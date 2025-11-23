Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 23 de noviembre de 2025 | Zelenski califica de "sustanciales" las reuniones con EE.UU. en Ginebra
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.366 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Trump reclama más "gratitud" a Ucrania por sus esfuerzos diplomáticos y Zelenski reitera su agradecimiento
- Rubio reivindica que el plan de paz fue redactado por EE.UU. y no por Moscú
- El primer ministro polaco pide saber "quién es el autor" del plan de paz y "dónde se creó"
- Pedro Sánchez reitera que el plan de paz para Ucrania debe tener en cuenta a la UE
- Merz ve "muy lejos" cerrar un acuerdo por Ucrania antes del plazo dado por Trump (próximo jueves)
- Ucrania ataca una central eléctrica y térmica rusa en la región de Moscú
- Kiev asegura que mantiene sus posiciones en Pokrovsk e impide a los rusos afianzarse
Guerra entre Ucrania y Rusia, resumen:
-
00:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.366 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este sábado.
-
0:10
Trump afirma que su propuesta de paz para Ucrania no es definitiva
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su actual propuesta de paz en Ucrania para poner fin a la guerra de Rusia no es definitiva, en un momento en el que Ucrania y los aliados europeos de Washington afirman que el plan puede servir de base para las negociaciones, pero que necesita "trabajo adicional".
"La guerra debe terminar de una forma u otra", ha declarado Trump a los periodistas este sábado. Sin embargo, ha respondido "no" cuando se le ha preguntado si se trataba de su oferta definitiva.
Los líderes europeos y otros líderes occidentales se han apresurado a elaborar una respuesta coordinada a la exigencia de Trump de que Ucrania acepte su plan de paz de 28 puntos con Rusia antes del jueves, señalando que "requerirá trabajo adicional" y pidiendo no cambiar las fronteras por la fuerza.
-
2:21
Albares, sobre el plan de Trump para Ucrania: "Hay que sentar las bases de una paz duradera, no un paréntesis entre guerras"
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido de que el plan de paz para Ucrania debe ser "justo" y respetar la "soberanía" de este país. Preguntado por el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha respondido que no se puede permitir que una guerra "tenga premio" y ha añadido: "Tenemos que sentar las bases de una paz duradera, no un paréntesis entre dos guerras".
El ministro se ha expresado así en declaraciones ante los periodistas tras participar en la cumbre del G20 que se está celebrando en Johannesburgo (Sudáfrica). Precisamente, en el marco de esta cumbre, los aliados del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, han acogido con satisfacción el borrador de 28 páginas de la Administración Trump para Ucrania, aunque han determinado que "requerirá trabajo adicional" y piden no cambiar las fronteras por la fuerza.
-
2:48
Ucrania, Estados Unidos y varios países de la UE se reúnen en Ginebra para tratar el plan de paz de Trump
Ucrania, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea se reúnen este domingo en la ciudad suiza de Ginebra para tratar el plan de paz planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
La delegación ucraniana estará encabezada por el jefe de gabinete del presidente, Andrí Yermak, y el jefe negociador, Rustem Umérov.
De parte de la Administración estadounidense, acudirán el secretario del Ejército, Dan Driscoll, quien entregó el jueves al presidente ucraniano el borrador en Kiev, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, quien —según medios estadounidenses— habría elaborado el plan junto al negociador ruso, Kiril Dmítriev.
Por último, a la reunión asistirán también los asesores de política exterior de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.
-
7:02
Plan para Ucrania: Trump se muestra abierto a la negociación
Responsables ucranianos, estadounidenses y europeos se reúnen este domingo en Suiza para debatir el plan de Donald Trump para Ucrania, que hace temer a Kiev una capitulación forzosa, pero que, según Washington, no constituye una oferta definitiva.
La Administración estadounidense presenta ahora como "marco para las negociaciones" este documento de 28 puntos, cuyo objetivo es poner fin al conflicto provocado por casi cuatro años de invasión rusa.
Aclamado por el presidente ruso Vladímir Putin, el texto recoge varias exigencias clave de Moscú: que Ucrania le ceda territorios, acepte reducir el tamaño de su ejército y renuncie a integrarse en la OTAN. Sin embargo, ofrece garantías de seguridad occidentales a Kiev para prevenir cualquier nuevo ataque ruso.
El plan ha provocado una gran agitación entre los aliados europeos de Ucrania, que han multiplicado los contactos y han exigido nuevas negociaciones en las que participen ellos, así como Kiev, a pesar de la impaciencia mostrada inicialmente por el presidente de Estados Unidos.
