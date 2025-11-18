Albares confirma el compromiso "a largo plazo" con Ucrania y prevé destinar otros mil millones en equipamiento militar

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado este martes en Radio Nacional que el compromiso de España con Ucrania es "a largo plazo". Un compromiso con la soberanía, la integridad territorial y la defensa del pueblo y del Gobierno de Ucrania "mientras dure esta guerra de agresión", ha matizado.

Así lo ha manifestado el titular de Exteriores el día en el que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está de visita en España, donde asistirá al Congreso y se reunirá con el rey Felipe VI y con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Esta es "una guerra contra Ucrania, contra el pueblo ucraniano, también contra la seguridad y los valores europeos", y "vamos a estar al lado del Gobierno de Ucrania en todos los factores, en todos los sectores en los que Ucrania nos necesite, y así lo hemos hecho desde el primer día", asegura el ministro, que precisa que el año pasado fueron mil millones de euros en equipamiento militar lo que destinaron en ayuda. "Este año nuestro compromiso es alcanzar por lo menos esa cifra", ha agregado.