RTVE Play estrena 'RTVE Reino Animal', un nuevo canal temático dedicado a la naturaleza y la fauna

Nuevo canal temático RTVE Reino animal
Nuevo canal temático RTVE Reino animal RTVE Play
Chío Martínez Rocafort
Chío Martínez Rocafort

RTVE Play estrena RTVE Reino animal, un nuevo canal temático que ofrece 24 horas de contenido sobre animales; con documentales, series, programas y cine dedicado a la vida salvaje, el medioambiente y la biodiversidad. Se trata de un canal temporal y gratuito que estará en funcionamiento ocho días: desde el 1 hasta el 8 de diciembre.

El lanzamiento de RTVE Reino Animal coincide con la llegada de Dra. Fabiola Jones, el nuevo programa que RTVE estrena el jueves 4 de diciembre. Con este canal, RTVE Play calienta motores y amplía su oferta de canales temáticos.

El hombre y la Tierra, protagonista del prime time del canal

El corazón de la parrilla de RTVE Reino animal lo ocupa El hombre y la Tierra, la mítica serie documental de Félix Rodríguez de la Fuente. Cada noche en prime time, los espectadores podrán disfrutar de varios capítulos seguidos para todos los públicos.

'El hombre y la tierra', la serie que acercó al espectador a la naturaleza, cumple 50 años

De la mano del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, el proyecto se volvió un referente pionero en el mundo de los documentales gracias a su mensaje ecologista y logrando llegar a millones de personas. ERIC JOHNSTON / GETTY

Programas imprescindibles para los amantes de la naturaleza

La programación reúne una selección de los mejores formatos sobre fauna y naturaleza que han pasado por RTVE. Entre los contenidos más destacados se encuentran: ¡Qué animal!; Un día de perros, el programa presentado por Dani Rovira; Cuaderno de campo, Sabuesos, Panteras, Fauna ibérica, El bosque protector, Objetivo planeta y Vínculo con la Tierra. Además, el canal incluirá películas y documentales temáticos, ampliando la oferta con títulos centrados en vida salvaje, conservación y paisajes naturales.

'Dra. Fabiola Jones', gran estreno el jueves 4 de diciembre
'Dra. Fabiola Jones', gran estreno el jueves 4 de diciembre

RTVE Reino animal, disponible ya en RTVE Play

RTVE Reino animal es un escaparate de la biodiversidad: un espacio para descubrir especies, aprender sobre ecosistemas y disfrutar de historias que conectan al espectador con la naturaleza. El nuevo canal temático RTVE Reino animal ya puede verse de forma gratuita en RTVE Play desde móvil, tablet, ordenador y televisión. Una nueva ventana a la naturaleza que se suma al catálogo de canales temáticos temporales de RTVE Play.

