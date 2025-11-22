Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 22 de noviembre de 2025 | Trump afirma que su propuesta de paz para Ucrania no es definitiva

7:12

JD Vance insiste en que cualquier plan de paz para Ucrania debe ser "aceptable" tanto para Moscú como para Kiev

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha defendido este sábado (viernes en EE.UU.) que "cualquier plan de paz" que pretenda implementarse en Ucrania ha de contar con el beneplácito tanto de las autoridades rusas como de las ucranianas y enfocarse en minimizar las posibilidades de que el enfrentamiento entre ambos países se reactive en el futuro.

Así lo ha manifestado Vance a través de una breve publicación en su cuenta en la red social X en la que ha establecido como principal objetivo de toda iniciativa de paz en la región la detención de los asesinatos y la preservación de la soberanía ucraniana.

"Toda crítica al marco de paz en el que trabaja la Administración o bien malinterpreta dicho marco o tergiversa alguna realidad crítica sobre el terreno", ha advertido el 'número dos' del presidente estadounidense, Donald Trump. En esta línea, Vance ha criticado la postura de quienes piensan que "la victoria está alcance de la mano" y que el fin de esta guerra es solo cuestión de "más dinero, más armas o más sanciones".

"La paz no la lograrán diplomáticos fracasados ni políticos que viven en un mundo de fantasía. Quizá la logren personas inteligentes que viven en el mundo real", ha sentenciado.