Guerra Ucrania - Rusia, en directo | El Kremlin niega que Rusia mantenga contactos con el enviado estadounidense
- Rusia mata a 20 civiles en Ucrania en un ataque con 470 drones y 48 misiles
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.362 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Rusia mata a 20 civiles en Ucrania en una oleada de ataques masivos
- Según Axios, EE.UU. y Rusia negocian un plan de paz para Ucrania de 28 puntos
- Peskov lo desmiente y afirma que el Kremlin no mantiene contactos con Witkoff
- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúne en Estambul con el jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan
- Zelenski recibe este jueves a dos altos representantes del Ejército de EE.UU.
Guerra entre Rusia y Ucrania, en directo:
-
16:17
El canciller alemán anuncia que se suministrará armamento de largo alcance a Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado este miércoles que las conversaciones en curso para suministrar armamento de largo alcance a Ucrania culminarán en un acuerdo.
-
15:30
Aumenta a 25 el número de muertos en el ataque ruso a la ciudad de Ternópil
El número de muertos por un ataque ruso en Ternópil (oeste de Ucrania) ha aumentado a 25, entre ellos tres niños. Otras 73 personas, 15 de ellas menores, han resultado heridas en el bombardeo.
Rusia lanzó anoche contra Ucrania más de cuatrocientos drones y cerca de cincuenta misiles, dirigidos contra regiones de toda Ucrania. El oeste de Ucrania estuvo entre los principales objetivos del bombardeo, que provocó de nuevo daños en la infraestructura energética de varias regiones ucranianas.
-
14:11
Rusia reducirá su presencia diplomática en Polonia tras el cierre del consulado en Gdansk
Rusia ha anunciado que reducirá su presencia diplomática y consular en Polonia después de que Varsovia tomara la decisión de clausurar el último consulado ruso en ese país.
"Como medida recíproca, Moscú reducirá su presencia diplomática y consular en Polonia", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.
El Kremlin, por su parte, aseguró que las relaciones ruso-polacas se han "degradado por completo" tras la decisión de Varsovia. "Las relaciones con Polonia se han degradado por completo. Esto (el cierre del consulado) es una manifestación del creciente deseo de las autoridades polacas de eliminar por completo cualquier posibilidad de relaciones consulares o diplomáticas (con Rusia). Solo cabe lamentarlo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.
El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Rados¿aw Sikorski, ha anunciado este miércoles el cierre del consulado de la Federación Rusa en Gdansk (norte), el último activo en el país, como represalia por los recientes sabotajes en los ferrocarriles, que atribuyó a Rusia y que calificó de "terrorismo de Estado".
La legación de Gdansk era, tras el cierre del consulado de Poznán el año pasado y del de Cracovia en mayo de este año, el último consulado ruso que funcionaba aún en Polonia, con lo que ahora solo queda la embajada de Varsovia como única representación de Rusia en el país.
En una alocución ante el Parlamento, Sikorski aclaró que, a pesar de la crisis en las relaciones bilaterales, Varsovia por el momento "no planea romper las relaciones diplomáticas" con Moscú.
El Kremlin aseguró la víspera que Varsovia suele responsabilizar a Rusia de todos los males y sería sorprendente si no lo hiciera con el sabotaje ferroviario.
Según los medios polacos, el domingo por la mañana, un maquinista informó por teléfono sobre irregularidades en la infraestructura ferroviaria cerca de la estación de Mika y una inspección inicial reveló daños en un tramo de la vía, lo que llevó a paralizar el tráfico ferroviario en ese tramo.
-
14:01
El Parlamento ucraniano ucraniano aprueba la dimisión de dos ministros por el escándalo de las comisiones
La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania ha aprobado hoy con una amplia mayoría las dimisiones presentadas por los ministros de Justicia y Energía, Herman Galuschenko y Svitlana Grinchuk, respectivamente, por su presunta responsabilidad en la trama de comisiones ilegales destapada por las autoridades anticorrupción del país.
Según los investigadores, Galushchenko formó parte de una red que se lucró en tiempos de guerra con el cobro de sobornos a contratistas de la empresa nacional de energía atómica, Energoatom, desde el cargo de ministro de Energía.
Galushchenko dejó Energía en julio para ocupar la cartera de Justicia.
