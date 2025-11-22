Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 22 de noviembre de 2025 | Trump afirma que su propuesta de paz para Ucrania no es definitiva
- Ucrania, EE.UU. y UE se reunirán este domingo en Ginebra sobre el acuerdo de paz
La guerra en Ucrania cumple este sábado 1.365 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Los aliados de Ucrania valoran con satisfacción el plan de paz de Trump pero piden no cambiar las fronteras por la fuerza
- Zelenski conforma una delegación para negociar el plan de paz de Trump
- Al menos dos muertos por un ataque ucraniano sobre la región rusa de Samara
- Ucrania recibe a 31 civiles que habían sido retenidos en Bielorrusia
- Putin cree que la propuesta de Trump puede ser "la base para la resolución final"
- El plan de EE.UU. pide a Kiev que limite su Ejército a 600.000 hombres y ceda el Donbás
Guerra entre Ucrania y Rusia, resumen:
-
0:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este sábado cumple 1.365 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este viernes.
-
0:07
Trump dice que Zelenski "va a tener que aprobar" su plan de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, "va a tener que aprobar" el plan de paz de la Casa Blanca que obliga a Ucrania a ceder territorio para Rusia.
"He hablado con su gente, tenemos un plan. Es horrible lo que está pasando. Es una guerra que nunca debió haber ocurrido... creemos que tenemos una manera de lograr la paz; él tendrá que aprobarlo", ha dicho Trump durante una rueda de prensa en el Despacho Oval con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.
-
7:00
Kiev y sus aliados buscan cerrar filas frente al plan estadounidense
Ucrania y sus aliados europeos se movilizan este sábado para encontrar urgentemente una respuesta al plan estadounidense que pretende poner fin a casi cuatro años de invasión rusa, mientras Donald Trump insta a Volodímir Zelenski a aceptarlo rápidamente.
"Tendrá que gustarle, y si no le gusta, entonces, ya saben, tendrán que seguir luchando", respondió el presidente estadounidense ante el rechazo de Kiev a sus propuestas, consideradas por muchos en Ucrania como una capitulación.
En un nuevo giro de Donald Trump con respecto al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, este documento de 28 puntos, que prevé concesiones territoriales por parte de Kiev y la renuncia a la OTAN, ha provocado una frenética actividad diplomática.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que los líderes europeos presentes en Johannesburgo para la cumbre del G20 se reunirían el sábado para tratar este tema. Entre las numerosas llamadas y videoconferencias organizadas con carácter de urgencia el viernes, el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, indicó que había discutido con varios homólogos europeos, entre ellos los de Francia y el Reino Unido, los "próximos pasos" a seguir (Afp).
-
7:12
JD Vance insiste en que cualquier plan de paz para Ucrania debe ser "aceptable" tanto para Moscú como para Kiev
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha defendido este sábado (viernes en EE.UU.) que "cualquier plan de paz" que pretenda implementarse en Ucrania ha de contar con el beneplácito tanto de las autoridades rusas como de las ucranianas y enfocarse en minimizar las posibilidades de que el enfrentamiento entre ambos países se reactive en el futuro.
Así lo ha manifestado Vance a través de una breve publicación en su cuenta en la red social X en la que ha establecido como principal objetivo de toda iniciativa de paz en la región la detención de los asesinatos y la preservación de la soberanía ucraniana.
"Toda crítica al marco de paz en el que trabaja la Administración o bien malinterpreta dicho marco o tergiversa alguna realidad crítica sobre el terreno", ha advertido el 'número dos' del presidente estadounidense, Donald Trump. En esta línea, Vance ha criticado la postura de quienes piensan que "la victoria está alcance de la mano" y que el fin de esta guerra es solo cuestión de "más dinero, más armas o más sanciones".
"La paz no la lograrán diplomáticos fracasados ni políticos que viven en un mundo de fantasía. Quizá la logren personas inteligentes que viven en el mundo real", ha sentenciado.
“Any Ukraine-Russia peace plan has to:— JD Vance (@JDVance) November 22, 2025
1) Stop the killing while preserving Ukrainian sovereignty.
2) Be acceptable to both Russia and Ukraine.
3) Maximize the chances the war doesn't restart.
