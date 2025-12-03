RTVE Play lanza RTVE La Moderna, un nuevo canal temático dedicado a la exitosa serie de La 1

RTVE Play amplía su oferta de contenidos con el lanzamiento de RTVE La Moderna, un nuevo canal temático en emisión continua las 24 horas. Esta nueva señal digital emite diariamente todos los capítulos de la serie Salón de té La Moderna, ofreciendo al público un revisionado de la ficción o un descubrimiento para nuevos espectadores como ya hace con La Promesa o Cuéntame cómo pasó en sus respectivos canales temáticos.

Con RTVE La Moderna, RTVE Play continúa desarrollando su estrategia de crear espacios temáticos. El nuevo canal permite a los usuarios disfrutar de la serie de forma ininterrumpida, sin necesidad de búsqueda dentro del catálogo, con la emisión lineal de todos los capítulos de la ficción que llegó a su final en La 1 el 7 de marzo de 2025.

Basada en la novela “Tea Rooms” de Luisa Carnés, la ficción se emite desde este miércoles 3 de diciembre en directo, con diferentes pases de 5 capítulos. ¿A qué estás esperando para engancharte? Te contamos todos los detalles de la serie.

Helena Ezquerro y Almagro San Miguel son los protagonistas de La Moderna t

¿De qué trata Salón de té La Moderna? Madrid, 1930. La capital es un escenario de grandes cambios y con un universo intelectual y cultural efervescente capitaneado sobre todo por la Generación del 27, incluidas las artistas denominadas las “Sin sombrero”, como María Zambrano, Rosa Chacel, Maruja Mallo o Luisa Carnés. Desafortunadamente, el ambiente inestable tanto político como social que se extiende por todo el país cala profundamente en la gente de Madrid. Sin embargo, hay un local selecto, cerca de la Puerta del Sol, donde los problemas y conflictos no cruzan la puerta, es el salón de té “La Moderna”. Su bollería, pastelería, embutidos, té y café, así como la calidez y esplendor de su decorado, componen un reclamo para muchos madrileños cuyos bolsillos pueden permitirles el lujo de disfrutar de su excelencia. Pero hay otras personas que apenas llegan a fin de mes y que pasan más tiempo que nadie en el distinguido salón de té: sus empleadas. Embutidas en sus uniformes atienden a la clientela deambulando como de puntillas, sonriendo y evitando hablar con los clientes más de lo necesario. Parte del elenco de 'Salón de té La Moderna' t En la gran estancia diáfana y elegante de “La Moderna”, con sus distinguidos ambientes, escaparates velados con crespones oscuros, sus dos mostradores, la caja registradora, las columnas de mármol, a juego con los tableros de las mesitas con las mullidas sillas, Matilde, Antonia, Teresa, Esperanza, Trini, Marta, y Laurita viven su cruda realidad como mujeres trabajadoras, pero saliendo adelante apoyándose unas en otras. Mujeres apasionadas, que se emocionan y emocionan, que comparten pesadumbre y felicidad, en una serie de una época donde descubriremos que muchos de los conflictos y anhelos de nuestras protagonistas siguen estando vigentes para las mujeres, y también para los hombres, de la actualidad.

Una serie que conecta con el público Con 368 episodios emitidos y un ritmo narrativo ágil, Salón de té La Moderna logró consolidarse como un referente dentro de la franja de las tardes de La 1. Su capacidad para combinar historias íntimas con elementos históricos la convirtió en una producción atractiva tanto a amantes del melodrama como a espectadores de la ficción de época. El lanzamiento del canal temático 24 horas supone un reconocimiento al éxito de la serie y una oportunidad para que nuevos espectadores se incorporen a sus tramas. ¿Te lo vas a perder? ¡Engánchate a la serie con RTVE La Moderna en directo!