Donald Trump había dado de plazo hasta el 27 de noviembre, día de Acción de Gracias, a su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski para responder. Pero este sábado, el multimillonario republicano respondió "no" a la pregunta de si su plan constituía su "última oferta" para resolver el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
-
7:37
Rubio reivindica que la propuesta de paz para Ucrania fue redactada por Estados Unidos
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha reivindicado esta madrugada que la propuesta de 28 puntos para la paz en Ucrania que se dio a conocer esta semana fue redactada por Washington, a pesar de lo que afirmaron algunos senadores, que ven el origen en las peticiones de Moscú.
"Se ofrece como un marco sólido para las negociaciones en curso", ha publicado Rubio en X, que ha volado a Ginebra para reunirse con la delegación ucraniana autorizada por Zelenski para negociar el plan de paz. "Se basa en las aportaciones de la parte rusa. Pero también se basa en las aportaciones anteriores y actuales de Ucrania", ha asegurado Rubio.
El senador republicano Mike Rounds dijo a los periodistas en una conferencia en Halifax el sábado que Rubio le había llamado a él y a otros senadores y les había dicho que se trataba de una propuesta que Estados Unidos había recibido y transmitido a Ucrania.
"Nos dejó muy claro que somos los destinatarios de una propuesta que fue entregada a uno de nuestros representantes", dijo Rounds. "No es nuestra recomendación, no es nuestro plan".
“The peace proposal was authored by the U.S.— Marco Rubio (@marcorubio) November 23, 2025
It is offered as a strong framework for ongoing negotiations
It is based on input from the Russian side. But it is also based on previous and ongoing input from Ukraine. https://t.co/JWbAQ04kcw“
-
7:52
Ucrania ataca una central eléctrica y térmica rusa en la región de Moscú
Ucrania ha atacado esta madrugada con drones la importante central eléctrica y térmica de Shatura, en la región de Moscú, lo que provocó un incendio y obligó a activar el sistema de energía y calefacción de reserva, según informa el gobernador moscovita, Andrei Vorobyov.
Por su parte, los servicios de emergencia han señalado que se incendiaron tres transformadores eléctricos de 65 metros cuadrados cada uno. No se han registrado víctimas mortales ni heridos.
-
8:22
El primer ministro de Canadá y el canciller alemán debaten sobre Ucrania al margen del G20
El primer ministro canadiense, Mark Carney, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han debatido sobre la guerra en Ucrania y la situación en Gaza al margen de la cumbre del G20 celebrada en Sudáfrica, según informan ambos países en una declaración conjunta este domingo.
Los dos líderes han reafirmado su apoyo a Ucrania y han subrayado que cualquier acuerdo debe involucrar directamente a Kiev, proteger sus intereses fundamentales e incluir garantías concretas de seguridad.
Carney, en concreto, ha señalado que mantendrá una conversación este domingo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
-
9:41
Rusia ataca con drones sistema energético en Odesa y causa 15 heridos en Dnipró
Rusia atacó de madrugada con drones el sistema energético de la región sureña de Odesa y la ciudad de Dnipró, en la provincia oriental de Dnipropetrovsk, donde resultaron heridas 15 personas, entre ellas una niña de 11 años, según las autoridades regionales y los servicios de emergencia.
En Dnipró, un dron kamikaze ruso impactó cerca de un edificio residencial de nueve plantas, donde se incendiaron las terrazas de tres apartamentos y resultaron heridas 15 personas, según el gobernador en funciones, Vladislav Gaivanenko. Los rusos atacaron la región con varios drones. Un total de 15 fueron derribados, según la información del Mando Aéreo Oriental de Ucrania.
Además, Rusia atacó con drones tanto varias zonas de la región de Odesa como la propia ciudad. Según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), como resultado de los impactos, se produjeron incendios en instalaciones de infraestructura energética y en un antiguo edificio industrial, los cuales fueron extinguidos rápidamente por los bomberos
-
9:49
India reitera a Ucrania su apoyo para una pronta finalización del conflicto
El ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, ha mantenido una teleconferencia con su par ucraniano, Andrí Sibiga, en la que hablaron sobre la situación del conflicto y reiteró el apoyo de Nueva Delhi a una pronta solución negociada y al establecimiento de una paz duradera en la región (Efe).
-
10:00
Rubio aterriza en Ginebra para mantener conversaciones sobre Ucrania
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha aterrizado a las 9:30 en Ginebra, donde se reúnen este domingo responsables ucranianos, estadounidenses y europeos para debatir el plan de Donald Trump para Ucrania, que hace temer a Kiev una capitulación forzosa, pero que, según Washington, no constituye una oferta definitiva.
