Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 17 de noviembre de 2025 | Ucrania firma un acuerdo con Francia para adquirir 100 aviones de combate Rafale
- Rusia ataca Járkov y deja tres muertos y diez heridos, entre ellos varios niños
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.360 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Drones ucranianos atacan una refinería en región rusa de Riazán
- Ucrania asegura tener bajo control la mayor parte de Kúpiansk
- Rusia afirma que sus fuerzas avanzan rápidamente en la región ucraniana de Zaporiyia
- Ucrania acuerda en Atenas suministros de gas de EE.UU. vía Grecia y con financiación europea
Guerra entre Rusia y Ucrania, resumen:
-
00:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.360 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este domingo.
-
0:30
Ucrania asegura tener bajo control la mayor parte de Kúpiansk
Las Fuerzas de Defensa ucranianas controlan la mayor parte de Kúpiansk, en la región de Járkov, aunque las tropas rusas, que se han quedado al norte sin suministro terrestre, intentan simular la toma de la ciudad, ha asegurado el Grupo de Fuerzas Conjuntas ucraniano. "A pesar de las declaraciones de Vladímir Putin y del Estado Mayor de la Federación Rusa sobre el 'cerco' de la ciudad y de las fuerzas ucranianas en ella, la mayor parte de Kúpiansk está controlada por las Fuerzas de Defensa de Ucrania", ha señalado en un comunicado publicado en Telegram.
"Los grupos rusos en las zonas septentrionales están aislados del suministro terrestre. La acción actual es un intento de salvar las apariencias y encubrir la evidente mentira del jefe del régimen ruso", ha añadido el Grupo de Fuerzas Conjuntas, que ha indicado que las tropas rusas en Kúpiansk recibieron la orden de simular el control sobre la ciudad, ondeando banderas rusas en los lugares donde se encuentran en pequeños grupos.
-
2:07
Trump avisa que habrá "sanciones severas" para "cualquier país" con negocios con Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado que habrá "sanciones severas" para "cualquier país" que haga negocios con Rusia, y tal vez con Irán, al respaldar una iniciativa en el Congreso estadounidense para presionar al mandatario ruso, Vladímir Putin.
Cuestionado por la prensa, Trump ha aseverado que está "de acuerdo" con legislación que discutirá el Congreso para presionar a Rusia y a Putin. Senadores republicanos y demócratas impulsan una iniciativa para imponer aranceles a países que importan energéticos rusos y sanciones secundarias para expresas extranjeras que ayudan a la producción de energía en Rusia.
Las nuevas sanciones llegarían después de las que anunció el Departamento del Tesoro estadounidense en agosto contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".
El Tesoro afirmó entonces que se hacían para "mermar la capacidad del Kremlin", y defendió la voluntad de Washington de encontrar "una resolución pacífica de la guerra".
Trump, que aspira a un Premio Nobel de la Paz, ha expresado su frustración con Putin, con quien se reunió el 15 de agosto, con vistas a un alto al fuego en Ucrania.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, Washington ha sancionado a más de 6.000 personas y entidades vinculadas a la maquinaria bélica rusa, acciones que ha ido ampliando y endureciendo en respuesta a nuevos ataques y las escaladas en el conflicto.
-
3:26
Tres civiles muertos en un ataque ruso con dos misiles en la región de Járkov
Un ataque con misiles rusos en la ciudad de Balakliia, en el este de Ucrania, deja tres muertos y diez heridos, entre ellos tres niños, según un oficial militar regional de la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, según ha informado el jefe de la administración militar local, Vitali Karabanov.
Según ha explicado, entre los heridos hay tres niños, los misiles cayeron cerca de edificios residenciales y las tareas de rescate continúan. El ataque, ocurrido durante la noche, ha impactado en el centro de la ciudad ha herido a niños nacidos en 2007, 2010 y 2011, según Vitali Karabanov, jefe de la administración militar de Balakliia, enTelegram. Nueve de los heridos fueron hospitalizados.
