Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 18 de noviembre de 2025 | Zelenski apela a la "unidad" en su visita a España como "única forma de detener la invasión rusa" en Ucrania
- Zelenski y Witkoff se citan este miércoles en Estambul sin la participación de Rusia
La guerra en Ucrania ha cumplido este martes 1.361 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
Zelenski se ha reunido con el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez durante su visita a España para reforzar la ayuda que recibe su país ante la agresión rusa. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado el compromiso "a largo plazo" con Ucrania y prevé destinar otros mil millones en equipamiento militar
Por su parte, Ucrania asegura tener bajo control la mayor parte de Kúpiansk, mientras que Rusia afirma que sus fuerzas avanzan rápidamente en la región ucraniana de Zaporiyia.
Guerra entre Rusia y Ucrania, en directo:
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.361 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este lunes.
Zelenski llega a España para realizar su tercera visita desde que comenzó la guerra de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llega este lunes a España para reunirse con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, en el marco de su tercera visita a España desde que empezó la guerra de Ucrania, en la que también mantendrá un encuentro con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Un ataque ruso deja al menos un muerto en Járkov
Un joven de 17 años ha muerto esta madrugada en la región ucraniana de Járkov tras un ataque ruso con misiles. El bombardeo ha dejado, además, a nueve personas heridas.
Las fuerzas de defensa aérea rusas destruyen 31 drones ucranianos
Las fuerzas de defensa aérea rusas han destruido 31 drones ucranianos durante la noche, ha informado la agencia de noticias RIA el martes, citando datos diarios del Ministerio de Defensa ruso.
Un ataque ucraniano daña centrales eléctricas en el Donetsk controlado por Rusia
Un ataque ucraniano sin precedentes daña dos centrales térmicas de la región oriental ucraniana de Donetsk controlada por Rusia, dejando a numerosos asentamientos sin electricidad. Denis Pushilin, el jefe designado por Moscú para la zona, ha informado que las salas de calderas y las plantas de filtración de agua de las centrales térmicas de Zuivska y Starobesheve se habían apagado y que los equipos de emergencia trabajaban para restablecer el suministro.
El lunes, Pushilin ha afirmado que un ataque con drones ucranianos contra la infraestructura energética había dejado a aproximadamente 500.000 personas sin electricidad en varios distritos.
Kiev ha intensificado los ataques con drones y misiles de largo alcance contra centrales eléctricas e infraestructuras en
las zonas de Donetsk controladas por Rusia en las últimas semanas, con el objetivo de interrumpir la logística militar y socavar la capacidad de Moscú para sostener su guerra.
Tercera visita de Zelenski a España desde el inicio de los ataques rusos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirá este martes con el rey Felipe VI; con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y con representantes de la industria de defensa española en su visita a España para recabar más ayuda militar frente a la agresión rusa.
Se trata de la tercera vez que Zelenski viene a España desde el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania y se espera que Sánchez le reiterará la disposición a seguir respaldando a Ucrania todo el tiempo que haga falta en la reunión que ambos mantendrán en el Palacio de la Moncloa.
Una reunión que se celebrará año y medio después de que en el mismo lugar ambos firmasen un acuerdo bilateral para los próximos diez años por el que Madrid se comprometía a entregar 1.000 millones de euros en 2024 a Kiev, que podrán llegar a los 5.000 millones en 2027, para que pueda mejorar su respuesta a la invasión rusa.
Con ese objetivo, el presidente del Gobierno anunció también el mes pasado que España se sumaba al programa de la OTAN por el que se comprará armamento de Estados Unidos para Ucrania, la denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés). De ello está previsto que hablen Sánchez y Zelenski, quienes presidirán una firma de acuerdos bilaterales antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta.
El presidente ucraniano inicia su visita a España en el Congreso
La agenda del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en España comenzará a primera hora de la mañana con una visita al Congreso, ante el que tuvo ya una intervención por videoconferencia en abril de 2022. Después mantendrá un encuentro en la sede de Indra con representantes de la industria de defensa española, y se desplazará a continuación al Palacio de la Zarzuela para ser recibido por el rey.
Al término de un almuerzo ofrecido por el monarca, el presidente de Ucrania se trasladará al Museo de Arte de Reina Sofía para visitar junto a Sánchez el cuadro Guernica de Picasso, una obra que se ha convertido en un símbolo internacional de rechazo a la guerra.
Con esta visita, Zelenski retoma un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.
Sí estuvo en España en mayo del año pasado para la firma en el Palacio de la Moncloa del acuerdo bilateral en materia de seguridad y, previamente, participó en Granada, en octubre de 2023, en la reunión de la Comunidad Política Europea organizada durante el semestre de presidencia española de la UE.