-
10:10
El primer ministro polaco pide saber "quién es el autor" del plan de paz y "dónde se creó"
El primer ministro polaco, Donald Tusk, acaba de compartir una publicación en X en la que reconoce estar dispuesto, junto al resto de líderes de Europa, Canadá y Japón, a trabajar en el plan de 28 puntos, "a pesar de algunas reservas".
Sin embargo, el mandatario polaco ha pedido que antes de comenzar, "sería bueno saber con certeza quién es el autor del plan y dónde se creó". Estas palabras llegan después de que este sábado, senadores y medios estadounidenses afirmaran que el plan de 28 puntos fue recibido por EE.UU. y enviado a Ucrania directamente, sin elaboración propia, dejando sospechas de que sea una estrategia de Moscú.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reivindicado esta madrugada que la propuesta que se debate hoy en Ginebra fue redactada por Washington. "Se basa en las aportaciones de la parte rusa. Pero también se basa en las aportaciones anteriores y actuales de Ucrania", ha asegurado Rubio.
“Together with the leaders of Europe, Canada and Japan, we have declared our readiness to work on the 28-point plan despite some reservations. However, before we start our work, it would be good to know for sure who is the author of the plan and where was it created.“— Donald Tusk (@donaldtusk) November 23, 2025
-
10:21
Zelenski pide a sus socios reforzar en paralelo a las reuniones de paz la defensa antiaérea
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha instado este domingo a sus socios a ayudarle a fortalecer la defensa antiaérea del país en paralelo a las negociaciones que comienzan hoy en Ginebra con representantes de EE.UU. y de Europa sobre un plan de paz que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania.
"Hoy, nuestros asesores trabajarán en Suiza con representantes de Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. Pero, en paralelo al trabajo diplomático, debemos hacer todo lo posible para fortalecer nuestra defensa contra estos ataques rusos tan pérfidos", ha refcalcado en un mensaje de su cuenta de Telegram.
También está prevista la asistencia a la reunión en Ginebra de un asesor de política exterior de Italia y, según 'Politico', de consejeros del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.
"Es muy importante acelerar la implementación de todos nuestros acuerdos con los socios sobre sistemas y misiles de defensa aérea", ha enfatizado Zelenski, al afirmar que solo en la última semana Rusia atacó el país con más de 1050 drones suicidas, casi mil bombas aéreas guiadas y más de 60 misiles.
“Last night, search and rescue operations in Ternopil at the site where a missile struck a residential building were completed. Rescuers worked nonstop for four days. As a result of this Russian crime, 33 people were killed, including 6 children. My condolences to the families and… pic.twitter.com/Hovz4oq3px“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) November 23, 2025
-
10:36
Las fuerzas rusas toman el control de tres pueblos en Ucrania, según el Ministerio de Defensa
Las tropas rusas han capturado tres pueblos en dos regiones de Ucrania, según informa este domingo el Ministerio de Defensa. Los pueblos son Tykhe y Odradne, en la región de Dnipropetrovsk, y Petrivske, en la región de Donetsk (Reuters).
-
11:43
Ucrania asegura que mantiene sus posiciones en Pokrovsk e impide a los rusos afianzarse
El Ejército ucraniano ha asegurado este domingo que mantiene sus posiciones en el centro de la ciudad de Pokrovsk, en la oriental región de Donetsk, y uno de los principales objetivos de las fuerzas rusas para ampliar su control sobre la provincia, e impide a las tropas del Kremlin afianzarse allí.
"En el centro de Pokrovsk se mantienen las posiciones de las Fuerzas de Defensa, continúan los combates de infantería y al enemigo no le resulta posible afianzarse", informó el 7º Cuerpo de Asalto de la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje publicado en la cuenta de Telegram de información operativa de las Fuerzas Armadas.
Según la plataforma de análisis militar 'Deepstate', las fuerzas rusas habían avanzado hace tres días hacia el centro de la ciudad, en el noroeste de la capital regional, Donetsk.
-
12:04
Erdogan le dice a Macron que se necesita diplomacia para lograr una paz justa y duradera en Ucrania
El presidente turco, Tayyip Erdogan, le ha dicho a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que se deben utilizar "todos los recursos diplomáticos" para poner fin a la guerra en Ucrania con una paz justa y duradera, según informa su oficina este domingo, mientras los países debaten un borrador del plan estadounidense para poner fin a la guerra.
Turquía, miembro de la OTAN, ha mantenido relaciones cordiales entre Kiev y Moscú durante la guerra, proporcionando ayuda militar a Ucrania, pero negándose a sumarse a las sanciones occidentales contra Moscú. Ha acogido tres rondas de conversaciones de paz entre las partes y se ha ofrecido a organizar una reunión de líderes (Reuters).