-
7:58
Las unidades de defensa rusas destruyen 36 drones ucranianos
Las fuerzas de defensa aérea rusas han destruido 36 drones ucranianos durante la noche sobre siete regiones del país, según la agencia de noticias RIA que ha citado datos diarios del Ministerio de Defensa ruso.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, donde han sido abatidos 14 aparatos no tripulados. Los demás drones han sido interceptados y destruidos sobre las regiones de Tambov (ocho), Uliánovsk (cinco), Vorónezh (cuatro), Oriol (tres), Nizhni Nóvgorod (uno) y Tula (uno).
Debido al ataque aéreo, las autoridades han suspendido temporalmente las operaciones de los aeropuertos de las ciudades de Tambov y Penza, capitales de las regiones homónimas. El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas emplea también misiles.
Con ello, Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia. (EFE)
-
8:30
Un ataque masivo ruso daña varios barcos en un puerto de la región de Odesa
Un ataque masivo ruso ha dañado infraestructura energética y varios barcos en un puerto de Odesa, según ha informado el gobernador de la región, Oleg Kiper, en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Durante la madrugada del 17 de noviembre, los terroristas lanzaron de nuevo un ataque masivo con drones contra la región de Odesa. Se han escuchado explosiones en varias ciudades. Pese al trabajo efectivo de las defensas antiaéreas, se han registrado consecuencias para infraestructuras energéticas y portuarias”, ha escrito Kiper.
También han hecho balance del ataque los Servicios de Emergencias, que han confirmado los daños en infraestructuras energéticas y portuarias y han informado de que una persona ha resultado herida. Los puertos del Danubio y el mar Negro y las infraestructuras de la región de Odesa han sufrido numerosos ataques rusos durante la guerra.
Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques con drones de larga distancia dirigidos contra sus respectivas infraestructuras militares y estratégicas. (EFE)
-
10:10
El Ministro de Defensa ruso destaca los rápidos avances de sus tropas en región de Zaporiyia
El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, ha destacado los rápidos avances de sus tropas en la región ucraniana de Zaporiyia y ha felicitado a las unidades que conquistaron la localidad de Malá Tokmáchka, en las afueras del estratégico bastión de Oríjiv. "Habéis dado un paso significativo hacia la victoria y el logro de los objetivos de la operación militar especial. No cabe duda de que vendrán más éxitos", ha afirmado Beloúsov en un mensaje al mando y el personal de la división motorizada Nº 42 publicado en Telegram.
Desde el comienzo de la guerra, en 2022, la fuerzas rusas intentan tomar Oríjiv, donde debido a la intensidad de los combates más del 80% de las viviendas, según fuentes independientes, ha quedado destruido. Oríjiv se encuentra a unos 50 kilómetros al sureste de la ciudad de Zaporiyia, la capital de la región homónima, controlada por las fuerzas ucranianas.
"Hoy, tras romper las defensas enemigas y ocupar posiciones más ventajosas, los regimientos de fusileros motorizados 70 y 270 avanzan decididamente en dirección a Oréjovo (Oríjiv, en ucraniano)", ha enfatizado Beloúsov. Actualmente, las tropas rusas controlan aproximadamente dos tercios de Zaporiyia, donde el Ministerio de Defensa informó el domingo sobre un inusitado avance de 5 kilómetros en las defensas enemigas.
Zaporiyia, al igual que las regiones de Jersón, Lugansk y Donetsk, fueron anexionadas por Rusia el 30 de septiembre de 2022, pese a que sus tropas no controlaban la totalidad de sus territorios. (EFE)
-
10:40
Cae el número de extranjeros que visitan Rusia en casi un millón de personas, según medios
El número de extranjeros que visitaron Rusia en 2025 ha caído en casi un millón de personas en comparación con las cifras del año pasado, según han informado este lunes medios rusos. En los primeros nueve meses del año 12,2 millones de personas visitaron Rusia, 800.000 personas menos que en el mismo período del año pasado, escribe el diario Kommersant citando datos del Servicio Federal de Seguridad (FSB).