Every criticism of the peace framework the administration is working on either…“
-
7:30
Ucrania ataca con drones una subestación eléctrica en la Crimea ocupada
La subestación eléctrica de Yany Kapu, en el norte de Crimea, ha sido atacada con drones durante la última noche, según informa el canal de Telegram Astra.
-
8:13
Al menos dos muertos por un ataque con drones ucranianos sobre la región rusa de Samara
Al menos dos personas han muerto y dos más han resultado heridas como consecuencia de un ataque con drones ucranianos contra infraestructura industrial en la región rusa de Samara, según han informado este sábado las autoridades locales.
"Se ha producido un ataque con drones enemigos contra instalaciones industriales en la región de Samara. El enemigo tenía como objetivo instalaciones de combustible y energía. Las fuerzas de defensa aérea repelieron el ataque. Con profundo pesar informo de que dos personas han fallecido en un accidente con un dron en Sizran", ha notificado el gobernador regional, Viacheslav Fedorishchev, en un breve comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Interfax.
El líder del Gobierno regional ha añadido que las personas heridas están recibiendo la asistencia médica pertinente y ha asegurado que los familiares de las víctimas recibirán toda la ayuda necesaria, incluida la asistencia económica.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que "durante la noche de ayer, las fuerzas de defensa aérea en servicio destruyeron 69 vehículos aéreos no tripulados ucranianos del tipo avión", el grueso de ellos sobre Rostov (16) y Samara (15) (Europa Press).
-
8:46
Putin aún cree que puede ganar la guerra e imponer su voluntad a Trump
En su fuero interno el presidente ruso, Vladímir Putin, aún cree que puede ganar la guerra, una victoria que no incluirá el control total de Ucrania según el plan original de 2022, pero sí la capitulación política de Kiev, por lo que puede ignorar, por el momento, el nuevo plan de paz de Estados Unidos.
"Se ve que Ucrania y sus aliados europeos aún viven en una ilusión y sueñan con asestar a Rusia una derrota estratégica en el campo de batalla", dijo en su primera reacción al plan tras las críticas de Kiev y los europeos. Su principal carta negociadora ante el presidente de EE.UU., Donald Trump, es precisamente el avance imparable de las fuerzas rusas en el Donbás, el sur de Ucrania y la creación de una franja de seguridad en las regiones de Járkov y Dnipropetrovsk.
El plan de paz, las sanciones contras sus mayores petroleras y el permiso de Washington para que Kiev bombardee territorio ruso con misiles ATACMS no cambian ni un ápice los planes bélicos de Moscú. Putin quiere el control de las cuatro regiones anexionadas. Eso sí, la debilidad del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acechado por los escándalos de corrupción en su entorno, hace pensar a Putin, por primera vez en mucho tiempo, que la victoria sobre Kiev está más cerca (Efe).
-
9:02
España reitera su "apoyo firme" a Ucrania para alcanzar "una paz justa y duradera"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado en su cuenta de X que ha hablado con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, a quien le ha reiterado el "apoyo firme" para "alcanzar una paz justa y duradera". El ministro ha recalcado que "España está comprometida con la seguridad de Europa, que es la de nuestros ciudadanos".
“Acabo de hablar con mi homólogo de Ucrania, mi amigo @andrii_sybiha.— José Manuel Albares (@jmalbares) November 22, 2025
Le he reiterado nuestro apoyo firme a Ucrania para alcanzar una paz justa y duradera. España está comprometida con la seguridad de Europa que es la de nuestros ciudadanos.“
Sibiga, por su parte, ha indicado que han hablado sobre los últimos acontecimientos y los resultados importantes de la visita del presidente Volodímir Zelenski a España.
"Discutimos sobre los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra, el papel de Europa y la continua presión de las sanciones sobre el agresor", ha explicado Sibiga, que le ha agradecido a España el "firme apoyo".
-
9:31
Starmer se reunirá con aliados en Sudáfrica para abordar el plan de EE.UU. sobre Ucrania
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha indicado que los aliados de Ucrania se reunirán este sábado en paralelo a la cumbre del G20 en Johannesburgo para abordar el plan de paz elaborado por Estados Unidos para poner fin a la guerra.