-
12:15
Rusia admite que 50.000 viviendas han sido dañadas en Bélgorod por ataques ucranianos
Unas 50.000 viviendas han sido dañadas en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, a causa de los ataques ucranianos, ha admitido este domingo el gobernador regional, Viacheslav Gladkov.
"Les recuerdo que más de 50.000 viviendas fueron destruidas o dañadas. Más de 43.000 ya han sido restauradas", ha declarado Gladkov en una conferencia de prensa citada por TASS. Sin embargo, el gobernador ha expresado sus dudas sobre el regreso de todos los residentes que se vieron obligados a desplazarse debido a los constantes ataques ucranianos contra la región, la más castigada de Rusia.
"Algunos viven en centros de alojamiento temporal, otros alquilan viviendas y reciben una compensación parcial, otros se alojan con familiares y otros han comprado otras viviendas", ha indicado (Efe).
-
12:32
Ucrania se reúne con los socios europeos en Ginebra
Ucrania y Estados Unidos se reúnen hoy en la ciudad suiza de Ginebra para tratar el plan de paz planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
El jefe de la delegación ucraniana, Andrí Yermak, ha indicado antes de arrancar el encuentro que el clima es "muy constructivo", en vista de conseguir mejorar un plan que varios expertos califican como una claudicación.
El comité ucraniano se ha reunido antes con asesores de seguridad de Reino Unido (Jonathan Powell), Francia (Emmanuel Bonne) y Alemania (Günter Sautter), para preparar el encuentro con la delegación estadounidense, que está encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio.
-
12:54
Zelenski: "Todos necesitamos un resultado positivo"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha avanzado en su cuenta de X que los equipos diplomáticos se encuentran ya reunidos en Ginebra con los socios europeos y estadounidenses. El mandatario ve positivo que con la propuesta de Donald Trump "la diplomacia se haya revitalizado" y espera que "la conversación pueda ser constructiva".
"Hay que detener el derramamiento de sangre y debemos asegurarnos de que la guerra nunca se reanude. Espero los resultados de las conversaciones de hoy y espero que todos los participantes sean constructivos", ha reiterado Zelenski.
“Currently, the teams that will be working on the steps to end the war are meeting in Switzerland. It is good that diplomacy has been reinvigorated and that the conversation can be constructive. The Ukrainian and American teams, as well as the teams of our European partners, are…“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) November 23, 2025
-
13:21
Sánchez reitera que el plan de paz para Ucrania debe tener en cuenta a la UE porque afecta a "la arquitectura europea de seguridad"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa tras la cumbre del G-20, en Johannesburgo (Sudáfrica), en la que se ha referido al plan de paz de Donald Trump en Ucrania.
"Coincidimos en el valor del plan", ha señalado, pero ha reiterado que "debe tener en cuenta los intereses de Ucrania y Europa" porque "toca cuestiones que afectan al futuro del continente", como "la arquitectura europea de seguridad".
“#Canal24Horas | Pedro Sánchez, tras la cumbre del G-20, sobre el plan de paz de Trump en Ucrania:— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 23, 2025
"Coincidimos en el valor del plan [...] Debe tener en cuenta los intereses de Ucrania y Europa. Toca cuestiones que afectan al futuro del continente"https://t.co/1YKsdA9W20 pic.twitter.com/xHabwZvSWN“
-
13:34
Ucrania eleva a 34 el número de muertos por el ataque con misiles en Ternopil del martes
Las autoridades ucranianas han elevado este domingo a 34 las personas que murieron en el ataque ruso del martes contra la ciudad occidental de Ternopil, el ataque con misiles ruso más mortífero contra civiles este año.
Un misil ruso impactó el martes en un edificio de apartamentos en Ternópil, en vísperas de la presentación del plan de paz estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania (Reuters)
-
13:40
Von der Leyen pide que el plan de Trump refleje "plenamente" el papel de UE en garantizar la paz en Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido este domingo que el acuerdo de paz en Ucrania refleje "plenamente" el papel central de la Unión Europea, a la vez que delegaciones ucranianas, estadounidenses y europeas se reúnen hoy en Ginebra para discutir el plan de 28 puntos del presidente estadounidense Donald Trump.
"Ucrania ha estado en el centro de muchos debates en los últimos días", ha dicho Von der Leyen desde Johannesburgo, donde este fin de semana mantuvo reuniones paralelas a la cumbre del G20 que se celebra en la ciudad sudafricana.
Seguidamente, la mandataria europea ha enumerado las condiciones para "una paz justa y duradera y la soberanía de Ucrania". Entre ellas, Von der Leyen ha mencionado que en el acuerdo "debe reflejarse plenamente la centralidad de la Unión Europea a la hora de garantizar la paz en Ucrania".
