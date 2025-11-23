Rubio asegura que se han logrado “enormes avances” para la paz tras reunirse con la delegación ucraniana en Ginebra

Ucrania, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea se han reunido este domingo en la ciudad suiza de Ginebra para tratar el plan de paz planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que dio como plazo máximo para aceptarlo el próximo jueves.

La delegación ucraniana ha estado encabezada por el jefe de gabinete del presidente, Andrí Yermak, y el jefe negociador, Rustem Umérov. De parte de la Administración estadounidense, han acudido el secretario del Ejército, Dan Driscoll, quien entregó el jueves al presidente ucraniano el borrador en Kiev, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, quien, según medios estadounidenses, habría elaborado el plan junto al negociador ruso, Kiril Dmítriev.

Rubio ha asegurado tras la reunión con la delegación ucraniana que sigue habiendo puntos pendientes, pero "ninguno es insalvable". "Solo necesitamos más tiempo del que teníamos hoy. Honestamente, creo que llegaremos a un acuerdo", ha afirmado.

No obstante, ha reconocido que algunos puntos del plan que afectan al papel de la Unión Europea o de la OTAN "han quedado aparte porque acabamos de reunirnos con asesores de seguridad nacional de varios países europeos y debemos tratarlos con ellos, ya que les afectan".

Rubio: "Hay cuestiones en las que aún necesitamos seguir trabajando" "Tuvimos un muy buen día, creo que hemos logrado enormes avances", ha subrayado Rubio. "Ahora, obviamente, como en cualquier acuerdo final, tendrá que ser aprobado por los presidentes y hay un par de cuestiones en las que aún necesitamos seguir trabajando", ha añadido, mostrándose relativamente flexible en el tiempo que Ucrania tiene para responder, pese al inicial plazo dado por Trump del 27 de noviembre. Rubio ha dicho que, pese a la ausencia de Rusia en los contactos en Ginebra, "los rusos también tienen voz aquí y desde el principio del proceso hemos tenido en cuenta su posición, que nos ha sido comunicada de múltiples maneras". "Está claro que, para lograr un final definitivo de esta guerra, Ucrania debe sentirse segura y saber que no volverá a ser invadida o atacada", ha concluido el secretario de Estado estadounidense. Horas antes de este encuentro, la comitiva ucraniana se ha reunido con los asesores de política exterior de Alemania (Günter Sautter), Francia (Emmanuel Bonne) y Reino Unido (Jonathan Powell). 01.37 min El plan de paz de Trump para Ucrania haría realidad muchos deseos de Putin El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha calificado de "sustanciales" las reuniones que su delegación ha mantenido en Suiza. "Hay señales de que el equipo del presidente Trump nos escucha", ha dicho en su tradicional discurso a la nación. Después de que el jefe negociador de Ucrania, Rustem Umérov, afirmara en Telegram que la versión actual del documento objeto de negociación "ya refleja la mayoría de las principales prioridades ucranianas, Zelenski ha sido más cauto, pero ha sugerido que se han logrado introducir cambios. "Muchas cosas están cambiando: estamos trabajando con mucha atención en los pasos necesarios para poner fin a la guerra", ha afirmado. En paralelo a las negociaciones en Ginebra, Zelenski ha mantenido conversaciones telefónicas con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y con los primeros ministros de Canadá, Croacia y Luxemburgo, quienes "apoyan, dan consejos y proporcionan información". "La diplomacia se ha activado y eso es bueno. Muy bueno. Esperamos que el resultado sean los pasos correctos. La primera prioridad es una paz fiable, seguridad garantizada, respeto por nuestra gente y respeto por todos los que dieron su vida defendiendo Ucrania de la agresión rusa", ha subrayado el mandatario ucraniano. Los aliados de Ucrania valoran con satisfacción el plan de paz de Trump pero piden no cambiar las fronteras por la fuerza Diego Álvarez Patilla El líder más escéptico hasta el momento es el canciller alemán, Friedrich Merz, que este domingo ha dicho que no está convencido de que se pueda encontrar una solución aceptable para Ucrania basada en el plan de 28 puntos de Estados Unidos antes de la fecha límite fijada por Trump. "Soy escéptico sobre si tal resultado es posible dadas las diferencias actuales", ha reconocido Merz al término de la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica.

Rubio reivindica que el plan fue redactado por EE.UU. Rubio ha reivindicado esta madrugada que la propuesta de 28 puntos para la paz en Ucrania fue redactada por Washington, a pesar de lo que afirmaron algunos senadores, que ven el origen en las peticiones de Moscú. "Se ofrece como un marco sólido para las negociaciones en curso", ha publicado Rubio en X, que ha volado a Ginebra para reunirse con la delegación ucraniana autorizada por Volodímir Zelenski para negociar el plan de paz. "Se basa en las aportaciones de la parte rusa. Pero también se basa en las aportaciones anteriores y actuales de Ucrania", ha asegurado Rubio. ““ El senador republicano Mike Rounds dijo previamente a los periodistas, en una conferencia en Halifax este sábado, que Rubio le había llamado a él y a otros senadores y les había dicho que se trataba de una propuesta que Estados Unidos había recibido y transmitido a Ucrania. "Nos dejó muy claro que somos los destinatarios de una propuesta que fue entregada a uno de nuestros representantes", dijo Rounds. "No es nuestra recomendación, no es nuestro plan", señaló. Pese a la afirmación de Rubio, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha compartido este domingo una publicación en X en la que pide que antes de comenzar a trabajar sobre la propuesta de paz, "sería bueno saber con certeza quién es el autor del plan y dónde se creó". ““