Drones rusos causan daños en el edificio de redacción de Suspilne en Dnipro
Un ataque con drones rusos han provocado daños en el edificio que alberga la sala de redacción de la emisora Suspilne y la radio ucraniana en un ataque nocturno a la ciudad de Dnipro, según ha informado la emisora este martes.
Según ha asegurado a través de Telegram Vladyslav Haivanenko, gobernador en funciones de la región de Dnipropetrovsk, de la cual Dnipro es el centro administrativo, los drones rusos han provocado heridas a dos personas este lunes por la noche, y han dejado varios incendios y daños a bloques de apartamentos e infraestructuras de la ciudad.
Rusia derriba 31 drones ucranianos sobre ocho de sus regiones
Las defensas antiaéreas rusas han derribado 31 drones de ala fija ucranianos sobre ocho regiones del país, según ha informado este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo en las regiones de Briansk, fronteriza con Ucrania, y de Tambov, donde en cada una de ellas fueron abatidos 10 aparatos no tripulados.
Los demás drones fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Rostov (tres), Yaroslavl (tres), Smolensk (dos), Kursk (uno) y Oriol (uno). Debido al ataque aéreo, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de las ciudades de Sarátov y Penza, capitales de las regiones homónimas.
El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea también misiles. Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.
Albares confirma el compromiso "a largo plazo" con Ucrania y prevé destinar otros mil millones en equipamiento militar
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una entrevista en el programa 'Las Mañanas' de 'RNE' ha reiterado el apoyo de nuestro país a Ucrania. El titular de exteriores confirma el compromiso "a largo plazo" con Ucrania y prevé destinar otros mil millones en equipamiento militar. "Estamos asistiendo todos los días a bombardeos de drones sobre civiles", ha recordado.
Esto en un día en el que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visita a España. Primero, mantendrá un encuentro con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, al que seguirá un almuerzo en su honor. Será antes de reunirse por la tarde con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de Moncloa, donde ambos comparecerán posteriormente ante los medios de comunicación.
Zelenski viajará desde España a Turquía para “revitalizar las negociaciones” con Rusi
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado que viajará a Turquía el miércoles, tras su visita a España el martes. "Nos estamos preparando para reactivar las negociaciones y hemos desarrollado soluciones que propondremos a nuestros socios. Hacer todo lo posible para acercar el fin de la guerra es la máxima prioridad de Ucrania", ha declarado sobre las reuniones en Turquía.
"Mañana mantendré reuniones en Turquía. Nos estamos preparando para revitalizar las negociaciones, y hemos desarrollado soluciones que propondremos a nuestros socios", ha escrito en X Zelenski. Además, ha añadido que Kiev también está trabajando para restablecer el intercambio de prisioneros de guerra.
Albares reitera el compromiso “a largo plazo” de España con Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha subrayado en la entrevista en Las mañanas de RNE con Juan Ramón Lucas el apoyo firme de España a Ucrania, así como el "compromiso a largo plazo con la soberanía, la integridad territorial y la defensa del pueblo ucraniano".
Zelenski sobre su viaje hoy a España: "Esperamos que otro país fuerte incremente su apoyo"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho este lunes, antes de iniciar su programada visita a España, que espera cerrar en Madrid nuevos acuerdos que refuercen a su país y que le ayuden a "salvar vidas" y "avanzar hacia el fin de la guerra".
“Hoy mantendré reuniones en España que se han preparado durante bastante tiempo. Esperamos que otro país fuerte incremente su apoyo, ayudándonos a salvar vidas y a avanzar hacia el final de la guerra”, ha escrito el presidente ucraniano en X.
Zelenski se reunirá hoy con el rey y Sánchez en su tercera visita a España
Zelenski llega a España para realizar su tercera visita desde que comenzó la guerra de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha llegado este lunes a España para reunirse con el rey en el Palacio de la Zarzuela, en el marco de su tercera visita a España desde que empezó la guerra de Ucrania, en la que también mantendrá un encuentro con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
La Presidencia del Gobierno ha confirmado este lunes la agenda de Zelenski, que comenzará el martes a las 13:30 horas en la Zarzuela, donde mantendrá una reunión con Felipe VI, seguida de un almuerzo. El presidente ucraniano será recibido después, a las 17:00 horas, por el jefe del Ejecutivo en la Moncloa, para abordar cuestiones de interés común.