En el tercer trimestre, Rusia recibió a 4,4 millones de extranjeros, 600.000 personas menos en comparación con 2024, cuando la cifra fue de 5 millones. Aún así, la cifra anual es mayor que la de 2023, 2022 y 2021, cuando el número de visitantes fue de 11,7 millones, 10,1 millones y 8,7 millones, respectivamente.
Actualmente, el mayor número de extranjeros que recibe Rusia provienen, de mayor a menor, de Kazajistán, Uzbekistán, China, Taykistán, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán y Turquía. Los expertos consultados por el medio vinculan la caída con el endurecimiento de requisitos para la estancia en el país, tales como la monitorización de inmigrantes en Moscú, por lo que los extranjeros que llegan por motivos de trabajo pueden verse persuadidos a emigrar a otros países.
Según, Abdigani Shakírov, director de la organización Unidad Kirguís, los ciudadanos kirguises están buscando otras alternativas y "entre el 20 % y 30 % de los inmigrantes que estaban en Rusia se han marchado a Europa, incluyendo el Reino Unido, y países asiáticos como China y Corea del Sur". Tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, Rusia ha visto reducido el flujo de extranjeros provenientes de países occidentales a causa de las sanciones económicas y la ausencia de vuelos de conexión directa. (EFE)
-
10:45
Zelenski mantendrá un encuentro con el Rey antes de su reunión con Sánchez en Moncloa
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantendrá este martes un encuentro con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, al que seguirá un almuerzo en su honor, antes de reunirse por la tarde con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de Moncloa, donde ambos comparecerán posteriormente ante los medios de comunicación.
En un comunicado, Moncloa ha detallado la tercera visita que el mandatario internacional realizará en nuestro país, un encuentro en Madrid que, según han defendido desde el Gobierno, "será una ocasión para reafirmar el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos". Zelenski tiene este lunes una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, según ha informado el Palacio del Elíseo.
En el marco de la visita, el presidente ucraniano será recibido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, a las 17.00 horas, "para abordar cuestiones de interés común". Asimismo, el Rey mantendrá un encuentro con Zelenski, en el Palacio de la Zarzuela a las 13.30 horas, al que seguirá un almuerzo.
Zelenski tenía previsto realizar un viaje a España en abril de este año, que tuvo que suspender para asistir al funeral del Papa Francisco en Ciudad del Vaticano. En su primera visita a España, Zelenski firmó con Sánchez en el Palacio de Moncloa un acuerdo bilateral de seguridad y defensa que se extendió a ámbitos como la asistencia humanitaria, la reconstrucción del país y "la búsqueda de una paz justa y duradera basada en el derecho internacional". Asimismo, los Reyes de España organizaron un almuerzo de honor con el mandatario internacional en el Palacio Real.
Tras el inicio de la guerra, el mandatario ucraniano también intervino en un Pleno extraordinario del Congreso en abril de 2022 por videoconferencia, pero no fue hasta mayo de 2024 cuando acudió presencialmente a la Carrera de San Jerónimo, en el curso de una visita de estado. (Europa Press)
-
11:38
El sabotaje en el ferrocarril polaco estaba dirigido contra la ruta de ayuda a Ucrania
El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha asegurado este lunes en un vídeo publicado en la plataforma X que el sabotaje producido hoy contra una línea férrea polaca tuvo como objetivo una ruta "clave para los envíos de ayuda a Ucrania" y enfatizó que se atrapará a los culpables "independientemente de quien sea su instigador".
“Blowing up the rail track on the Warsaw-Lublin route is an unprecedented act of sabotage targeting directly the security of the Polish state and its civilians. This route is also crucially important for delivering aid to Ukraine. We will catch the perpetrators, whoever they are.“— Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025
Tusk ha confirmado en mensajes previos que se produjo la detonación de un artefacto explosivo en la línea de tren Varsovia-Lublin, así como "daños" en la misma vía, pero en otro punto de esa ruta. En otro mensaje escrito en X, el primer ministro polaco califica los hechos de "acto de sabotaje sin precedentes dirigido contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos" y promete "una acción firme contra los responsables". "Como hemos hecho en casos anteriores de este tipo, atraparemos a los perpetradores, independientemente de quiénes sean sus autores intelectuales", ha escrito Tusk.
