‘Documentos TV’ estrena ‘Putin y la guerra de los cinco mares’, un documental sobre el proyecto neoimperial de Vladímir Putin, que pretende recuperar el control de los cinco mares situados al sur y oeste de Rusia. Cuenta con grabaciones sobre el terreno en Georgia, Estonia y Finlandia, y testimonios de activistas, exjefes de estado y expertos europeos.

En 1991, con la desintegración de la URSS, Rusia perdió parte del control de sus aguas territoriales en beneficio de Europa y de la OTAN. Hasta entonces, la Unión Soviética dominaba un 60% de los mares de Azov, mar Negro, Caspio y el 30% del Báltico. La nueva Federación Rusa perdió más de la mitad del control de esos mares. Únicamente, seguía dominando en gran medida el mar Blanco.

Desde el primer día en el poder, Putin quiso corregir lo que a su modo de entender fue un error histórico y, por eso, desde entonces, persigue un ambicioso objetivo: restaurar la memoria imperial de Rusia, tanto ideológica como políticamente, recuperando el control perdido de los cinco mares. “Está haciendo todo lo posible para posicionar a Rusia, desde el principio, como una gran potencia marítima”, señala Tatiana Katsouéva-Jean, directora del Centro Rusia-Eurasia del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.

Marina rusa ARTE France/Artline Films

El plan de Putin

Inspirado en su héroe, Pedro el Grande, Vladímir Putin quiere recuperar la grandeza de esta nación, construyendo lo que él llama Novorossiya, la nueva Rusia. De la época soviética, Putin destaca a Stalin, impulsor de la llamada doctrina de los cinco mares. En la construcción de sus canales trabajaron 170.000 prisioneros, de los cuales 25.000 murieron en los gulags. El plan de Putin pasa ahora por conectar estos cinco mares, pero para ello ha de reconquistarlos.

Los analistas subrayan que no es casualidad que, desde que llegara al poder, se hayan desencadenado varios conflictos como el de Chechenia en 1999; el de Georgia en 2008; Crimea en 2014; Nagorno Karabaj en 2020; y Ucrania en 2022; así como ataques híbridos y la nuclearización del mar Báltico, con mayor intensidad desde que Finlandia y Suecia entraran en la OTAN en 2023 y 2024, respectivamente. “La doctrina de los cinco mares no se entiende ni se debate en Occidente, sin embargo, es importante comprender que forma parte integral de la nueva posición geopolítica de Rusia”, advierte el politólogo Tynkkynen Vela-Pekka. Y, en lo relativo a la guerra híbrida, la política rusa en el ciberespacio “consiste en utilizar todos los medios posibles para lograr sus objetivos estratégicos, militares y políticos”, como asegura la investigadora en ciberdefensa Piret Pernik.