La política alemana ha añadido que "Ucrania debe tener la libertad y el derecho soberano de elegir su propio destino" y que el destino europeo que ha elegido "comienza con la reconstrucción del país, su integración en nuestro Mercado Único y nuestra base industrial de defensa, y, en última instancia, su adhesión a nuestra Unión".
También ha pedido incluir el retorno a sus hogares de todos los niños ucranianos secuestrados por Rusia.
-
13:47
Erdogan afirma que hablará con Putin mañana
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este domingo desde la clausura de la cumbre del G20 en Sudáfrica que mantendrá una conversación telefónica mañana lunes con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para discutir los esfuerzos de paz en Ucrania.
Ha añadido que también le pedirá que reinicie un acuerdo para el paso seguro de cereales a través del Mar Negro. Erdogan ha afirmado que Turquía hará todo lo posible por abrir el camino hacia la paz en Ucrania, y ha añadido que compartirá con los líderes y aliados europeos y estadounidenses los resultados de su conversación con Putin (Reuters).
-
14:22
Merz ve "muy lejos" cerrar un acuerdo por Ucrania antes del plazo dado por Trump
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho este domingo que no está convencido de que se pueda encontrar una solución aceptable para Ucrania basada en el plan de 28 puntos de Estados Unidos antes de la fecha límite fijada por el presidente Donald Trump.
"Hoy es domingo. El plan del presidente Trump es llegar a un acuerdo el jueves. Todavía estamos muy lejos de eso. Eso no significa que sea completamente imposible de alcanzar... Pero soy escéptico sobre si tal resultado es posible dadas las diferencias actuales", ha reconocido Merz al término de la cumbre del G20 en Johannesburgo (Sudáfrica).
Funcionarios ucranianos, estadounidenses y europeos se reúnen ahora en Ginebra para discutir el borrador del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania.
-
15:39
Zelenski ve disposición a incorporar una "visión ucraniana" al plan de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho que en el curso de los contactos en Ginebra entre delegaciones de su país, Estados Unidos y representantes europeos hay cierta disposición a incorporar una "visión ucraniana" al plan de paz presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya versión inicial es considerada excesivamente favorable a Rusia por Bruselas y Kiev.
"Se están llevando a cabo más trabajos para conseguir que todos los elementos sean realmente eficaces para alcanzar el objetivo principal esperado por nuestro pueblo: poner fin de una vez por todas al derramamiento de sangre y a la guerra", ha añadido Zelenski.
Su jefe de gabinete, Andri Yermak, ha mantenido una primera reunión en la mañana con los asesores de seguridad de Reino Unido (Jonathan Powell), Francia (Emmanuel Bonne) y Alemania (Günter Sautter). Se espera que la siguiente reunión, con el plan de Trump de 28 puntos sobre la mesa, se lleve a cabo en la sede de la Misión de EE.UU. ante la ONU en Ginebra, donde el secretario de Estado, Marco Rubio, estará acompañado por el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll.
-
15:57
Trump: "Los líderes de Ucrania no han expresado gratitud alguna por nuestros esfuerzos"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Ucrania no ha agradecido los esfuerzos estadounidenses para detener la guerra, incluso mientras las armas americanas continúan llegando.
"Los lideres de Ucrania no han manifestado gratitud alguna por nuestros esfuerzos y Europa continúa comprando petróleo a Rusia. EE.UU. sigue vendiendo cantidades masivas de armas a la OTAN para ser distribuidas en Ucrania", ha escrito Trump en su red social Truth mientras las delegaciones de Ucrania, EE.UU. y la UE están manteniendo encuentros en la ciudad suiza de Ginebra para discutir el plan de paz.
-
16:23
El finlandés Stubb y la italiana Meloni hablan con Trump sobre el plan de Ucrania
El presidente finlandés, Alexander Stubb, ha declarado a la AFP que él y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, han llamado este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para hablar sobre su plan para Ucrania.
"Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Trump y la primera ministra Meloni. Y, por supuesto, discutimos la situación, el plan de 28 puntos y algunos avances relacionados con el plan de paz aquí en Johannesburgo", ha declarado a la AFP en el marco de la cumbre del G20 en Sudáfrica, a la que asistieron los dos líderes europeos.
"El presidente Trump contestó el teléfono a las 5:00 a. m. de un domingo en Estados Unidos, lo que demuestra que está trabajando día y noche para encontrar un acuerdo de paz en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", ha añadido. "Creo que en las negociaciones de paz nunca debe haber líneas rojas", ha declarado el presidente finlandés.
