Albares, sobre el plan de Trump para Ucrania: "Hay que sentar las bases de una paz duradera, no un paréntesis entre guerras"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido de que el plan de paz para Ucrania debe ser "justo" y respetar la "soberanía" de este país. Así, preguntado por el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha respondido que no se puede permitir que una guerra así "tenga premio" y ha añadido: "Tenemos que sentar las bases de una paz duradera, no un paréntesis entre dos guerras".

El ministro se ha expresado así en declaraciones ante los periodistas tras participar en la cumbre del G20 que se está celebrando en Johannesburgo (Sudáfrica). Precisamente, en el marco de esta cumbre, los aliados del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, han acogido con satisfacción el borrador de 28 páginas de la Administración Trump para Ucrania, aunque han determinado que "requerirá trabajo adicional" y piden no cambiar las fronteras por la fuerza.

El plan implica que Kiev renuncie a los territorios invadidos por Putin. Así, las regiones de Donetsk y Lugansk y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, "serán reconocidas de facto como rusas, incluso por Estados Unidos" y Jersón y Zaporiyia "quedarían congeladas".

El Ejecutivo español ha mostrado sus reticencias al respecto. "Por supuesto, España y Europa vamos a apostar por cualquier oportunidad creíble para la paz, pero tenemos que hablar en todo momento de una paz justa que respete la soberanía de Ucrania, que tenga en cuenta la seguridad europea y sus intereses y que sea duradera" y no "un paréntesis entre dos guerras", ha afirmado.