Un ataque ruso mata al menos a 20 civiles en un edificio de viviendas del oeste de Ucrania

Una nueva oleada de ataques aéreos rusos contra Ucrania ha dejado al menos 20 civiles muertos y más de 60 heridos, según informan las autoridades locales.

Todas las muertes han tenido lugar en un mismo edificio de viviendas en la región de Ternópil (oeste de Ucrania), que ha quedado parcialmente derruido. Entre las víctimas mortales hay dos niños. Otras 66 personas han resultado heridas, entre ellas 16 menores, según el Servicio Estatal de Emergencias, que continúa con las labores de rescate.

En total, Rusia ha lanzado 470 drones y 48 misiles de distintos tipos, que también han causado daños en instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles en una decena de regiones.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que este nuevo ataque ruso demuestra que "la presión sobre Rusia no es suficiente", y ha pedido más sanciones al Kremlin y ayuda adicional a Ucrania para protegerse de los bombardeos enemigos.

Edificio de viviendas dañado por los ataques rusos en Ternópil, oeste de Ucrania REUTERS/Andriy Bodak