie documental de Félix Rodríguez de la Fuente. Cada noche en prime time, los espectadores podrán disfrutar de varios capítulos seguidos para todos los públicos.
Programas imprescindibles para los amantes de la naturaleza
La programación reúne una selección de los mejores formatos sobre fauna y naturaleza que han pasado por RTVE. Entre los contenidos más destacados se encuentran: ¡Qué animal!; Un día de perros, el programa presentado por Dani Rovira; Cuaderno de campo, Sabuesos, Panteras, Fauna ibérica, El bosque protector, Objetivo planeta y Vínculo con la Tierra. Además, el canal incluirá películas y documentales temáticos, ampliando la oferta con títulos centrados en vida salvaje, conservación y paisajes naturales.
RTVE Reino animal, disponible ya en RTVE Play
RTVE Reino animal es un escaparate de la biodiversidad: un espacio para descubrir especies, aprender sobre ecosistemas y disfrutar de historias que conectan al espectador con la naturaleza. El nuevo canal temático RTVE Reino animal ya puede verse de forma gratuita en RTVE Play desde móvil, tablet, ordenador y televisión. Una nueva ventana a la naturaleza que se suma al catálogo de canales temáticos temporales de RTVE Play.