Su sustituta al frente del ministerio responsable de la empresa Energoatom, Svitlana Mindich, también fue forzada a dimitir la semana pasada por su supuesta responsabilidad en los hechos delictivos de la trama. (Efe)
-
13:10
El Kremlin afirma que Rusia no mantiene contactos con Witkoff, informa RIA
Rusia no mantiene actualmente contactos con el enviado estadounidense Steve Witkoff, según ha declarado este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia estatal de noticias rusa RIA.
RIA también ha citado a Peskov diciendo que Witkoff es bienvenido a visitar Rusia cuando lo desee.
-
13:01
Kallas dice que el ataque a la vía férrea polaca evidencia el riesgo para la infraestructura de la UE
El reciente ataque a una línea férrea polaca que conecta con Ucrania pone de manifiesto "un riesgo sin precedentes para la infraestructura de transporte europea" y la "necesidad" de una mayor protección, ha declarado el martes la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.
Kalla ha añadido que la capacidad de las fuerzas armadas europeas para desplegarse con rapidez es esencial para la defensa de la región, informa Reuters.
-
12:44
Reino Unido detecta un buque espía ruso al norte de Escocia
El buque espía ruso Yantar está en las inmediaciones de las aguas británicas al norte de Escocia, tras haber entrado en esa zona en las últimas semanas, ha informado el ministro británico de Defensa, John Healey, quien ha calificado las actividades de esa embarcación de "peligrosas".
El Yantar es un buque diseñado para recopilar información de inteligencia y "cartografiar nuestros cables submarinos", según el ministro. "Desplegamos una fragata de la Royal Navy y aviones de la RAF para vigilar y seguir cada uno de los movimientos de este buque, durante los cuales el Yantar apuntó con láseres a nuestros pilotos", ha explicado Healey.
"Esta acción rusa es sumamente peligrosa, y esta es la segunda vez este año que este buque, el Yantar, es desplegado [cerca de] aguas británicas. Por lo tanto, mi mensaje a Rusia y a Putin es el siguiente: los vemos, sabemos lo que están haciendo, y si el Yantar se dirige al sur esta semana, estamos preparados", ha añadido el ministro. (Fuente: Efe).
-
12:35
Rusia asegura que sus tropas avanzan en Mirnograd, cerca de Pokrovsk
"En la localidad de Dimitrov [nombre ruso de Mirnograd], en la república popular de Donetsk, unidades de asalto del 51º Ejército continúan operaciones ofensivas en los distritos de este y oeste, así como en la zona sur de la ciudad", señala el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado, recogido por Efe.
Rusia asegura también que sus tropas están eliminando a los soldados ucranisnos dentro de Pokrovsk, y también combaten en Rivne, otra localidad adyacente.
Estas informaciones no pueden ser comprobadas por fuentes independientes.
-
12:22
Solo minutos después de la última actualización del número de víctimas, los Servicios de Emergencias ucranianos vuelven a aumentar la cifra de fallecidos en Ternópil: el número de muertos por el ataque con misiles rusos asciende ya a 20, entre ellos dos niños.
"Continúan las operaciones de emergencia y rescate", dicen los Servicios de Emergencia en su cuenta de Telegram.
-
12:14
El número de muertos en Ternópil (oeste de Ucrania) ha aumentado a 19. Otras 66 personas resultaron heridas, entre ellas 16 niños, según el Servicio Estatal de Emergencias. (Fuente: Ukrinform, agencia estatal ucraniana, en Telegram).
-
12:08
El secretario del Ejército de EE.UU. ya se encuentra en Kiev
El secretario del Ejército, Dan Driscoll, ha llegado ya a Kiev para una misión de "investigación de hechos" y para discutir un posible fin a la guerra, según ha comunicado la embajada estadounidense en Ucrania.
-
11:41
Aumenta a 16 el número de muertos en el bombardeo de un edificio de viviendas en Ternópil, al oeste de Ucrania. Los heridos son 64, según la agencia ucraniana Ukrinform, que cita fuentes oficiales.
-
11:14
Rusia rechaza comentar las informaciones del portal Axios sobre un supuesto plan de paz estadounidense con 28 puntos.
"Por ahora no hay novedades que les pueda contar", ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la prensa.
-
11:06
Polonia cerrará el consulado ruso en Gdansk tras el sabotaje ferroviario del que acusa a Rusia
El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha asegurado este miércoles que retirará el consentimiento al último consulado ruso que queda en Polonia, el de Gdansk, en respuesta al sabotaje ferroviario de la semana pasada, que Polonia atribuye a Rusia.