En un comunicado divulgado hoy por su residencia del 10 de Downing Street, el jefe del Gobierno británico indica que los aliados analizarán cómo fortalecer ese plan y conseguir un alto el fuego. "Una y otra vez, Rusia finge tomarse en serio la paz, pero sus acciones nunca están a la altura de sus palabras. Esta semana, hemos visto el envío de casi 1.000 drones rusos y 54 misiles guiados de precisión contra Ucrania, mutilando a personas inocentes, incluyendo niños y ancianos", señala el primer ministro en la nota.
"Nadie desea la paz más que el pueblo ucraniano. No ha pasado un solo día en esta guerra sin que Ucrania haya exigido a Rusia que ponga fin a su invasión ilegal, retire sus tanques y deponga las armas", agrega. Starmer afirma que Ucrania ha mostrado su disposición a negociar mientras Rusia ha continuado su ofensiva, por lo que considera necesario "trabajar juntos, tanto con Estados Unidos como con Ucrania, para asegurar una paz justa y duradera de una vez por todas".
"Seguiremos coordinando estrechamente con Washington y Kiev para lograrlo. Sin embargo, no podemos simplemente esperar la paz; debemos esforzarnos al máximo para asegurarla. Debemos cortar los flujos financieros del (presidente ruso, Vladímir) Putin.", ha puntualizado (Efe).
-
9:46
Rusia ataca un puesto de control internacional en la frontera con Rumanía
Rusia atacó anoche un puesto de control internacional en Orlivka, en la región ucraniana de Odesa y junto a la frontera con Rumanía, que tuvo que suspender temporalmente sus operaciones, informa el Servicio de Aduanas de Ucrania.
"En la noche (...), el bombardeo enemigo con drones suicidas dañó la infraestructura del complejo de ferris en Orlivka", ha escrito en Telegram la agencia. Aduanas añadió que actualmente se están tomando todas las medidas necesarias para eliminar las consecuencias (Efe).
-
9:53
Nueva noche de ataques rusos sobre Ucrania: un misil y 104 drones que impactaron en el norte, sur y el este
Rusia atacó anoche el norte, sur y este de Ucrania con un misil balístico y 104 drones de ataque, que impactaron en siete lugares, informa la Fuerza Aérea ucraniana en su parte diario.
Las fuerzas rusas lanzaron un Iskander-M desde la ocupada península de Crimea y drones tipo Shahed y Gerbera, así como de otros tipos, desde varias regiones rusas y desde las ocupadas Crimea y Donetsk. Un total de 65 drones eran Shahed de tecnología iraní.
Las defensas antiaéreas lograron derribar 89 drones enemigos tipo Shahed y Gerbera, así como otros tipos, en el norte, sur y este del país. No obstante, se registraron 13 impactos de drones de ataque en seis ubicaciones, así como de un misil balístico en un lugar, admite la Fuerza Aérea (Efe).
-
10:15
Lukashenko indulta a 31 ucranianos encarcelados en Bielorrusia
El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha indultado a 31 ciudadanos ucranianos condenados por delitos penales en el territorio de Bielorrusia, según informa este sábado la agencia estatal de noticias Belta.
La medida se tomó de conformidad con los acuerdos alcanzados entre Lukashenko y el presidente estadounidense Donald Trump a petición de Ucrania, según informa la agencia citando a la portavoz de Lukashenko, Natalia Eismont. "En este mismo momento, están siendo entregados a la parte ucraniana", ha afirmado (Reuters).
-
10:31
Líderes aliados de Ucrania discutirán al margen del G20 cómo "reforzar" el plan de Trump en beneficio de Kiev
Líderes aliados de las autoridades ucranianas debatirán este sábado, en los aledaños de la cumbre del G20 en Johannesburgo (Sudáfrica), el plan de paz presentado por EE.UU. para Ucrania y muy en particular formas de "reforzar" el texto preliminar aprobado por el presidente Donald Trump en beneficio de Kiev, según ha avanzado el primer ministro británico, Keir Starmer.
Fuentes europeas han confirmado que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha invitado a los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Noruega, Canadá, Japón, Australia, Finlandia, Irlanda, Países Bajos y España "a una reunión para debatir el camino a seguir en Ucrania" (Europa Press).
