Albares confirma el compromiso "a largo plazo" con Ucrania y prevé destinar otros mil millones en equipamiento militar
- El ministro de Exteriores confirma en RNE el apoyo español a Ucrania el día que Zelenski visita el país
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado este martes en Radio Nacional que el compromiso de España con Ucrania es "a largo plazo". Un compromiso con la soberanía, la integridad territorial y la defensa del pueblo y del Gobierno de Ucrania "mientras dure esta guerra de agresión", ha matizado.
Así lo ha manifestado el titular de Exteriores el día en el que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está de visita en España, donde asistirá al Congreso y se reunirá con el rey Felipe VI y con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Esta es "una guerra contra Ucrania, contra el pueblo ucraniano, también contra la seguridad y los valores europeos", y "vamos a estar al lado del Gobierno de Ucrania en todos los factores, en todos los sectores en los que Ucrania nos necesite, y así lo hemos hecho desde el primer día", asegura el ministro, que precisa que el año pasado fueron mil millones de euros en equipamiento militar lo que destinaron en ayuda. "Este año nuestro compromiso es alcanzar por lo menos esa cifra", ha agregado.
250.000 ucranianos en España
Desde que estalló la guerra, unos 250.000 ucranianos han encontrado refugio en España, según Exteriores. De ellos, 40.000 son niños que están escolarizados en aulas españolas. Albares ha señalado que el compromiso de España va más allá de la guerra y se centrará en la reconstrucción del país, con su ingreso en la Unión Europea.
"No hay que olvidar que una de las cosas que Putin no perdona a Ucrania es que sueña con ser uno de nosotros algún día y también con la rendición de cuentas, y por eso apoyamos ese tribunal especial para la sanción del crimen de agresión", ha matizado.
Desde Exteriores, el ministro ha querido señalar que el Gobierno español es "bastante claro" con su compromiso con la OTAN. Ucrania solicitó en octubre a los países que la integran un aumento urgente de la ayuda militar y técnica para proteger sus ciudades e infraestructuras energéticas ante la posibilidad de nuevas ofensivas rusas, en plena fricción entre la Administración Trump y Moncloa por el porcentaje que destina España a la OTAN. Para responder a esta petición, la Alianza Atlántica puso en marcha la Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL por sus siglas en inglés), un nuevo mecanismo al que España se sumó y que permitirá a los países aliados adquirir conjuntamente el equipamiento que Ucrania necesita.
Sobre si este asunto generará algún tipo de enfrentamiento con los socios de coalición, Albares ha sido claro: "En absoluto, todo el Gobierno está unido por la paz en Ucrania y por la paz en Europa".
Por último, el ministro ha valorado positivamente la aprobación esta madrugada por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución de EE.UU. del plan de paz para Gaza. "Es una buena noticia" que la ONU se involucre en la paz en Oriente Medio, ha dicho, aunque lo ha descrito como "un largo camino".
"Desde luego, esta resolución se puede considerar que es el punto de llegada y que por lo tanto no hay nada que hacer, tenemos que garantizar que los palestinos están al frente de la paz en Gaza, que están al frente de la reconstrucción", ha concluido.