"Siempre debemos intentar encontrar soluciones, y creo que la paz puede ser buena, mala o el resultado de un compromiso, y muy a menudo, los acuerdos de paz son compromisos", ha concluido.
Stubb no ha revelado el contenido preciso de su intercambio con el presidente Trump, mencionando que este último lo había felicitado por el sólido desempeño del golfista finlandés Sami Valimaki en un torneo del PGA Tour este fin de semana.
-
16:54
La comitiva europea propone cambios al plan de EE. UU. para Ucrania
La comitiva diplomática europea ha presentado en Ginebra una versión modificada del plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, la cual rechaza los límites propuestos a las fuerzas armadas de Kiev y las concesiones territoriales, según un documento al que Reuters ha tenido acceso.
El documento, preparado para las conversaciones sobre el plan en Ginebra, propone que el Ejército ucraniano se limite a 800.000 efectivos "en tiempos de paz", en lugar del límite general de 600.000 propuesto por el plan estadounidense. También afirma que "las negociaciones sobre intercambios territoriales comenzarán desde la Línea de Contacto".
Alemania, Francia y Reino Unido proponen que Ucrania reciba una garantía de seguridad de Estados Unidos similar a la cláusula del Artículo 5 de la OTAN.
Rechazan la propuesta estadounidense sobre el uso de activos rusos congelados en Occidente, principalmente en la Unión Europea. “Ucrania será completamente reconstruida y compensada financieramente, incluyendo activos soberanos rusos que permanecerán congelados hasta que Rusia compense los daños causados ¿¿a Ucrania”, afirma el documento.
El plan estadounidense propone que 100.000 millones de dólares de fondos rusos congelados se inviertan en un esfuerzo liderado por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania, y que Estados Unidos reciba el 50% de los beneficios de dicha iniciativa.
-
17:04
Las conversaciones entre EE.UU. y Ucrania en Ginebra han sido productivas hasta el momento, según un funcionario estadounidense.
Las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos celebradas este domingo en Ginebra para debatir un borrador del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania han sido "productivas e incluso concluyentes en algunos aspectos", ha declarado a Reuters un funcionario estadounidense.
Las delegaciones ucraniana y estadounidense han mantenido conversaciones detalladas sobre el plan antes de las conversaciones formales destinadas a ultimar los detalles de un acuerdo, ha añadido el funcionario.
-
17:15
Las tropas ucranianas siguen luchando en Kúpiansk, aseguran civiles y militares ucranianos
El anuncio de Rusia de que ha capturado la ciudad de Kúpiansk, un importante centro logístico en la región oriental de Járkov, y de que ha bloqueado a fuerzas ucranianas allí es falso, han dicho a EFE fuentes sobre el terreno, una afirmación que respaldan analistas, que opinan que Moscú exagera sus logros en el frente para forzar a Kiev a aceptar un acuerdo de paz desfavorable.
"Hay tropas rusas en Kúpiansk y la lucha continúa. Pero los rusos no controlan la ciudad y nuestros soldados operan en su centro", ha confirmado a EFE Mikola Polianskí, voluntario civil de Járkov, que ayuda a evacuar a cientos de civiles que aún permanecen allí en estrecha colaboración con las fuerzas de defensa. Por el peligro, Polianskí ya no puede conducir hasta la ciudad.
-
17:31
Starmer habla con Trump sobre el "momento crítico" para alcanzar la paz en Ucrania
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha hablado este domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Ucrania y ambos coincidien en la necesidad de trabajar ante un "momento crítico" para alcanzar la paz, informa un portavoz del 10 de Downing Street.
Trump y Starmer "abordaron diversos aspectos de las conversaciones de alto nivel que se celebran hoy en Ginebra sobre el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania", indica la fuente. "Acordaron en que todos debemos trabajar juntos en este momento crítico para lograr una paz justa y duradera. Acordaron mantenerse en contacto.", precisa el portavoz.
El plan de paz de EE.UU., según los medios, pide a Kiev que limite su Ejército a un máximo de 600.000 soldados después de la guerra, que descarte entrar en la OTAN y que se retire del territorio que todavía controla en su región oriental del Donbás, que quedaría tras la guerra como zona desmilitarizada y sería reconocida de facto como rusa. Washington ha dado de plazo a Kiev hasta el próximo jueves para que acepte el acuerdo de paz (Efe).
-
17:55
Rubio confirma que ha habido cambios dentro del plan de paz en la reunión con la delegación ucraniana: "Hemos avanzado bastante"
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegura que su delegación y la ucraniana "han avanzado bastante" en el "repaso de los puntos uno por uno" del plan de paz de Donald Trump para la paz en Ucrania.