-
11:35
Donald Trump da de plazo a Volodímir Zelenski hasta el próximo jueves para firmar el marco del plan de paz. Para hablar de esta situación, en el Canal 24 horas han contado con Bernardo Navazo, analista político y de Defensa
“Trump da de plazo a Zelenski hasta el próximo jueves para firmar el marco del plan de paz— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 22, 2025
Para hablar de esta situación, en el #Canal24Horas cuentan con @Bnavazo https://t.co/1YKsdA9W20 pic.twitter.com/qvEOLxPLmU“
-
11:53
Noticia ampliada: Los líderes aliados discutirán al margen del G20 cómo "reforzar" el plan de Trump en beneficio de Ucrania
Los líderes aliados de Kiev debatirán este sábado, en los márgenes de la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el plan de paz presentado por EE.UU. para Ucrania para "reforzar" el texto preliminar aprobado por el presidente Donald Trump en beneficio ucraniano.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado a 12 líderes de los países del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) a una reunión" para debatir el camino a seguir en Ucrania". Precisamente, a Johannesburgo no han acudido ni Estados Unidos ni Rusia.
-
12:00
Un diplomático ruso afirma que la posible cumbre entre Putin y Trump está en la agenda
La posibilidad de otra reunión entre el presidente ruso Vladímir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump está en la agenda, según ha afirmado un alto diplomático ruso.
"No descartaría nada", ha declarado el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, en una entrevista para la revista estatal International Affairs, publicada este sábado. "La búsqueda de una solución sigue adelante", ha afirmado (Reuters).
-
12:10
Zelenski conforma una delegación para negociar el plan de paz de Trump en Suiza
Ucrania consultará con sus socios en los próximos días las medidas para poner fin a la guerra con Rusia, según ha informado este sábado la oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha autorizado la conformación de una delegación, que estará encabezada por el jefe de su oficina e incluirá a altos funcionarios de seguridad, así como las directrices para las negociaciones pertinentes por el plan de paz presentado por Donald Trump, según el comunicado publicado en Telegram.
"Ucrania nunca será un obstáculo para la paz, y los representantes del Estado ucraniano defenderán los intereses legítimos del pueblo ucraniano y los fundamentos de la seguridad europea", ha afirmado.
"En los próximos días, iniciaremos en Suiza consultas entre altos funcionarios ucranianos y estadounidenses sobre los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz", ha indicado en Facebook Rustem Umérov, jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania.
-
12:16
Carney y Macron debaten sobre Ucrania al margen del G20
El primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han debatido sobre Ucrania al margen de la cumbre del G20 celebrada en Sudáfrica, según informa el Gobierno canadiense.
Los dos líderes han reafirmado su apoyo y subrayado que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania debe contar con la participación de Kiev, respetar los intereses fundamentales de Ucrania y ofrecer garantías de seguridad, según un comunicado del Gobierno canadiense (Reuters).
-
12:25
Sánchez defiende que la paz de Ucrania debe decidirse con Kiev
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asiste este sábado en Johannesburgo a una reunión de líderes presentes en la cumbre del G20 para analizar la situación en Ucrania ante el plan de paz de Estados Unidos, y en la que defenderá que cualquier decisión sobre su futuro no puede hacerse de espaldas a este país.
Con motivo de la cumbre del G20, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado una reunión de 12 líderes presentes en ella para analizar la propuesta de paz planteada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Ante ella, fuentes del Gobierno español han avanzado que Sánchez reiterará la posición que ha venido manteniendo ante el futuro de Ucrania, consistente en que cualquier decisión al respecto no puede hacerse a espaldas de este país ni tampoco de Europa. Explican que en las últimas horas ha habido diversos contactos entre los equipos de los líderes, comparando impresiones sobre los últimos acontecimientos y a la espera de poder ponerlas en común en la reunión.
Los puntos planteados subrayan que conllevan debates jurídicos, políticos y económicos de diferente índole, y se están estudiando para debatir al respecto (Efe).
-
12:54
Zelenski al conmemorar víctimas del Holodomor: "Rusia nunca será la dueña de nuestro hogar"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado este sábado que "Rusia nunca será la dueña de nuestro hogar", al conmemorar a las víctimas del Holodomor, una hambruna provocada por Moscú en 1932-1933, al tiempo que instó a la unidad en un momento en el que el país lucha contra el mismo enemigo y debe decidir si acepta un plan de paz que contemplaría la cesión de territorio a Rusia y una amnistía por los crímenes de guerra.