La policía, los servicios de emergencia, la fiscalía y agentes de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) y la Oficina Central de Investigación Policial (CB¿) investigan en estos momentos el asunto con la máxima prioridad. La portavoz del Ministerio del Interior y Administración, Karolina Ga¿ecka, anunció que hoy se celebrará una reunión en el ministerio del Interior a la que asistirán, además de Tusk, los responsables de Interior, Servicios Especiales y Justicia, junto a representantes de varias agencias estatales de seguridad y emergencias.
Por su parte, el ministro del Interior y Administración, Marcin Kierwi¿ski, ha confirmado que "desafortunadamente, no cabe duda de que se trató de un acto de sabotaje". El tráfico ferroviario en la zona está desviado a una vía adyacente.
El ministro de Defensa polaco, W¿adys¿aw Kosiniak-Kamysz, ha anunciado hoy que las fuerzas armadas inspeccionarán aproximadamente 120 kilómetros de vía férrea entre el tramo afectado por el sabotaje y la frontera con Ucrania en Hrubieszów.
-
12:25
Ucrania se compromete a comprar a Francia 100 cazas Rafale y defensa antiaérea y drones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha firmado este lunes un acuerdo con vistas a la compra a Francia de hasta 100 aviones de combate Rafale, así como de diferentes sistemas de defensa antiaérea y drones.
El Elíseo ha comunicado elementos del contenido de esa carta de intenciones que este lunes rubricaron Zelenski y el presidente francés, Emmanuel Macron en la base aérea de Villacoublay, a una veintena de kilómetros al suroeste de París.
Antes de esa firma, Macron había presentado al presidente ucraniano una serie de equipamientos franceses, en particular cazas Rafale, los misiles de defensa antiaérea SAMP/T NG y Aster 30 B NT, radares GF 300 y drones. El Elíseo ha indicado que esta carta de intenciones comprende futuros contratos que supondrían entrega de material durante una decena de años.
Desde el comienzo de la guerra Francia había firmado acuerdos con Ucrania para venderle armamento por valor de 8.600 millones de euros, lo que incluía entre otras cosas diferentes tipos de misiles anticarro, misiles Mistral de defensa antiaérea, cañones Caesar, blindados, la cesión de cazas Mirage 2000 utilizados por el ejército francés, munición o equipamiento individual para soldados. (EFE)
-
12:30
Lavrov habla por teléfono con Araqchí sobre seguridad regional y programa nuclear iraní
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien lleva casi tres semanas sin aparecer públicamente, ha conversado este lunes por teléfono con su homólogo iraní, Abás Araqchí, sobre cuestiones relacionadas con la seguridad regional y el programa nuclear de Irán.
"Ambos ministros continuaron su fructífero intercambio de opiniones sobre asuntos regionales, centrándose en facilitar la resolución de las tensiones afgano-paquistaníes por la vía política y diplomática" reza la nota publicada en la web del Ministerio de Exteriores ruso sin ofrecer imágenes del jefe de la diplomacia rusa.
También se abordó la cuestión palestino-israelí, donde subrayaron "la importancia de alcanzar una paz sostenible sobre una base jurídica internacional universalmente reconocida". Además, ambas partes intercambiaron información acerca del programa nuclear iraní antes de la próxima reunión del Organismo Internacional de Energía Atómica.
El ministro de Exteriores ruso lleva tres semanas sin aparecer públicamente, lo que ha despertado rumores acerca de su posible caída en desgracia tras la cancelación de la segunda cumbre entre los presidentes de Rusia y EE.UU. No obstante, se espera que hoy Lavrov reaparezca en público para recibir en Moscú a su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar.