Posteriormente, ambos líderes comparecerán ante los medios de comunicación, ha indicado el Gobierno, que ha resaltado que este nuevo viaje de Zelenski a Madrid será una ocasión para reafirmar el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos. [Noticia completa en RTVE.es]
Zelenski asiste al Congreso de los Diputados, donde es recibido por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, firma en el Libro de Honor del Congreso de los Diputados
Zelenski visita el Congreso de los Diputados en su tercer viaje a España
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha visitado este martes el Congreso de los Diputados, donde ha sido recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Se trata de la tercera visita que hace Zelenski a España. Su agenda en nuestro país continuará con un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, y una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha visitado este martes el Congreso de los Diputados, ha estado algo más de media hora reunido en el Congreso de los Diputados con dos delegaciones de las dos cámaras. En estos momentos, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, le está enseñando el hemiciclo, entre ellos, los restos del 23F.
El suministro de aviones Rafale a Kiev no cambiará la marcha de la guerra, según el Kremlin
El Kremlin ha asegurado que el suministro de aviones de combate franceses Rafale a Ucrania no cambiará la marcha de la guerra, en la que Rusia mantiene que sigue avanzando a lo largo de todo el frente desde la región de Járkov a la de Zaporiyia y el Donbás.
"No importa qué aviones le vendan al régimen de Kiev, esto no podrá cambiar la situación en el frente, no podrá cambiar la dinámica que vemos no solo nosotros, sino también todos los expertos militares en el mundo", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. (EFE)
El enviado presidencial ruso Dmitriev no participará en las reuniones de Estambul
El enviado especial del presidente ruso Vladímir Putin, Kirill Dmitriev, no participará en las reuniones con funcionarios estadounidenses, turcos y ucranianos en Estambul el 19 de noviembre, según ha informado a Reuters una fuente cercana a Dmitriev.
"Dmitriev mantuvo una conversación muy productiva con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff del 24 al 26 de octubre en Estados Unidos", ha añadido la fuente. Anteriormente, una fuente turca indicó que Witkoff visitaría Turquía el miércoles y se uniría a las conversaciones previstas allí con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.
Ucrania neutraliza 101 drones, pero cuatro misiles balísticos rusos alcanzan sus objetivos
Las defensas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 101 del total de 114 drones de larga distancia lanzados por Rusia, pero no pudieron interceptar ninguno de los cuatro misiles balísticos Iskander-M que las fuerzas del Kremlin también emplearon durante el ataque. Así lo indica el parte de este martes de la Fuerza Aérea ucraniana, que explica que los impactos de los cuatro misiles y de los 13 drones restantes que no fueron neutralizados se produjeron en 15 puntos distintos del país no especificados en el recuento.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visita hoy España en la tercera escala de una gira europea que tiene como prioridades obtener para Ucrania más medios de defensa antiaérea y gas suficiente para afrontar el invierno, después de que los ataques rusos a sus sistemas gasístico y eléctrico hayan provocado graves desequilibrios en el suministro. Según el Ministerio de Energía ucraniano, Rusia alcanzó en las últimas horas infraestructuras energéticas en las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk (centro-este), Sumi (noreste), Jersón (sur) y Donetsk (este).
En la ciudad de Dnipró, capital de Dnipropetrovsk, el ataque ruso de anoche ha provocado graves daños en una oficina de la radiotelevisión pública ucraniana, según ha informado la propia corporación. El Ministerio de Exteriores ucraniano ha pedido a través de su portavoz, Gueorgui Tiji, que la comunidad internacional condene este ataque, que, según ha dicho, forma parte de la "guerra continuada" de Rusia contra el periodismo. Tiji explicó que no había trabajadores en la redacción en el momento del ataque.
En la región nororiental de Járkov, las autoridades han informado de la muerte de una adolescente de 17 años que sucumbió en el hospital a las heridas sufridas en un ataque con misil ruso. Otras nueve personas resultaron heridas en ese ataque. (EFE)
Rusia reconoce que el 65% de usuarios sigue sin luz en Donetsk tras el ataque ucraniano
El gobernador ruso de la anexionada región de Donetsk, Denís Pushilin, ha reconocido este martes que el 65% de los usuarios sigue sin luz tras el ataque ucraniano de ayer. "Actualmente, el 65 % de los consumidores se encuentran sin electricidad", ha escrito en su canal de Telegram al comunicar sobre una reunión urgente para paliar las consecuencias de los últimos ataques de drones y misiles ucranianos.
El gobernador, nacido en la misma región y acusado de estafador antes de entrar en política, no ha descartado que se produjeran apagones rotativos. "Solo permanecerán abiertas las escuelas y guarderías con calefacción disponible", ha añadido. Los cortes de luz también afectaron a más de 200 instalaciones de telefonía móvil, por lo que existen problemas de conexión de red.
Ayer, Pushilin ha informado que cerca de medio millón de personas quedaron sin luz en las ciudades de Donetsk, Makíivka, Gorlivka y Yasinuvata. El gobernador ha sido anteriormente criticado por los problemas de suministro en la región, que además de problemas de luz y calefacción, tiene dificultades con el acceso a agua potable. Según Kiev, su principal objetivo son las infraestructuras energéticas, contra las que incrementaron este año los ataques tanto en territorio ruso como en territorio ucraniano ocupado.