"Basándonos en las aportaciones de todas las partes implicadas aquí, hemos podido repasar algunos de esos puntos ahora uno por uno y creo que hemos avanzado bastante", ha asegurado al lado del líder de la delegación ucraniana, Andrí Yermak, en una breve comparecencia de ambos entre las conversaciones en la misión norteamericana en Ginebra.
"Nuestros equipos han regresado ahora a sus salas mientras trabajamos en algunas de las sugerencias que se nos han planteado. Así que estamos llevando a cabo algunos cambios y ajustes con la esperanza de avanzar y reducir las diferencias para acercarnos a algo con lo que tanto Ucrania como, obviamente, Estados Unidos se sientan muy cómodos", ha agregado.
-
18:08
Vídeo: ¿Qué perdería Ucrania con el plan de paz de Trump?
Ceder el Donbás no solo significaría perder más del 20% de su territorio, dejaría a Ucrania expuesta a la invasión total del país al perder el cinturón defensivo levantado desde el inicio de la guerra.
Dejaría a Ucrania sin todas las fortificaciones, sin toda la zona industrial, que le ha permitido aguantar el empuje ruso durante estos cuatro años. El plan le exige además limitar el tamaño de su Ejército y renunciar para siempre a entrar en la OTAN. Rusia se comprometería a no invadir otros países, a cambio de que la OTAN no se expanda más.
Los expertos señalan que el plan atenta gravemente contra la soberanía de Ucrania. Le imponen celebrar elecciones en 100 días, un momento de debilidad que, opinan, Putin podría aprovechar para librarse de Zelenski y colocar un gobierno títere.
Washington gestionaría las garantías de seguridad y la reconstrucción a cambio de beneficios económicos. A Europa le tocaría pagar 100.000 millones de ayudas. Misma cuantía que al agresor, que podría reincorporarse como si nada al G8 y la economía global.
Obedece a los intereses de quienes han redactado este acuerdo, es decir, de Estados Unidos y de la propia Rusia. Las partes recibirían amnistía total por sus actos durante la guerra. tanto los crímenes de la invasión como los casos de corrupción quedarían para siempre impunes.
-
18:15
El primer ministro de Portugal considera "insuficiente" el plan de paz de Trump para Ucrania
El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, ha considerado este domingo "insuficiente" el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr un acuerdo de paz en Ucrania y defiende que "la interacción con Europa es obligatoria" en este proceso.
Montenegro ha realizado estas afirmaciones en declaraciones a la prensa portuguesa en Angola, donde comienza hoy una visita oficial de dos días en el marco de la reunión de líderes europeos convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al margen de la séptima cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA).
"Es necesario que Europa haga una reflexión rápida sobre este plan que está encima de la mesa y que, a mi modo de ver, no cumple con los requisitos mínimos que protegen una paz justa y duradera para Ucrania, enmarcada también en el objetivo de tener un horizonte de seguridad en Europa", asevera Montenegro.
El plan, a juicio de Montenegro, "es una base todavía muy insuficiente para lo que son los objetivos europeos". En su opinión, la participación de Estados Unidos en un proceso de paz "es bienvenida", pero recalca que "la interacción con Europa es obligatoria" (Efe).
-
18:21
Meloni defiende el plan de EE.UU. como base de discusión y evita la contrapropuesta europea
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha afirmado este domingo que el plan de paz de Estados Unidos es una "base de discusión" para lograr una paz "justa y duradera" en Ucrania, y ha defendido no elaborar una "contrapropuesta" europea, sino centrarse en los "puntos decisivos" del plan estadounidense.
"Es una base de discusión para lograr una paz justa y duradera, lo que requiere una discusión que estamos llevando a cabo con nuestros socios europeos, la OTAN, los estadounidenses y los ucranianos", ha dicho la mandataria italiana en declaraciones a la prensa al margen de la cumbre del G20 en Johannesburgo.
Meloni ha explicado que "cualquiera que trabaje con la OTAN" debe hacerlo para lograr "más rápidamente una paz justa y duradera" y que "el plan estadounidense debe verse a través de esa óptica" (Efe).
-
18:32
Zelenski reitera su agradecimiento a EE.UU. después de que Trump le acusara de ingratitud
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha vuelto a agradecer a Estados Unidos y concretamente al presidente Donald Trump "todo lo que están haciendo por la seguridad" de su país, poco después de que el mandatario estadounidense volviese a acusar a Ucrania de ingratitud.
"Ucrania agradece a Estados Unidos, a cada estadounidense y, personalmente, al presidente Trump, la ayuda que, empezando por las Javelins, ha salvado vidas ucranianas. Agradecemos a todos en Europa, en el G7 y en el G20 que nos ayudan a defender la vida. Es importante mantener el apoyo", ha escrito Zelenski en una extensa publicación en X.
