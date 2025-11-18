Sánchez anuncia con Zelenski 100 millones para comprar armas a EE.UU. y 200 millones para la reconstrucción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España va a movilizar 202 millones de euros nuevos destinados a la reconstrucción de Ucrania. Además, una partida de 100 millones se va a destinar al programa PURL de la OTAN, que servirán para la adquisición de sistemas de defensa antiaérea de EE.UU.

El paquete, anunciado durante la tercera visita a España del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, forma parte de la movilización de un total de 817 millones anunciado por la Moncloa para mejorar la defensa de Ucrania. Concretamente, se trata de 615 millones en apoyo militar, 200 millones a modo de apoyo financiero para impulsar su reconstrucción y otros 2 millones para reconstruir el sistema central de calefacción de la localidad de Sammar.

En una rueda de prensa junto al presidente ucraniano, Sánchez ha ratificado el apoyo "total y firme" a Ucrania ante la agresión rusa y ha garantizado que ese respaldo continuará hasta que se alcance una paz justa y duradera y pueda adherirse a la Unión Europea.

Además de su encuentro con Sánchez, en su tercera visita a España desde el inicio de los ataques rusos, Zelenski se ha reunido con el rey, con los presidentes del Congreso y del Senado y con representantes de la industria de defensa.

Fuentes del Gobierno han asegurado que este encuentro sirve para constatar el compromiso sin fisuras de España con este país. Y de hecho, en el encuentro que ha mantenido Sánchez con Zelenski en la Moncloa, el jefe del Ejecutivo español le ha reiterado la disposición a seguir respaldando a Ucrania todo el tiempo que haga falta.

Los esfuerzos de apoyo españoles incluyen un memorándum de entendimiento que establece un marco para la cooperación de las empresas españoles que inviertan en proyectos estratégicos de reconstrucción de Ucrania. La implementación de estos proyectos se apoyará a través de instrumentos financieros con una inversión de 202 millones de euros.

Habrá también mayor flexibilidad del Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM) "en la evaluación de garantías ucranianas para proyectos reembolsables y financiará proyectos finalistas con donaciones". Ambas medidas tendrán un tope de 100 millones de euros mientras dure la reconstrucción. También se ha firmado un compromiso para avanzar con el Acuerdo de Cooperación Técnica y Financiera entre los dos países.

A su vez, Sánchez ha explicado que el Ejecutivo destinará dos millones de euros para un proyecto conjunto con las Naciones Unidas para restablecer el sistema central de calefacción de la localidad ucraniana de Sammar, en la región de Dnipropetrovsk, en apoyo de más de 28.000 personas.

Visita al Congreso y recibido por el rey en Zarzuela La agenda de Zelenski en España se ha iniciado este martes a primera hora de la mañana con una visita al Congreso, ante el que tuvo ya una intervención por videoconferencia en abril de 2022. Zelenski, con traje de chaqueta y pantalón negro, ha llegado a las 9:30 horas al Palacio del Congreso, donde ha sido recibido por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. 01.16 min Zelenski visita el Congreso de los Diputados en su tercer viaje a España En el Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes, ha firmado en el libro de honor, donde ha escrito unas palabras en ucraniano y ha terminado con un "Glory to Ukraine" -gloria a Ucrania-, en inglés. Firma del presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, en el libro de honor del Congreso de los Diputados. Tras la firma, Zelenski ha estado algo más de media hora reunido en el Congreso con dos delegaciones de las Cámaras en la sala Mariana Pineda, a los que les ha informado de la situación en el frente de la guerra con Rusia y ha pedido ayuda para reforzar la defensa aérea de su país con sistemas y misiles. A continuación, Armengol le ha enseñado algunas de las instancias más importantes del Congreso, como el hemiciclo, donde le han mostrado los disparos del golpe de Estado del 23F. Además, Zelenski ha sido agasajado con un león de bronce, mientras que el presidente ucraniano ha regalado un plato de cerámica a Armengol. "Agradezco a ambas cámaras de las Cortes Generales su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, y todas las decisiones que han adoptado en apoyo de nuestro Estado", ha señalado en un mensaje en la red social X. Tras esta visita, Zelenski ha seguido con la agenda prevista y se ha desplazado a la sede de Indra en Madrid, donde se ha reunido con una docena de empresas españolas de defensa.