A las 16:00 hora local (15:00 hora peninsular española), los ucranianos encenderán velas para conmemorar a los millones de víctimas de la hambruna estalinista que se produjo una década después de que la mayor parte del país fuera ocupada y pasara a formar parte de la Unión Soviética. Esa hambruna fue "uno de los crímenes más graves de la historia", ha señalado el jefe de Estado ucraniano en sus redes sociales.
“Candles of remembrance will be lit today at 4 p.m. wherever there are Ukrainians. These millions of testaments to memory for the victims of one of history’s gravest crimes will show that Ukrainians have not forgotten and will never forgive Moscow for this genocide.— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) November 22, 2025
We all know… pic.twitter.com/GrggZtPhql“
-
13:07
Una región rusa suspendió pagos a combatientes de la guerra de Ucrania por falta de fondos
La región de Sajá, también conocida como Yakutia, en Siberia, suspendió los pagos a los combatientes de la guerra de Ucrania por falta de fondos, informa este sábado la plataforma independiente The Insider.
Dado que las autoridades no podían calcular con anterioridad el número de combatientes enviados o alistados, el presupuesto se desbordó, así lo admitió ayer en directo el ministro de Finanzas de la república, Iván Alexéev, en la televisión regional.
Alexéev explicó enseguida que la administración federal ya se hizo cargo de la situación. "Desafortunadamente, esta es la situación actual. Sin embargo, el gobierno ha tomado medidas, se han conseguido los fondos necesarios y en los próximos días se emitirá una orden para que se realicen todos los pagos", afirmó.
Sin embargo, el funcionario no especificó a qué clase de pago se refiere, si al inicial de contrato o la compensación por lesión o muerte. Al firmar un contrato con el Ministerio de Defensa, es la respectiva administración regional la que se encarga de los pagos únicos (Efe).
-
13:12
Ucrania recibe a los 31 civiles que habían sido retenidos en Bielorrusia
Ucrania afirma que ha recibido ya a los 31 civiles que habían sido liberados de prisión en Bielorrusia. "Las mujeres y los hombres detenidos en Bielorrusia y condenados a diversas penas de prisión, que van de dos a 11 años, están regresando a Ucrania", ha afirmado el comité de coordinación del intercambio de prisioneros de Kiev en la aplicación de mensajería Telegram.
"Expresamos nuestro agradecimiento a los Estados Unidos de América y al presidente Donald Trump por su fructífera labor en el retorno de civiles y militares ucranianos desde Bielorrusia y Rusia", ha añadido.
-
13:28
Actualización: Zelenski designa un equipo negociador en Suiza para trabajar en un plan de paz "justo"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha designado este sábado un equipo negociador para trabajar con EE.UU., Rusia y otros socios internacionales en un plan de paz "justo y sostenible", que estará encabezado por el máximo responsable de su gabinete, Andrí Yermak, y el jefe negociador, Rustem Umérov, entre otros.
En un decreto firmado por el mandatario, este incluye en el equipo, además del jefe de su oficina y del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, al jefe de la Inteligencia Militar (GRU), Kirilo Budánov, al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrí Gnatov, y al jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Oleg Ivashchenko. Asimismo, participarán en las negociaciones el viceministro de Exteriores, Serguí Kislitsia, el vicesecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Yevgueni Ostrianskí, el subjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Oleksandr Poklad, y el asesor de Yermak Oleksandr Bevz.
El decreto menciona que estas nueve personas participarán "en el proceso de negociaciones con Estados Unidos y otros socios internacionales de Ucrania, así como con representantes de la Federación Rusa, con el fin de lograr una paz justa y sostenible".
Zelenski firma el decreto dos días después de recibir de representantes militares estadounidenses el borrador del plan de 28 puntos elaborado por EE.UU. para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, y al que debería responder antes del próximo jueves, según el ultimátum que le dio el presidente estadounidense, Donald Trump, la víspera.