Mientras tanto, el asesor presidencial y exdirector del Servicio Federal de Seguridad, Nikolái Pátrushev, ha llegado este lunes a la India, donde dialogará acerca de la cooperación marítima con uno de sus principales socios comerciales tras las sanciones impuestas por Occidente a raíz de la guerra de Ucrania iniciada en 2022. (EFE)
-
12:35
Tropas rusas rechazan dos contraataques al cerco a Kúpiansk
Las tropas rusas han rechazado dos contraataques ucranianos que trataban de desbloquear a las unidades cercadas en el bastión de Kúpiansk, informó este lunes el Ministerio de Defensa. "En las últimas 24 horas fueron rechazados dos contraataques (...) cerca de la aldea de Blagodatovka y la aldea de Velikaya Shapkovka, en la región de Járkov, que intentaban liberar a las unidades cercadas", ha rezado la nota castrense.
Ambas localidades se sitúan a tan solo un par de kilómetros al noroeste y suroeste de Kúpiansk, que se sitúa sobre el río Oskil y se presenta como un importante bastión ucraniano de camino a la capital regional de Járkov. La parte rusa asegura que abatieron a hasta 50 soldados ucranianos y ocho vehículos, entre ellos un vehículo blindado de transporte M113 de fabricación estadounidense y un vehículo de combate blindado Senator de fabricación canadiense.
La agrupación militar Occidente es responsable de dicha zona, donde también aseguran haber repelido a tropas ucranianas en las aldeas de Kurilovka, Petrovpaklivka y Putnikovo, en la región de Járkov, y Dronivka, en la región de Donetsk, anexionada por Rusia en 2022. Mientras tanto, la agrupación militar Sur aseguró haber conquistado la localidad de Platonovka, a menos de 30 kilómetros al este de Sloviansk, también en Donetsk. (EFE)
-
12:45
El Kremlin dice que continúan los contactos con Kiev para el canje de prisioneros
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha afirmado hoy que las autoridades rusas continúan los contactos con la parte ucraniana para el canje de prisioneros. "Efectivamente, hay contactos a nivel de expertos sobre el canje de prisioneros", ha contestado Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria a una pregunta sobre ese particular. El portavoz de la Presidencia rusa ha añadido que las conversaciones continúan, pero ha subrayado que no dará "detalles concretos" de la marcha de éstas.
El último canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania, 185 por cada bando, se produjo el 2 octubre pasado. Desde la primavera pasada, cuando se celebraron las primeras conversaciones directas ruso-ucranianas en tres años de guerra, Rusia y Ucrania han efectuado más de veinte intercambios de prisioneros y de cuerpos de militares caídos en combate.
El pasado 23 de octubre Rusia entregó a Ucrania los cuerpos de mil militares y recibió, a su vez, 31 de sus propios efectivos. Moscú y Kiev efectuaron varios intercambios de cadáveres de militares caídos en combate, en el marco de los cuales Rusia habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de ucranianos y recibido cerca de 200. Esta proporción ha sido explicada por expertos con el avance ruso en el frente, que -aunque lento- no permite a los ucranianos recoger los cuerpos de sus militares caídos en combate, que caen en poder ruso. (EFE)
-
13:55
Macron: Los acuerdos de integración militar con Ucrania contribuyen a la defensa europea
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho este lunes que los acuerdos de cooperación militar que ha formalizado con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, supone "una nueva etapa en la integración con la industria armamentística de Ucrania, que está en primera línea de la defensa de Europa".
"Con estos acuerdos superamos una nueva etapa y seguimos apostando por la integración de nuestras industrias de defensa para continuar apoyando la modernización de las fuerzas armadas de Ucrania, que siguen estando en primera línea de defensa de Europa", ha destacado Macron en una comparecencia en París junto a Zelenski.