Con ello, Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia. Con todo, el Ejército ruso no deja de castigar las infraestructuras civiles ucranianas a las puertas del invierno, lo que ha obligado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a viajar a Francia, Grecia y España en busca de ayuda energética. (EFE)
Ucrania afirma haber atacado dos centrales eléctricas en la región de Donetsk
Ucrania ha atacado dos centrales térmicas en la región ucraniana de Donetsk, ocupada por Rusia, según una publicación en Telegram del comandante de sus fuerzas de drones el martes.
El mayor Robert Brovdi ha escrito que las centrales eléctricas de Starobeshivska y Zuivska habían sido atacadas por sus fuerzas. Además, ha publicado un video que parece mostrar imágenes grabadas desde un dron atacando una de las instalaciones. (Reuters)
EE. UU. y Rusia discuten intercambio de prisioneros
Según la agencia Reuters, Rusia y EE. UU. han discutido la posibilidad de realizar otro intercambio de prisioneros, según ha declarado el enviado especial del presidente ruso, Vladímir Putin, Kirill Dmitriev, a Axios en una entrevista publicada el martes.
Fran Sevilla, periodista de RNE recibe hoy el Premio Cerecedo 2025: "Supone un enorme orgullo y un sentimiento de agradecimiento al jurado"
"Es un reconocimiento importante al reporterismo y a la importante a labor de RTVE y a la radio pública", ha dicho en una entrevista en el Canal 24 Horas.
“DIRECTO #Canal24horas ¿ | Nuestro compañero @FranSevillaRne recibe hoy el Premio Cerecedo 2025: "Supone un enorme orgullo y un sentimiento de agradecimiento al jurado (...) Es un reconocimiento importante al reporterismo y a la importante labor de @rtve y de la @rne pública..."… pic.twitter.com/zVaH9zC7jc“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 18, 2025
Rusia no participará en los contactos entre Zelenski y Witkoff en Estambul, según el Kremlin
El Kremlin asegura que Rusia no participa en los contactos sobre el arreglo del conflicto en Ucrania en Estambul, donde este miércoles se reunirán el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.
"Mañana no habrá representantes rusos en Turquía. Por ahora, estos contactos se están llevando a cabo sin participación rusa. Esperaremos información sobre lo que se abordará en Estambul", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Peskov agrega que el presidente ruso, Vladímir Putin, "de momento no tiene planes concretos" de mantener contactos con Witkoff, aunque subraya que el jefe del Kremlin está abierto a esa posibilidad.
Moscú, ha dicho, no ha recibido información de Kiev sobre su disposición a reanudar las negociaciones.
Zelenski ha anunciado, antes de iniciar su tercera visita a España, que viajará desde Madrid a Turquía para "revitalizar las negociaciones" con Rusia y buscar formas para forzar a Moscú a sentarse a hablar y lograr una salida diplomática al conflicto.
"Por lo visto, Zelenski se refería a los contactos que tendrán lugar mañana. Se trata de los contactos con nuestros amigos turcos, a los que posiblemente se sumará el señor Witkoff", comenta el portavoz del Kremlin.
Zelenski visita las instalaciones INDRA
-
Militares españoles están formando a ucranianos en el mantenimiento de vehículos M-113 de transporte, oruga acorazado (TOA), con lo que ya son más de 8.300 los combatientes de ese país instruidos hasta la fecha en territorio nacional en unos 200 módulos de diferentes especialidades.
Efectivos de la Brigada 'Guzmán el Bueno X' son los encargados de impartir el módulo de sostenimiento y reparación del TOA en la base de Cerro Muriano en Córdoba, en el que participan seis equipos de trabajo, cada uno liderado por un suboficial y con el apoyo de un intérprete, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).
Esta instrucción coincide con la visita que este martes realiza a España el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con el objetivo de recabar más ayuda militar para su país frente a la agresión rusa, y durante la que se reunirá con Felipe VI, con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y con representantes de la industria de defensa española. El curso de mantenimiento de los acorazados se desarrolla en el marco de la misión de asistencia militar de la Unión Europea en apoyo de Ucrania, que en España dirige el Toledo Training Coordination Centre bajo la dirección del Mando de Operaciones.