“¿Ucrania anuncia conversaciones en Suiza con Estados Unidos para evaluar el plan de paz de Donald Trump. El presidente Zelenski ha dado incluso el visto bueno a la delegación ucraniana— Radio 5 (@radio5_rne) November 22, 2025
¿¿Toda la información en #14hFdS con @miramiralls
En DIRECTO https://t.co/kYj3vhUjRk pic.twitter.com/Au2nrtoRix“
-
13:49
El Ejército holandés utiliza armas contra drones sobre una base aérea
El Ejército holandés utilizaron armas contra drones avistados sobre una base aérea en el sureste de los Países Bajos el viernes por la noche, según informa el Ministerio de Defensa del país el sábado.
El personal de seguridad de la base aérea de Volkel, cerca de la frontera con Alemania, avistó los drones entre las 19:00 y las 21:00 (18:00-20:00 GMT), según el ministerio.
"El personal de la fuerza aérea utilizó armas desde tierra para derribar los drones", añadió. "Los drones se marcharon y no fueron recuperados". El Ministerio de Defensa afirmó que no está claro por qué los drones volaban en zonas donde no está permitido (Reuters)
-
13:53
Macron, Merz y Starmer discuten el plan estadounidense sobre el futuro de Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, han discutido este sábado el plan estadounidense para Ucrania en el marco de la cumbre del G20 que se celebra en Johannesburgo, anuncia el Palacio del Elíseo.
Los tres líderes, que ya se habían reunido el martes en Berlín, se han vuelto a encontrar hoy antes de una reunión ampliada a los demás jefes de Estado y de Gobierno europeos presentes en Johannesburgo, convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para debatir el futuro de Ucrania, tras conocerse los detalles de la propuesta de la Casa Blanca para poner fin a la guerra.
"No puede haber paz en Ucrania sin que se respete la soberanía de los ucranianos", ha reiterado Macron, en la cumbre del G20 (Efe).
-
14:13
Zelenski afirma que la paz verdadera siempre se basa en la seguridad y la justicia garantizadas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado este sábado que la paz verdadera siempre se basa en la seguridad y la justicia garantizadas.
"Nuestros representantes saben cómo proteger los intereses nacionales de Ucrania y qué se necesita exactamente para evitar que Rusia lleve a cabo una tercera invasión, otro golpe para Ucrania", ha dicho Zelenski en un discurso en el que anuncia conversaciones con los socios de Ucrania sobre las medidas para poner fin a la guerra.
“¿#14hFdS | Mientras EE.UU. sale al paso de las críticas al plan de paz de Trumo para Ucrania, Kiev anuncia que en los próximo días mantendrán conversaciones en Suiza con altos funcionarios estadounidenses— Radio 5 (@radio5_rne) November 22, 2025
Zelenski ha designado este sábado al equipo negociador
¿¿@BeatrizGajate pic.twitter.com/m1kDQcGUdy“
-
14:58
Noticia actualizada: Los aliados de Ucrania valoran con satisfacción el plan de paz de Trump pero piden no cambiar las fronteras por la fuerza
Los líderes aliados de Kiev han realizado este sábado una declaración, en los márgenes de la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, en la que acogen "con satisfacción" el texto preliminar aprobado por el presidente Donald Trump para llevar la paz a Ucrania. Sin embargo, señalan que "requerirá trabajo adicional" y piden no cambiar las fronteras por la fuerza.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se han reunido con 12 líderes de los países del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) para "debatir el camino a seguir en Ucrania". Precisamente, a Johannesburgo no han acudido ni Estados Unidos ni Rusia.
"El borrador inicial del plan de 28 puntos incluye elementos importantes que serán esenciales para una paz justa y duradera", indica la nota compartida por el Consejo Europeo. Sin embargo, señala que les preocupa "las limitaciones propuestas para las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques".
A su vez, reiteran que la aplicación de los elementos relacionados con la Unión Europea y con la OTAN "requeriría el consentimiento de los miembros de la UE y de la OTAN, respectivamente", y subrayan la firmeza del continuo apoyo a Ucrania. "Seguiremos coordinándonos estrechamente con Ucrania y los Estados Unidos en los próximos días", concluye la nota.
“We welcome the continued US efforts to bring peace to Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2025
The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace.
We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work.