El Kremlin ha lamentado el anuncio polaco, que atribuye a la "rusofobia" de las autoridades de Varsovia, y ha advertido de que reducirá a su vez la presencia diplomática y consular polaca en territorio ruso.
-
10:55
Zelenski recibirá mañana en Kiev a dos altos cargos del Ejército de EE.UU., según Reuters
El presidente ucraniano se encontrará mañana en Kiev con dos altos oficiales militares estadounidenses, según ha asegurado a la agencia Reuters una fuente anónima.
Se trata del Secretario del Ejército, Dan Driscoll, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George. Se trata de los dos responsables militares de más peso que visitan Ucrania desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero.
-
9:58
Ampliación:
Al menos nueve civiles han muerto este miércoles en Ucrania tras una oleada en ataques rusos con 470 drones y 48 misiles de distintos tipos, que también han causado daños en instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles en una decena de regiones. Los fallecidos se han registrado en la región de Ternópil, al oeste de Ucrania, ha anunciado en su cuenta de Telegram el presidente Volodímir Zelenski. Aquí puedes leer la noticia completa. Imagen de edificio alcanzado por el ataque ruso en la ciudad ucraniana de Ternópil. (Telegram / @Volodymyr Zelensky / AFP).
-
9:00
El Miniserio de Defensa de Rumanía ha desplegado aviones de combate en respuesta a una nueva incursión de drones, informa AFP.
-
8:51
Rusia mata a nueve civiles en Ucrania con un ataque con 470 drones y 48 misiles
Rusia ha atacado esta madrugada Ucrania con 470 drones y 48 misiles de distintos tipos que dejado nueve civiles muertos en la región de Ternópil (oeste del país). Además ha provocado daños en instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles en al menos cinco regiones, según ha anunciado en su cuenta de Telegram el presidente Volodímir Zelenski.
-
8:19
EE.UU. negocia con Rusia en secreto un plan para poner fin a la guerra en Ucrania, según Axios
EE.UU. está negociando en secreto con Rusia un plan secreto de 28 puntos para poner fin a la guerra en el que se abordan también las garantías de seguridad para Europa y el futuro de la relación de Washington tanto con Moscú como con Kiev, según declararon fuentes oficiales estadounidenses y rusas a la publicación estadounidense Axios.
El plan, en cuyo desarrollo no han participado ni Ucrania ni sus socios europeos, ha sido negociado por el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, con el emisario del Kremlin Kiril Dmitriev.
Witkoff ttenía previsto reunirse este miércoles en Estambul con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz. Según publica también Axios, que cita fuentes ucranianas y de EE.UU., el hombre de confianza de Trump ha aplazado su viaje.
Witkoff sí se reunió esta semana en Miami con el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y jefe de la delegación de Kiev en los contactos directos con los rusos de este año, Rustem Umérov.
Según medios ucranianos, Zelenski ya ha aterrizado en Ankara y se reunirá allí con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cuya administración ha ejercido de anfitriona de las últimas reuniones entre ucranianos y rusos.
-
7:44
Los ataques rusos causan daños en un edificio de Ternópil y en infraestructura de Leópolis
Los medios estatales ucranianos han señalado que un edificio residencial de varios pisos ha sido alcanzado en Ternópil, mientras que un testigo al que cita Reuters asegura que se han producido cortes de energía en Leópolis durante el ataque.
El gobernador regional, Maksym Kozytskyi, ha declarado en Telegram que el ataque ha dañado una instalación energética y ha alcanzado un complejo industrial en la región de Leópolis, pero no causó víctimas, sin proporcionar más detalles.
En esta imagen captada en las últimas horas se puede ver una columna de humo saliendo de instalaciones eléctricas en Leópolis.
(Foto: REUTERS/Stringer)
Algunas imágenes en canales de Telegram de noticias mostraban un edificio de gran altura en Ternópil con sus pisos superiores destruidos bajo una imponente columna de humo negro, con un resplandor anaranjado de fuego aún visible a través de la bruma.
Polonia, miembro de la OTAN que limita con el oeste de Ucrania, ha cerrado temporalmente los aeropuertos de Rzeszów y Lublin, en el sureste del país, y ha despleagado aeronaves polacas y aliadas como medida de precaución para salvaguardar su espacio aéreo.
-
7:29
Decenas de ciudadanos se han refugiado en el metro en Kiev
Decenas de personas se han refugiado en las últimas horas en las estaciones de metro de Kiev durante los ataques rusos de las últimas horas contra el centro y el oeste de Ucrania. En esta imagen se puede ver a varios grupos de personas en una de las estaciones durante los ataques.