El centro consta de un cuartel general en Burgos del que dependen la unidad de formación de combate de Toledo, de carácter permanente y que lleva a cabo tanto la instrucción básica como la de diferentes cursos específicos, y los módulos de formación, que se activan para impartir las especialidades que se soliciten. Estos cursos se desarrollan en las instalaciones que los ejércitos de Tierra, y del Aire y del Espacio, y la Armada tienen en diversas localidades repartidas por todo el territorio español. (EFE)
Zelenski pide a España ayuda para reforzar la defensa aérea de Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado este martes en el Congreso a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y al presidente del Senado, Pedro Rollán, de la situación en el frente, y ha pedido ayuda para reforzar la defensa aérea de su país con sistemas y misiles. "Ucrania necesita reforzar su defensa aérea con sistemas y misiles adicionales. También nos interesa cooperar con empresas de defensa españolas", ha detallado Zelenski en un mensaje en su red X tras ser recibido por Armengol y Rollán en el inicio de su visita a Madrid.
El líder ucraniano agradece también el apoyo español a su país y detalla que ha informado a los presidentes de Congreso y del Senado de España "sobre la situación en el frente" y "los ataques de Rusia contra la población" y contra edificios de apartamentos civiles e infraestructuras energéticas. El encuentro se ha centrado también en la petición de continuidad de la ayuda humanitaria y energética española y en "el apoyo a la senda conjunta de Ucrania y Moldavia hacia la adhesión a la Unión Europea".
"Agradezco a ambas cámaras de las Cortes Generales su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, y todas las decisiones que han adoptado en apoyo de nuestro Estado", añade. Zelenski ha firmado en el libro de honor del Congreso y ha contemplado los impactos de los disparos del intento del golpe de Estado del 23F, que se conservan, le ha explicado Armengol, para que algo así "no se vuelva a repetir".
La visita del presidente ucraniano a la Cámara Baja ha sido el primer acto oficial de la jornada, en la que tiene previstas reuniones con el rey, con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y con representantes de la industria de defensa española. (EFE)
La Región de Murcia firma un protocolo pionero con el territorio ucraniano de Sumy para apoyar su reconstrucción
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el Jefe de la Administración Estatal Regional y de la Administración Militar Regional de Sumy (Ucrania), Oleh Hryhorov, han firmado esta mañana un protocolo para abrir nuevas vías de colaboración con el objetivo de contribuir a la total reconstrucción y recuperación de esta zona tras la devastación causada por la guerra iniciada por Rusia. Esta región del nordeste de Ucrania es fronteriza con Rusia y ha sufrido numerosos ataques bélicos desde que comenzara la invasión.
En la reunión, en la que también ha participado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, López Miras les ha transmitido el "apoyo, la solidaridad y el compromiso de la Región de Murcia con el pueblo ucraniano". López Miras ha explicado que este es un "acuerdo pionero y ¡excepcional", convirtiéndose, además, en el primero de estas características que el país firma con una región española. En esa línea, el presidente ha destacado que "ambas regiones expresamos nuestra voluntad de trabajar juntas en sectores estratégicos: el económico, el empresarial, el agroalimentario, el tecnológico, el educativo y el institucional, entre otros".
En cuanto a los ejes del acuerdo, el presidente ha explicado que el protocolo permitirá "fomentar proyectos conjuntos, fortalecer capacidades institucionales, impulsar misiones técnicas y explorar oportunidades de inversión". López Miras ha puesto en valor que la Región de Murcia es hoy "reconocida por su fortaleza económica, por su sector agroalimentario, por su capacidad industrial, por su liderazgo en innovación tecnológica y logística y por un modelo de gestión hídrica que es referencia internacional", y ha afirmado que "ese conocimiento estará ahora al servicio de la región de Sumy".
Polonia inspecciona vías de ferrocarril en todo el país tras denunciar un sabotaje
Las Fuerzas de Defensa Territorial de Polonia desplegaron este martes 400 efectivos para inspeccionar los raíles y la infraestructura crítica ferroviaria en todo el país tras denunciar el Gobierno la víspera un sabotaje que atribuyó al "vecino oriental" del país centroeuropeo en una línea de tren clave para el envío de ayuda a Ucrania.
Según informaron las Fuerzas de Defensa Territorial en un comunicado tras el Comité de Seguridad Nacional polaco, todas las vías, terraplenes, puentes, alcantarillas, cruces ferroviarios clave y tramos críticos del país se revisarán, con la ayuda de helicópteros y drones militares, para "eliminar cualquier amenaza potencial".
El lunes las autoridades polacas confirmaron la detonación de un artefacto explosivo activado por cable que dañó las vías de la ruta Varsovia-Lublin cerca la localidad de Mika (este), a altas horas de la noche del sábado. Además, el domingo por la mañana, se detectó un "socavón" que había desviado los raíles en otro punto de ese tendido, a lo que se unió el hallazgo de varios desperfectos que afectaron al sistema de alimentación eléctrica en un tramo de una longitud de 60 metros, donde también se encontraron herramientas supuestamente utilizadas para perpetrar los sabotajes.