We are… pic.twitter.com/PM5LHn7xXX“
-
16:20
Ucrania, EE.UU. y UE mantendrán mañana consultas en Ginebra sobre el acuerdo de paz, dice Merz
Una delegación ucraniana y representantes de EE.UU., así como representantes de los principales países europeos, mantendrán mañana en la ciudad suiza de Ginebra consultas sobre un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Rusia, ha dicho este sábado el canciller alemán, Friedrich Merz.
-
16:37
Rusia acusa en el G20 al Banco Mundial de desviar fondos para el desarrollo hacia Ucrania
Rusia acusa este sábado al Banco Mundial y a otras instituciones financieras internacionales de desviar fondos destinados al desarrollo hacia "gastos militares" en Ucrania. Lo ha hecho durante la Cumbre de Líderes del G20 que se celebra este fin de semana en Johannesburgo.
El subjefe de la Administración presidencial rusa, Maxim Oréshkin, ha afirmado durante su intervención en el plenario que la financiación que debería llegar a los países en desarrollo "acaba regresando a las economías occidentales y, en muchos casos, a través de esquemas de corrupción en Ucrania".
"El Banco Mundial, por ejemplo, ha proporcionado a Ucrania más ayuda en tres años que a todos los países africanos juntos", remarca Oréshkin, que representa en la cumbre al presidente Vladímir Putin, ausente por la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.
-
16:49
Orbán le pide a la Comisión Europea que apoye el plan de Trump que obliga a Ucrania a ceder territorio
El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha pedido este sábado por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que apoye el plan de paz de Donald Trump, que implica que Ucrania ceda territorio a Rusia y reduzca el tamaño de su Ejército.
Orbán, el principal aliado de Rusia en la Unión Europea, ha anunciado esa carta en redes sociales y argumenta que Hungría defiende lo que llama "el camino de la paz" frente al "callejón sin salida" de la guerra.
"Si los líderes belicistas de Europa, ahora sin el apoyo de Estados Unidos, siguen invirtiendo dinero y armas en Ucrania, estarán sentando las bases de una guerra entre Europa y Rusia. Y Europa ya tiene trágicas experiencias al respecto", afirma Orbán, cuyo país es de los pocos de la UE y la OTAN que nunca ha ayudado a Ucrania a defenderse de la invasión rusa (Efe).
-
17:04
Rubio y Witkoff estarán este en Ginebra para discutir el plan de paz de Trump para Ucrania
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el emisario diplomático de Donald Trump, Steve Witkoff, llegarán este domingo a Ginebra para discutir el plan de paz con los ucranianos, según ha confirmado a la AFP un responsable estadounidense.
Este responsable también indica que el secretario de Defensa estadounidense, Daniel Driscoll, que fue recibido el jueves en Kiev por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ya ha llegado el sábado a la ciudad suiza.
-
17:23
Zelenski espera el apoyo interno y europeo para afrontar la presión de Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera un mayor apoyo de sus socios europeos y consenso dentro de Ucrania en un momento en el que enfrenta una fuerte presión de Washington para aceptar un desfavorable acuerdo de paz con Rusia.
Zelenski, quien, según el presidente estadounidense, Donald Trump, "no tiene cartas" en el campo de batalla, esstá visto como debilitado tras un escándalo de corrupción que involucró a varios ministros y llevó a exigencias de cambios en su oficina.
Muchos en Ucrania siguen siendo críticos de la gestión de Zelenski respecto al escándalo, así como de su incapacidad para resolver algunos de los desafíos de larga duración que socavan la defensa del país. Sin embargo, la mayoría probablemente atienda su llamamiento a "la unidad" a la hora de apoyar al presidente, cuyo equipo emprende mañana en Ginebra un nuevo intento de suavizar las condiciones que el plan estadounidense busca imponer.
Mientras algunos ucranianos, exhaustos por cuatro años de invasión, ven incluso "una mala paz" como preferible, muchos creen que aceptar las condiciones estadounidenses significaría una "rendición" y dejaría a Ucrania indefensa ante una probable nueva agresión rusa en el futuro (Efe).
-
17:36
Starmer espera hablar con Trump sobre el plan de paz para Ucrania
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha indicado este sábado que espera hablar con el presidente estadounidense, Donald Trump, en los próximos días, tras reunirse con líderes del G20 en Sudáfrica para abordar el plan que Estados Unidos y Rusia han elaborado para acabar la guerra en Ucrania.