El Ministerio de Energía ha anunciado cortes de electricidad de emergencia en varias zonas del país para que los trabajadores del sector puedan ponerse a trabajar de urgencia en reparar los daños en instalaciones energéticas provocados por los misiles y los drones rusos.
(Foto: Reuters/Alina Smutko)
Diez edificios de viviendas han sufrido daños y 36 personas han resultado heridas en la ciudad de Járkov del noreste de Ucrania, que ha sido atacada por drones rusos.
-
7:14
Se oyen explosiones en las ciudades de Leópolis y Ternópil
Se han escuchado una serie de explosiones en las ciudades de Leópolis y Ternópil, en el oeste de Ucrania, según han informado este miércoles medios ucranianos y un testigo al que cita Reuters, después de que el ejército ucraniano advirtiera sobre una alta amenaza de ataques rusos con misiles y drones.
"Rusia está atacando una vez más nuestra infraestructura energética", ha advertido el Ministerio de Energía de Ucrania en la aplicación de mensajería Telegram. "Se han implementado cortes de energía de emergencia en varias regiones de Ucrania".
-
7:02
Cortes de luz en varias regiones ucranianas tras los ataques de Rusia
Se han registrado cortes de energía de emergencia en varias regiones de Ucrania, según el Ministerio de Energía de Ucrania, después de nuevos ataques de Rusia contra infraestructura energética, según recoge Reuters.
En Leópolis, al oeste de Ucrania, se han escuchado explosiones después de que el ejército ucraniano advirtiera sobre la alta amenaza de ataques con misiles y drones rusos.
-
6:49
Rusia lanza varios grupos de misiles contra el centro y el oeste de Ucrania
Rusia ha lanzado varios grupos de misiles y de drones que se dirigen sobre todo contra regiones del centro y el oeste de Ucrania, según informa en su canal de Telegram la Fuerza Aérea ucraniana.
-
6:45
Polonia anuncia el cierre temporal de los aeropuertos de Rzeszów y Lublin tras el despliegue de aviones de combate por parte del ejército debido a los ataques rusos contra Ucrania.
-
6:10
Rusia afirma que Ucrania intentó atacar Voronezh con misiles ATACMS
El Ministerio de Defensa ruso ha dicho que las fuerzas ucranianas lanzaron el martes cuatro misiles ATACMS de fabricación estadounidense contra la ciudad de Voronezh, en el sur de Rusia, en un intento de ataque contra objetivos civiles, según agencias de noticias rusas.
"Los sistemas de defensa aérea rusos S-400 y los sistemas de misiles y cañones Pantsir interceptaron todos los misiles ATACMS", ha declarado el ministerio, según la agencia de noticias TASS.
-
5:42
Actualización: drones rusos atacan Járkov, dejando 32 heridos
Drones rusos han atacado edificios de apartamentos en Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, dejando 32 heridos, entre ellos dos niños, provocando incendios y obligando a decenas de residentes a huir de sus hogares, han informado funcionarios regionales.
Las fuerzas rusas han lanzado 19 drones contra los distritos de Slobidskyi, Osnovianskyi y Nemyslianskyi después de la medianoche, según el gobernador regional, Oleh Syniehubov, que ha añadido que seis de los heridos han sido hospitalizados.
-
5:29
Las unidades de defensa aérea rusas destruyen 65 drones ucranianos
Las unidades de defensa aérea rusas han destruido 65 drones ucranianos durante la noche, han informado la agencia de noticias RIA, citando al Ministerio de Defensa.
-
5:11
Polonia despliega aviones de combate tras ataques rusos en Ucrania
Aviones polacos y aliados han sido desplegados la madrugada del miércoles para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco después de que Rusia lanzara ataques aéreos contra el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, según las Fuerzas Armadas de este país miembro de la OTAN.
"Se han desplegado parejas de cazas de reacción rápida y un avión de alerta temprana, y los sistemas terrestres de defensa aérea y vigilancia radar se encuentran en su máximo nivel de alerta", ha indicado el comando operativo en una publicación en X.
-
4:26
La Casa Blanca colabora con Rusia en un nuevo plan de paz para Ucrania, según Axios
El gobierno de Trump ha estado elaborando en secreto un nuevo plan para poner fin a la guerra en Ucrania en consulta con Rusia, según el portal estadounidense Axios citando a funcionarios estadounidenses y rusos.