El presidente francés ha hecho hincapié en que el apoyo "sin ambigüedad" que su país está prestando desde el comienzo de "la agresión rusa" supone "un compromiso por nuestra seguridad colectiva". (EFE)
-
14:38
Ucrania dice que sabotaje en Polonia podría haber sido un ataque híbrido de Rusia
El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, ha dicho este lunes que el sabotaje en una línea ferroviaria polaca en una ruta clave para los envíos de ayuda a Ucrania podría haber sido un ataque híbrido de Rusia. "Nuestra solidaridad con la amistosa Polonia tras un acto de sabotaje en los ferrocarriles polacos. Esperamos que la investigación aporte respuestas y también estamos preparados para ayudar si así se solicita", ha escrito en su cuenta de la red social X.
"Podría haber sido otro ataque híbrido de Rusia para poner a prueba las respuestas. Si es cierto, estas deben ser firmes", ha añadido el jefe de la diplomacia ucraniana. El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró este lunes que el sabotaje la víspera contra una línea férrea polaca tuvo como objetivo una ruta "clave para los envíos de ayuda a Ucrania", y enfatizó que se atrapará a los culpables "independientemente de quien sea su instigador".
Tusk indicó en un vídeo publicado en la red social X tras inspeccionar el tramo afectado cerca de la estación de Mika, al sur de Varsovia y en el este del país, que la explosión de un artefacto explosivo en la ruta Varsovia-Lublin tenía "con toda probabilidad" el objetivo de "hacer volar un tren. "Lamentablemente, no hay ninguna duda de que estamos ante un acto de sabotaje. Afortunadamente no ocurrió una tragedia, pero el asunto es muy grave", ha recalcado, y aseguró que esta "acción deliberada" debe investigarse a fondo. Tusk no ha querido de momento pronunciarse sobre quién podría estar detrás del sabotaje en la línea ferroviaria. (EFE)
-
16:21
Ucrania afirma que un ataque ruso ha dañado un buque que transportaba gas natural licuado en la región de Odesa
El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andri Sybiga, ha afirmado que un buque que transportaba gas natural licuado (GNL) ha resultado dañado durante un ataque ruso en la región de Odesa, al sur de Ucrania. En un comunicado publicado en X, Sybiga ha indicado que el ataque ha obligado a Rumania a evacuar una localidad fronteriza, sin ofrecer más detalles.
“After a Russian attack damaged a vessel with LNG in the Odesa region, Romania had to evacuate its border village. Russia’s brutal escalation of terror threatens not only Ukraine but also our neighbors. This underscores the urgency of collective pressure on Moscow to end the war.“— Andrii Sybiha ¿¿ (@andrii_sybiha) November 17, 2025
-
17:01
Irak analiza solicitar una exención de seis meses a las sanciones estadounidenses contra Lukoil
El Gobierno iraquí está analizando la posibilidad de solicitar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos una exención de seis meses a las sanciones impuestas a la petrolera rusa Lukoil para que disponga de más tiempo para vender su participación en el gigantesco yacimiento petrolífero de West Qurna-2, según han informado a Reuters tres funcionarios iraquíes del sector energético.
La semana pasada, Lukoil declaró fuerza mayor en el yacimiento, lo que representa la mayor consecuencia de las sanciones impuestas el mes pasado a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft como parte de la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania.
-
17:18
Zelenski viaja a España en uno de sus momentos más delicados militar y políticamente
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegará este martes a España procedente de Francia en el marco de una gira europea marcada por los avances rusos en el frente suroriental y las informaciones sobre una supuesta trama de corrupción en la que estarían implicados varios ministros y un exsocio del jefe de Estado.
Zelenski ha buscado apoyo adicional en la gira que inició el fin de semana en Grecia y continuó este lunes en Francia, pero la ayuda inmediata que pueden ofrecerle los países europeos no puede solucionar los problemas de Ucrania en el frente.
