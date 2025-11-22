Albares, sobre el plan de Trump para Ucrania: "Hay que sentar las bases de una paz duradera, no un paréntesis entre guerras"
- El ministro de Exteriores avisa de que una "guerra injusta" no puede tener una "paz injusta" ni tener "premio"
- El plan de EE.UU. implica que Ucrania ceda a Rusia el territorio invadido por Putin
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido de que el plan de paz para Ucrania debe ser "justo" y respetar la "soberanía" de este país. Así, preguntado por el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha respondido que no se puede permitir que una guerra así "tenga premio" y ha añadido: "Tenemos que sentar las bases de una paz duradera, no un paréntesis entre dos guerras".
El ministro se ha expresado así en declaraciones ante los periodistas tras participar en la cumbre del G20 que se está celebrando en Johannesburgo (Sudáfrica). Precisamente, en el marco de esta cumbre, los aliados del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, han acogido con satisfacción el borrador de 28 páginas de la Administración Trump para Ucrania, aunque han determinado que "requerirá trabajo adicional" y piden no cambiar las fronteras por la fuerza.
El plan implica que Kiev renuncie a los territorios invadidos por Putin. Así, las regiones de Donetsk y Lugansk y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, "serán reconocidas de facto como rusas, incluso por Estados Unidos" y Jersón y Zaporiyia "quedarían congeladas".
El Ejecutivo español ha mostrado sus reticencias al respecto. "Por supuesto, España y Europa vamos a apostar por cualquier oportunidad creíble para la paz, pero tenemos que hablar en todo momento de una paz justa que respete la soberanía de Ucrania, que tenga en cuenta la seguridad europea y sus intereses y que sea duradera" y no "un paréntesis entre dos guerras", ha afirmado.
Poner a Ucrania en el centro de la negociación y contar con la UE
Además, ha dejado claro que la voz del presidente ucraniano y su liderazgo "deben estar en el centro de todas estas decisiones". "Una guerra injusta no puede terminar con una paz injusta", ha seguido avisando Albares, quien ha añadido: "No podemos permitir que una guerra de agresión tenga premio".
El titular de Exteriores ha admitido que el plan de Trump ha sobrevolado todas las conversaciones de la cumbre y también una reunión de líderes europeos en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha participado activamente" y lo seguirá haciendo en la cumbre de los países de la UE este domingo. Ha insistido, una vez más, en que cualquier plan "tiene que tener a Ucrania" y su soberanía "en el centro de cualquier decisión", y que Europa "tiene que estar en el centro" de la negociación.
Precisamente, Sánchez ha publicado un mensaje en su perfil de X en el que asegura que los líderes europeos han reafirmado en el G20 su "rotundo apoyo a Ucrania". "La paz en Ucrania debe ser justa, duradera y sostenible", ha avisado, y ha añadido: "España no fallará al pueblo ucraniano".
Albares ha dicho además que a partir del lunes los contactos de la UE respecto a Ucrania van a ser "a todos los niveles". "Yo mismo voy a tener un contacto con el ministro de Exteriores ucraniano", Andrii Sybiha, ha añadido. Así, ha dicho que ya le ha trasladado "el apoyo decidido de España" a su país, tal y como hizo el Congreso de los Diputados el pasado martes durante la visita de Zelenski.
El ministro ha insistido en que una guerra de agresión "no puede tener premio" ni puede validarse como "solución" para las disputas entre países. Por último, ha defendido que Estados Unidos es "un país fundamental para la seguridad euroatlántica" y para el futuro de Ucrania. "Pero igual de fundamentales somos los europeos", ha dicho, y ha recordado que la guerra se está desarrollando en suelo europeo y afecta a la seguridad de los ciudadanos europeos.
Dicho esto, ha definido a España como "un socio muy cualificado de la UE" y ha recalcado que "las verdaderas paces, las duraderas y justas, toman tiempo". "Europa está trabajando activamente y vamos a trabajar 24 horas al día y lo que haga falta para garantizar esa paz justa y duradera".