No obstante, el mandatario ucraniano ha recordado que "es importante no olvidar el objetivo principal: detener la guerra de Rusia y evitar que vuelva a estallar", y para ello, pide que "la paz debe ser digna".
"En tan solo este año, Putin ya ha enviado a cientos de miles de sus propios compatriotas a la muerte para ocupar el uno por ciento o varios por ciento del territorio ucraniano. Y esto es lo que está haciendo Rusia, un país que ya posee más territorio reconocido internacionalmente que cualquier otro estado del mundo", ha criticado Zelenski, que ha alertado que para Rusia no se trata de territorio ni de cómo un vecino u otro se comporta con Moscú, sino del "derecho de Rusia a librar una guerra, su derecho a subyugar a otros y una ausencia fundamental de seguridad".
-
19:31
Francia insiste en "garantías de seguridad sólidas" para Ucrania
Francia ha insistido en que las actuales negociaciones deben de incluir "garantías de seguridad sólidas" para Ucrania y ha adelantado que la Coalición de Voluntarios trabaja para que "se respete la soberanía" de Kiev.
"Nuestro objetivo compartido es lograr una paz robusta. Por lo tanto, se necesitan garantías de seguridad sólidas. Este es el papel de la coalición de voluntarios, cuyo rol es esencial para obtener una paz que respete la soberanía de Ucrania y garantice la seguridad europea", han señalado fuentes del Elíseo.
-
20:46
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirma que la reunión en Ginebra con Ucrania ha sido “la más productiva y significativa hasta ahora”.
“¿#24hFdS | El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirma que la reunión en Ginebra con Ucrania ha sido “la más productiva y significativa hasta ahora”— Radio 5 (@radio5_rne) November 23, 2025
No ha participado Rusia, que ha dicho que aún tiene que discutir detalles con Estados Unidos
¿¿Ángeles Bazán pic.twitter.com/nOQ8nBOhqh“
-
20:55
Rubio: Hemos logrado “enormes avances” pero que aún hay “trabajo por hacer”
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha asegurado que han logrado “enormes avances” para la paz en Ucrania, pero que aún hay “trabajo por hacer”.
Rubio ha asegurado tras su reunión en Ginebra con la delegación ucraniana para discutir el plan de paz de Donald Trump que sigue habiendo puntos pendientes, pero "ninguno es insalvable". "Puedo decirles que los asuntos que siguen abiertos no son insuperables, solo necesitamos más tiempo del que teníamos hoy. Honestamente, creo que llegaremos a un acuerdo", ha dicho.
El secretario de Estado ha dicho que se han tratado de delimitar los puntos del plan de paz y considera que se ha logrado. No obstante, ha añadido ahora hay que presentar esta propuesta a Rusia, que tiene que aceptarla.
-
21:12
Zelenski califica de "sustancial" el diálogo en Ginebra
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha calificado de "sustanciales" las reuniones que su delegación ha mantenido en Ginebra sobre el plan de paz de 28 puntos de EE.UU. y ha asegurado que hay "señales" de que el equipo encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio, escucha la postura ucraniana. "Es importante que haya diálogo con los representantes estadounidenses y hay señales de que el equipo del presidente Trump nos escucha", ha dichoel mandatario en su tradicional discurso a la nación.
Después de que el jefe negociador de Ucrania, Rustem Umérov, afirmara en Telegram que la versión actual del documento objeto de negociación "ya refleja la mayoría de las principales prioridades ucranianas", Zelenski ha sido más cauto, aunque ha sugerido que se han logrado introducir cambios. "Muchas cosas están cambiando: estamos trabajando con mucha atención en los pasos necesarios para poner fin a la guerra", ha dicho.
-
22:44
El presidente de Portugal cree que Europa tiene que ser "diplomática y dura"
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha dicho que Europa "tiene que hacerse respetar" por las potencias mundiales y ser "diplomática y dura". El jefe de Estado ha defendido su postura en declaraciones a la prensa portuguesa al margen de un acto en Oporto, donde ha subrayado que la Unión Europea tiene que ser "una potencia política e internacional".
"Europa, poderosísima en términos económicos, tiene que ser poderosísima en términos políticos e internacionales. Tiene que ser una potencia política e internacional. Diría que a veces da la sensación de que las otras potencias no ven a Europa así ni la tratan así", ha dicho Rebelo de Sousa.
Rebelo de Sousa ha expresado su postura en una jornada en la que la delegación estadounidense y la ucraniana se han reunido bilateralmente en Ginebra, sin presencia de los europeos.