Entretanto las agencias de inteligencia polacas investigan el hallazgo de una cámara cerca de una de las vías dañadas.
El ministro de Defensa, W¿adys¿aw Kosiniak-Kamysz, dijo a la emisora RF24 que la Agencia de Seguridad Interior (ABW) y el Servicio de Contrainteligencia Militar (SKW) examinarán la cámara, que puede haber servido para diferentes propósitos.
Según él, los atacantes pudieron tener dos intenciones: grabar el momento de una posible explosión o vigilar el lugar donde se colocó el artefacto explosivo para impedir su desactivación, asegurar un seguimiento continuo y obtener información.
En una conversación telefónica con EFE, el experto en temas militares Mikolaj Bintek sostuvo que otra posibilidad es que quien perpetró el sabotaje decidiese instalar la cámara "para demostrar a quien le contrató que había cumplido su misión". (EFE)
La oposición ucraniana boicotea una sesión del Parlamento para exigir la dimisión del Gobierno
El principal partido de la oposición ucraniana ha boicoteado este martes la sesión del Parlamento en la que debía votarse la dimisión de los dos ministros cesados por su supuesta implicación en una trama de corrupción para pedir en su lugar la dimisión en bloque del Gobierno actual designado por el presidente Volodímir Zelenski y la creación de un Ejecutivo de unidad nacional.
“Hoy tenemos la oportunidad de renovar la confianza, de formar una coalición de unidad nacional, de reunirnos con Zelenski y comenzar un diálogo honrado para la salvación nacional”, ha añadido el líder de la oposición, el expresidente Petró Poroshenko, tras advertir de las consecuencias negativas que el escándalo de corrupción expuesto la semana pasada puede tener para la continuidad del apoyo internacional a Ucrania.
El político se ha dirigido al Parlamento flanqueado por diputados de su partido que han subido a la tribuna para que la sesión no pudiera continuar. Este tipo de acciones son una forma de protesta política habitual en el Parlamento ucraniano.
El actual ministro de Justicia ucraniano, Herman Galushchenko, fue forzado a presentar la semana pasada su dimisión -que ahora debe ser votada en el Parlamento- tras conocerse que aparece en las conversaciones interceptadas por las autoridades anticorrupción a una supuesta trama de sobornos a contratistas de la empresa pública de energía atómica, Energoatom.
Cuando ocurrieron los hechos que se le imputan, Galushchenko era ministro de Energía. Su sucesora en el cargo, la aún ministra de Energía Svitlana Grinchuk, también se vio obligada a presentar su renuncia, que también debía ser votada hoy en el Parlamento.
Zelenski explora los sistemas antidrones y radares más avanzados durante su visita a España
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha interesado este martes, en su visita a España, por los sistemas antidrones y radares avanzados de Indra, donde se ha reunido con trece compañías de la industria de Defensa, incluyendo esta empresa tecnológica.
"Ucrania está interesada en una asociación de defensa con España. Y hoy, durante una reunión con los líderes de las empresas de defensa de España y la Ministra de Defensa de España Margarita Robles, discutimos áreas de cooperación", ha explicado el líder ucraniano en su cuenta de Twitter.
Según ha especificado, los fabricantes españoles han presentado diversos desarrollos: sistemas antiaéreos para drones, torretas, drones aéreos y terrestres, radares de detección de largo alcance y municiones.
"Esquematizaron su capacidad de producción, los usos potenciales de su equipo y sus características técnicas. Gracias por la reunión. Continuaremos trabajando para construir una mayor fuerza conjunta en nuestra defensa", ha remarcado.
Ucrania afirma que los rusos tratan de rodear Pokrovsk al no ser capaces de tomarlo
El Ejército ruso está intentando rodear la ciudad de Pokrovsk al no haber sido capaz hasta ahora de superar las defensas ucranianas y tomar ese municipio de la región ucraniana de Donetsk, en cuyo interior se producen combates desde hace semanas, según dijo este martes el 7.º Cuerpo de Asalto del Ejército ucraniano.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, este grupo de las Fuerzas de Defensa de Ucrania que está a cargo de la defensa de Pokrovsk explicó que el número de combates dentro de la ciudad -que antes de la guerra tenía 60.000 habitantes- está incrementándose, lo que habría dado lugar a un aumento también de las bajas rusas.
El rey Felipe VI reafirma el apoyo español a Ucrania durnante su encuentro con Zelenski
El rey Felipe VI ha reafirmado durane su encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebrado este mediodía en el Palacio de la Zarzuela, ha reafirmado el apoyo español a Ucrania en todos los ámbitos, diplomático, financiero y militar, por todo el tiempo en que sea necesario, según informan fuentes de Zarzuela.