Se trata de una hoja de ruta de 28 puntos inspirada en el plan del presidente estadounidense Donald Trump para el alto el fuego en Gaza. Al igual que el plan para Palestina, la propuesta consistiría en "paz en Ucrania, garantías de seguridad, seguridad en Europa y las futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania".
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, lidera la elaboración del plan y "lo ha discutido extensamente con el enviado ruso Kirill Dmitriev", ha informado Axios, citando a un funcionario estadounidense. Según otro oficial ucraniano, Witkoff ha discutido el plan con Rustem Umerov, asesor de seguridad del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, a principios de esta semana en Miami.
Un funcionario estadounidense también ha dicho a Axios que la Casa Blanca había comenzado a informar a funcionarios europeos sobre la propuesta.
-
4:21
Dos altos mandos del Ejército estadounidense en Kiev para dialogar con líderes ucranianos
Dos altos mandos del Ejército estadounidense se encuentran en Kiev en una visita no anunciada y se reunirán con líderes militares ucranianos, legisladores y el presidente Volodímir Zelenski a partir del miércoles, según ha informado el medio Politico, citando a dos personas familiarizadas con la planificación del viaje.
Los funcionarios estadounidenses, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, y el jefe del Estado Mayor, general Randy George, se centrarán en dialogar con los líderes ucranianos sobre el estancado proceso de paz con Rusia. Driscoll tiene previsto reunirse con funcionarios rusos en una fecha posterior, según ha informado por separado el Wall Street Journal.
-
2:07
Rusia suspende temporalmente los vuelos en el aeropuerto de Krasnodar
La autoridad de aviación civil rusa, Rosaviatsiya, ha anunciado la suspensión temporal de los vuelos en el aeropuerto de Krasnodar, en el sur, la madrugada del miércoles, para garantizar la seguridad aérea.
Canales de noticias no oficiales rusos y ucranianos en Telegram han informado sobre una serie de explosiones en la región de Krasnodar, donde se ubican la terminal petrolera de Novorossiisk y la refinería de Ilsky.
-
0:21
Las mujeres de los soldados ucranianos piden un calendario de regreso a casa
Un millón de hombres. Es lo que el gobierno de Ucrania ha movilizado desde la invasión rusa de febrero de 2022. No es una cifra exacta, ni siquiera oficial. Los números, en la guerra, se esconden, ocultan o disfrazan para no dar pistas al enemigo. Pero la ONG Intention, de esposas de soldados ucranianos reclutados, calcula que esa es la cifra. No representan a todas las mujeres de militares, pero sí a una parte importante de quienes están combatiendo desde las primeras semanas de la invasión. Reivindican su causa mientras este martes el presidente ucraniano, Volodímir Zlenski, realiza su tercera visita a España desde que empezó la invasión de Rusia.
Viktoria Hryschuk (37 años) vive en Leópolis. Su marido, Serhiy (38 años), es electricista. Desde marzo de 2022, está en el ejército, aunque Viktoria no sabe nunca exactamente dónde se encuentra. “Ahora creo que está en la región de Zitomir, no en primera línea”, explica, “pero se mueve mucho, de Járkiv a Zaporiyia”. En esos movimientos secretos y constantes de los soldados está también una de las claves de la guerra desde el ucraniano: no hay militares suficientes y el alto mando tiene que moverlos constantemente para tapar las brechas del frente con efectivos profesionales o movilizados, como Serhiy.
Por VÍCTOR GARCÍA GUERRERO
-
0:16
Drones rusos impactan en Járkov y dejan siete heridos
Drones rusos han impactado en un edificio residencial de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Han provocado incendio, dejando cinco heridos y obligando a las autoridades a evacuar a los residentes.
Los drones impactaron en los céntricos distritos de Slobidskyi y Osnovyansky.
El gobernador regional, Oleh Syniehubov, ha asegurado que se han utilizado 11 drones en el ataque y que siete personas resultaron heridas. El alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, ha señalado que 22 residentes han sido evacuados de una parte del edificio dañado. El alcalde ha añadido que otro dron ha impactado en una zona aledaña a un centro médico, hiriendo a un médico y dañando el edificio y vehículos cercanos.
Járkov, ubicada a unos 30 km de la frontera rusa, resistió con éxito la captura en las primeras etapas de la invasión rusa de febrero de 2022 y sigue siendo un objetivo frecuente de los ataques aéreos de las tropas enemigas.
-
0:06
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este miércoles cumple 1.362 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este martes.