Reunión con Felipe VI A las 13:30 horas, el rey Felipe VI le ha recibido en el Palacio de la Zarzuela, donde han almorzado juntos. Y al término de la comida, el presidente de Ucrania se ha trasladado al Museo de Arte de Reina Sofía para visitar junto a Pedro Sánchez el cuadro 'Guernica' de Picasso, una obra que se ha convertido en un símbolo internacional de rechazo a la guerra. En el almuerzo entre Felipe VI y Zelenski, el monarca le ha trasladado al presidente ucraniano el respaldo de España en "todos los ámbitos" frente a la invasión por parte de Rusia, así como en su proceso de adhesión a la Unión Europea, según han informado desde la Casa del Rey. Durante la reunión, según ha informado Zarzuela, Felipe VI "ha reafirmado el apoyo español a Ucrania en todos los ámbitos, diplomático, financiero y militar, por todo el tiempo en que sea necesario". Asimismo, ha reiterado el respaldo de España a Ucrania en su proceso de adhesión a la Unión Europea, "un camino en el que ha realizado grandes progresos recogidos en el informe de ampliación de la Comisión Europea del pasado 4 de noviembre", han precisado las fuentes. Por su parte, Zelenski ha expresado su agradecimiento a España "por su sincero apoyo a Ucrania en nuestra lucha contra la agresión rusa" en un mensaje en su perfil de Telegram tras reunirse con el Rey. "Apreciamos toda la asistencia que nos han brindado", ha añadido. El Rey ha estado acompañado en el encuentro por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el embajador de España en Ucrania, Ricardo López-Aranda, mientras que por parte ucraniana, además de Zelenski, ha estado el jefe de la Oficina del presidente. Andriy Yermak. Con esta visita, Zelenski retoma un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano. Es la tercera vez que el presidente ucraniano visita nuestro país después de que en mayo de 2024 acudiera a la firma en el Palacio de la Moncloa del acuerdo bilateral en materia de seguridad, y, participara en Granada, en octubre de 2023, en la reunión de la Comunidad Política Europea organizada durante el semestre de presidencia española de la UE.

Gira europea de Zelenski El presidente de Ucrania ha llegado a Madrid desde París, donde este lunes se ha reunido con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para abordar las garantías de seguridad que podrán ofrecer los aliados de Kiev si se lograra un alto el fuego con Rusia. Esta visita se enmarca dentro de la gira europea que comenzó el sábado en Grecia. Una 'tourné' europea marcada por los avances rusos en el frente suroriental y las informaciones sobre una supuesta trama de corrupción en la que estarían implicados varios ministros y un exsocio del jefe de Estado. En ella, Zelenski ha buscado apoyo adicional de sus socios europeos, pero la ayuda inmediata que pueden ofrecerle los países de la UE no soluciona los problemas de Ucrania en el frente. En Grecia, Zelenski llegó a un acuerdo para importar a través de ese país mediterráneo gas natural licuado de EE.UU. para cubrir el déficit de gas que sufre Ucrania por los continuados ataques rusos al sector energético. Y en Francia, ha firmado este lunes un compromiso para adquirir aviones de combate Rafale y sistemas de defensa antiaérea que Ucrania recibirá de forma gradual durante la próxima década a partir del año próximo. Tras el paso por España, Zelenski viajará a Turquía para "revitalizar las negociaciones" con Rusia y buscar formas para forzar a Moscú a sentarse a hablar y lograr una salida diplomática al conflicto.