En unas declaraciones a los medios británicos en Johannesburgo, donde ha asistido a la cumbre del G20, Starmer ha dicho que habla con Trump "con frecuencia" y que espera "volver a hablar con él en los próximos días", pero que "la atención se centra ahora mañana en Ginebra", donde habrá una reunión de funcionarios estadounidenses y ucranianos.
"Tengo absolutamente claro que el presidente Trump desea una paz justa y duradera, no solo por las medidas que ha adoptado para lograrlo, sino también por las conversaciones privadas que he mantenido con él personalmente sobre este tema. Así que sé lo que intenta lograr. Todos queremos lograrlo, y en eso nos centramos", ha puntualizado Starmer.
No obstante, avisa que el plan será duradero si hay "garantías de seguridad y si tenemos en cuenta que los asuntos de Ucrania siempre los decidirá Ucrania" (Efe).
-
18:11
Macron afirma que es necesario revisar la propuesta de acuerdo de paz de Trump para Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirma este sábado que el plan de paz presentado por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia es una buena base de trabajo, pero que es necesario revisarlo y contar con la participación de los europeos.
"Se ha presentado un plan de paz que incorpora ideas bastante conocidas, independientemente de si se compartían o no. Es bueno porque propone la paz y reconoce elementos importantes en cuestiones de soberanía y garantías de seguridad", ha declarado a los periodistas en una reunión del G20 en Sudáfrica.
"Pero es una base de trabajo que debe revisarse, como hicimos el verano pasado, porque este plan, en primer lugar, no se negoció con los europeos", ha afirmado Macron.
-
18:34
Trump afirma que su propuesta de paz para Ucrania no es definitiva
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su actual propuesta de paz en Ucrania para poner fin a la guerra de Rusia no es definitiva, en un momento en el que Ucrania y los aliados europeos de Washington afirman que el plan puede servir de base para las negociaciones, pero que necesita "trabajo adicional".
"La guerra debe terminar de una forma u otra", ha declarado Trump a los periodistas este sábado. Sin embargo, ha respondido "no" cuando se le ha preguntado si se trataba de su oferta definitiva.
Los líderes europeos y otros líderes occidentales se han apresurado a elaborar una respuesta coordinada a la exigencia de Trump de que Ucrania acepte su plan de paz de 28 puntos con Rusia antes del jueves, señalando que "requerirá trabajo adicional" y pidiendo no cambiar las fronteras por la fuerza.
-
19:35
Albares: "Se trata de crear una propuesta de paz que sea justa para Ucrania (...) Que garantice la seguridad europea de manera duradera y permanente".
“José Manuel Albares, ministro de exteriores:— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 22, 2025
¿¿"Se trata de crear una propuesta de paz que sea justa para Ucrania [...] Que garantice la seguridad europea de manera duradera y permanente. En eso es en lo que estamos"https://t.co/1YKsdA9W20 pic.twitter.com/O6YkO5zqGU“
-
19:37
Albares: "Apoyamos a Ucrania en su soberanía".
“José Manuel Albares, ministro de exteriores:— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 22, 2025
¿¿"Apoyamos a Ucrania en su soberanía. Todo lo que se decida en Ucrania tiene que tener a Ucrania en el centro de cualquier decisión"https://t.co/1YKsdA9W20 pic.twitter.com/N3OcYFZkEx“
-
21:24
Macron ve fuera de contexto las palabras del jefe del Estado Mayor sobre guerra en Europa
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que el jefe del Estado mayor de la Defensa, general Fabien Mandon, tiene su "plena confianza" y ha considerado "sacadas de contexto para incitar al miedo" sus polémicas palabras de que los franceses tienen que estar dispuestos a hacer sacrificios, e incluso a "perder" a sus "hijos" para disuadir a Rusia de ir más allá del actual conflicto con Ucrania.
En declaraciones a la prensa al margen de la cumbre del G20 en Johanesburgo, y cuatro días después de que el general Mandon pronunciara su controvertido discurso ante los alcaldes de Francia, Macron ha restado importancia a la polémica y ha asegurado que ese discurso "fue más elaborado que la frase que se le sacó".