Además, el rey ha reiterado el apoyo de España a Ucrania en su proceso de adhesión a la Unión Europea, un camino en el que ha realizado grandes progresos recogidos en el informe de ampliación de la Comisión Europea del pasado 4 de noviembre.
En el encuentro, celebrado en el despacho de Su Majestad, han estado, por parte española, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el embajador de España en Ucrania, Ricardo López-Aranda y, por parte ucraniana, el jefe de la Oficina del Presidente, Andriy Yermak.
Zelenski llega al museo Reina Sofía para visitar junto a Pedro Sánchez el 'Guernica' de Picasso
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha llegado al Museo de Arte Reina Sofía para visitar junto a Pedro Sánchez el cuadro 'Guernica' de Picasso, una obra que se ha convertido en un símbolo internacional de rechazo a la guerra.
Esta visita se da después de que el líder ucraniano haya ha sido recibido en el Palacio de la Zarzuela por el rey Felipe VI, en el marco de su tercera visita a España desde que empezó la invasión de Rusia, un viaje oficial que realiza para recabar más ayuda miliar a su país frente a la guerra.
Esta tarde se espera que Zelenski y Sánchez mantengan una reunión en el Palacio de la Moncloa "para abordar cuestiones de interés común" y firmar acuerdos bilaterales. Al término de la firma ofrecerán una rueda de prensa.
Defensas antiaéreas rusas derribanun dron con destino a Moscú, según informa el alcalde
Las defensas antiaéreas rusas han derribado un dron ucraniano que se dirigía a Moscú, según ha informado el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin. Los servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar, ha añadido el alcalde en Telegram.
Sánchez se reúne ya con Zelenski en el Palacio de la Moncloa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido en el Palacio de la Moncloa al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el marco de su tercera visita a España desde que empezó la invasión de Rusia, un viaje oficial que realiza para recabar más ayuda militar a su país frente a la guerra.
Fuerzas antiaéreas rusas derriban tres drones cerca de Moscú
Fuerzas antiaéreas rusas han derribado este martes tres drones que se dirigían a la capital rusa, según ha informado el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. Los tres aparatos no tripulados han sido neutralizados en el plazo de una hora. El ataque ha obligado a suspender temporalmente las operaciones en dos aeropuertos de la capital.
Esta mañana, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado del derribo de 31 drones ucranianos sobre ocho regiones del país. El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas.
Sánchez y Zelenski encabezan reunión de equipos antes de comparecer ante los medios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, encabezan a estas horas una reunión ampliada de equipos en el Palacio de la Moncloa durante una visita a España en la que el líder ucraniano también ha visitado el Congreso y mantenido un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela.
En la reunión con Sánchez participa también el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Seguidamente presidirán la firma de acuerdos entre ambas delegaciones y comparecerán ante los medios de comunicación.
Zelenski condecora a sor Lucía Caram por la ayuda de su fundación a Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha entregado este martes la condecoración de la Orden de la Princesa Olga a la hermana Lucía Caram, para agradecerle la ayuda humanitaria que la Fundación del Convento de Santa Clara, que dirige la religiosa, brinda a su país.
"Ha visitado Ucrania más de 40 veces desde el mismísimo comienzo de la agresión de Rusia. Cada vez, trae oración, apoyo para nuestros guerreros heridos y ayuda humanitaria para nuestro pueblo. Gracias a la cooperación con la Fundación, nuestro país ha recibido vehículos, medicinas, generadores, mantas, equipo quirúrgico, un hospital móvil y ambulancias de cuidados intensivos", ha expresado Zelenski en Twitter.
Declaran el estado de emergencia en Donetsk tras ataques masivos con drones de Kiev
Las autoridades de Donetsk, anexionada por Moscú en 2022, han declarado este martes el estado de emergencia en la región debido a ataques masivos con drones de las fuerzas ucranianas.
"Como consecuencia de un ataque masivo con drones contra las centrales térmicas de Zúyevskaya y Starobeshevo (...) que ha resultado en la destrucción de instalaciones de generación de energía, se declara el estado de emergencia", señala el decreto, citado por la agencia TASS.
Previamente, las autoridades de la zona leales a Moscú informaron también de cortes de agua debido a los ataques de Kiev.
La víspera, los drones ucranianos dejaron sin luz a cerca de 500.000 residentes de la región de Donetsk, según reconoció el gobernador local, Denis Pushilin.
Sánchez expresa el "total y firme apoyo" del Gobierno a Ucrania
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su "total y firme apoyo" de España a Ucrania y a su presidente, Volodímir Zelenski.
Sánchez se ha pronunciado en estos términos al inicio de la rueda de prensa tras la reunión con Zelenski en el Palacio de la Moncloa.
Sánchez anuncia ayudas por un valor de 817 millones de euros para Ucrania
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado tras su reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, un paquete de ayudas para Ucrania por un valor de 817 millones de euros.
Este paquete tiene un triple objetivo, según ha compartido el presidente: "Apoyar al ejército ucraniano en su defensa territorial, proteger a su población civil e impulsar la reconstrucción y modernización de las infraestructuras dañadas por el neoimperialismo de Putin".
Del total de las ayudas, 615 millones de euros irán a un "paquete de apoyo militar" para la compra de nuevo equipamiento del Ejército ucraniano.
Zelenski asegura que la forma de "detener la invasión rusa es la unidad"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que la forma de "detener la invasión rusa" en su país es la "unidad" y la cooperación internacional.
En esta línea, ha hecho un llamamiento a mantener el "respaldo de los socios" para tener un "frente común para que la guerra termine y que sea una finalización justa".
También ha agradecido que "España esté cumpliendo con los acuerdos de cooperación bilateral", algo que da "confianza para que los acuerdos se vayan renovando anualmente".
España moviliza 615 millones para apoyo militar a Ucrania y 200 para reconstruir el país
De los más de 800 millones de euros que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en ayuda a Ucrania, 615 están destinados a apoyos militares.
Sánchez ha detallado que de este "nuevo paquete de apoyo militar", el envío de equipamiento defensivo asciende a casi la mitad de la ayuda, con un valor de 300 millones de euros.
También se incluyen 215 para el programa SAFE de la Comisión Europea para costear la producción de sistemas antidrones, radares de exploración y vigilancia aérea.
Por último, se destinarán 100 millones para la compra urgente de armamento en Estados Unidos.
Zelenski pone en valor la industria de defensa española
Durante su rueda de prensa con Pedro Sánchez, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha puesto en valor la industria de defensa española que ha visitado a lo largo de la jornada.
El mandatario ucraniano ha mantenido un encuentro con un conjunto de 13 empresas españolas del sector de la defensa en la sede de Indra, que ha aprovechado la reunión para mostrar sus capacidades industriales y parte de su cartera de productos
Albares asegura que "España está con Ucrania"
El ministro de Exteriores, José Manuel Alabres, ha asegurado en su cuenta de X que "España está con Ucrania hasta que sea un país en libertad de nuevo". Albares ha añadido que durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a España, han firmado "varios acuerdos en apoyo de la soberanía ucraniana, incluyendo uno de lucha contra la desinformación".
Las mujeres de los soldados ucranianos piden un calendario de regreso a casa
Un millón de hombres. Es lo que el gobierno de Ucrania ha movilizado desde la invasión rusa de febrero de 2022. No es una cifra exacta, ni siquiera oficial. Los números, en la guerra, se esconden, ocultan o disfrazan para no dar pistas al enemigo. Pero la ONG Intention, de esposas de soldados ucranianos reclutados, calcula que esa es la cifra. No representan a todas las mujeres de militares, pero sí a una parte importante de quienes están combatiendo desde las primeras semanas de la invasión. Reivindican su causa mientras este martes el presidente ucraniano, Volodímir Zlenski, realiza su tercera visita a España desde que empezó la invasión de Rusia.
EE.UU. aprueba la posible venta de equipos de mantenimiento para el sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania
El Departamento de Estado de EE.UU. ha aprobado la posible venta de equipos de mantenimiento y equipamiento relacionado para el sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania por un costo estimado de 105 millones de dólares, según ha informado el Pentágono este martes. Los principales contratistas serán RTX Corp y Lockheed Martin.
Ucrania necesita soldados para luchar en el frente
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, está consiguiendo armas en el extranjero, pero en el frente ucraniano sigue faltando algo: soldados. Un millón de ucranianos ya han sido movilizados y siguen sin ser suficientes. Ahora, el Gobierno quiere hacer atractivo el reclutamiento estableciendo un tiempo máximo de servicio de dos años, pero poniendo a cero el contador de los soldados que llevan guerreando desde 2022.
INFORME SEMANAL | Los niños perdidos de Ucrania
Informe Semanal ahonda en la investigación periodística de la red de medios públicos europeos, que preside RTVE, que confirma con pruebas y testimonios un proceso sistematizado de traslados forzosos de niños ucranianos hacia territorio ruso desde el inicio de la guerra de Ucrania, que cumple ya un año. Un trabajo que arrancó en otoño, aunque ya fue al principio de la contienda cuando comenzó a detectarse la "desaparición" de niños ucranianos. Especialmente, en territorios asolados por la guerra, sobre todo en el este del país. Hay fuentes que hablan de, al menos, 13.000 niños.
Hasta aquí la narración del minuto a minuto de la guerra de Ucrania. Puedes seguir informándote en RTVE Noticias.