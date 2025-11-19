Un ataque ruso mata al menos a 20 civiles en un edificio de viviendas del oeste de Ucrania
- Ha ocurrido en la región de Ternópil, y hay más de 60 heridos
- Rusia ha lanzado 470 drones y 48 misiles de distintos tipos sobre diez regiones ucranianas
Una nueva oleada de ataques aéreos rusos contra Ucrania ha dejado al menos 20 civiles muertos y más de 60 heridos, según informan las autoridades locales.
Todas las muertes han tenido lugar en un mismo edificio de viviendas en la región de Ternópil (oeste de Ucrania), que ha quedado parcialmente derruido. Entre las víctimas mortales hay dos niños. Otras 66 personas han resultado heridas, entre ellas 16 menores, según el Servicio Estatal de Emergencias, que continúa con las labores de rescate.
En total, Rusia ha lanzado 470 drones y 48 misiles de distintos tipos, que también han causado daños en instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles en una decena de regiones.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que este nuevo ataque ruso demuestra que "la presión sobre Rusia no es suficiente", y ha pedido más sanciones al Kremlin y ayuda adicional a Ucrania para protegerse de los bombardeos enemigos.
Zelenski viaja a Estambul
El ataque se ha producido el día en el que Zelenski viaja a Estambul, donde tiene previsto reunirse con el jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, con el objetivo de reactivar las negociaciones estancadas con Rusia.
A esa cita, según dijo este martes el propio Zelenski, iba a acudir el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, algo que no ocurrirá, según el medio Axios. Este medio, que cita fuentes oficiales estadounidenses y rusas, añade que EE.UU. está negociando con Rusia un plan secreto de 28 puntos para poner fin a la guerra, en el que se abordan también las garantías de seguridad para Europa y el futuro de la relación de Washington tanto con Moscú como con Kiev.
El plan, en cuyo desarrollo no han participado ni Ucrania ni sus socios europeos, ha sido negociado por Witkoff y el emisario del Kremlin Kiril Dmitriev, siempre según la misma fuente, el portal Axios.
El presidente ucraniano se encontrará este próximo jueves en Kiev con dos altos oficiales militares estadounidenses, según ha asegurado a la agencia Reuters una fuente anónima.
Se trata del Secretario del Ejército, Dan Driscoll, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George. Se trata de los dos responsables militares de más peso que visitan Ucrania desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero.