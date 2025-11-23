Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 23 de noviembre de 2025 | Zelenski califica de "sustanciales" las reuniones con EE.UU. en Ginebra

0:10

Trump afirma que su propuesta de paz para Ucrania no es definitiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su actual propuesta de paz en Ucrania para poner fin a la guerra de Rusia no es definitiva, en un momento en el que Ucrania y los aliados europeos de Washington afirman que el plan puede servir de base para las negociaciones, pero que necesita "trabajo adicional".

"La guerra debe terminar de una forma u otra", ha declarado Trump a los periodistas este sábado. Sin embargo, ha respondido "no" cuando se le ha preguntado si se trataba de su oferta definitiva.

Los líderes europeos y otros líderes occidentales se han apresurado a elaborar una respuesta coordinada a la exigencia de Trump de que Ucrania acepte su plan de paz de 28 puntos con Rusia antes del jueves, señalando que "requerirá trabajo adicional" y pidiendo no cambiar las fronteras por la fuerza.