En Grecia, Zelenski llegó a un acuerdo para importar a través de ese país mediterráneo gas natural licuado de EE.UU. para cubrir el déficit de gas que sufre Ucrania por los continuados ataques rusos al sector energético. Y en Francia, firmó un compromiso para adquirir aviones de combate Rafale y sistemas de defensa antiaérea que Ucrania recibirá de forma gradual durante la próxima década a partir del año próximo.
En España, donde Zelenski se reunirá con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el rey Felipe VI y con representantes de la industria de defensa nacional, se prevé que el mandatario ucraniano pida ayuda para mejorar la defensa antiaérea de su país.
-
17:55
Hungría boicoteará la reunión informal de ministros de la UE que se celebrará en Ucrania
Hungría ha anunciado que no enviará a su ministro de Asuntos Europeos a la reunión informal de 11 y 12 de diciembre en la ciudad de Leópolis, en Ucrania, convocada para mostrar el apoyo al proceso de adhesión del país a la UE, al que se opone Budapest.
"Hungría no tendrá representación a nivel político en esa reunión informal", ha anunciado el ministro húngaro, János Bóka, que ha añadido que una supuesta propuesta para avanzar en la adhesión sin que haya unanimidad es contraria a las normas europeas. La propuesta "es contraria a los principios políticos y procedimentales", ha opinado Bóka en declaraciones a la prensa húngara en Bruselas, donde participa en el Consejo de Asuntos Generales.
Según el portal informativo Telex.hu, Hungría podría enviar a un representante por debajo del nivel ministerial.
-
18:19
El Gobierno polaco apunta a su "vecino oriental" como responsable del sabotaje ferroviario
El Gobierno polaco ha apuntado a su "vecino oriental" como posible responsable del sabotaje ferroviario de este fin de semana y ha asegurado que la probabilidad de que se haya producido por orden de servicios secretos extranjeros es "muy alta".
En una rueda de prensa en Varsovia, el ministro polaco de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, ha relacionado los incidentes con ataques "dirigidos a los países que apoyan a Ucrania frente a la agresión de Rusia". El ministro ha explicado que Polonia se enfrenta a actos de sabotaje ejecutados "por encargo de servicios extranjeros" desde enero de 2024 y ha recordado que hasta ahora se ha detenido a 55 personas por planear o ejecutar sabotajes, al menos algunos de ellos siguiendo instrucciones de Moscú.
-
18:30
Von der Leyen señala que las amenazas son reales tras el supuesto sabotaje a la vía férrea polaca
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha afirmado que las amenazas a la seguridad comunitaria son "reales" y "cada vez mayores", tras el presunto sabotaje a una vía de ferrocarril en Polonia. “Las amenazas a nuestra seguridad son reales y cada vez mayores”, ha indicado Von der Leyen en un mensaje a través de redes sociales.
Por ello, ha afirmado que Europa “debe reforzar urgentemente su capacidad para proteger” tanto su espacio aéreo como sus infraestructuras. En esa línea, la presidenta ha recordado además que Polonia es el país que más gasta en defensa de Europa y que será el mayor beneficiario del instrumento SAFE, impulsado para que los Estados miembros estimulen con préstamos la adquisición conjunta de armas.
En las últimas horas, las autoridades polacas han confirmado la detonación de un artefacto explosivo activado por cable que ha dañado las vías de la ruta Varsovia-Lublin cerca la localidad de Mika (este), a altas horas de la noche del sábado.
“The threats to our security are real and growing.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 17, 2025
Europe must urgently boost capacity to protect our skies and our infrastructure.
Poland is the largest defence spender in Europe. And it will be the biggest beneficiary of the SAFE instrument.
Razem jeste¿my silniejsi. https://t.co/bzHulLpnys“
-
19:25
Bruselas plantea una subvención de 90.000 millones a Ucrania si no se usan activos rusos
La Comisión Europea ha planteado que los países de la Unión Europea concedan a Ucrania una subvención de 90.000 millones de euros o un crédito financiado con la emisión de deuda conjunta, si no logran un acuerdo para dar al país un préstamo costeado con los activos rusos inmovilizados por las sanciones.
En una carta enviada a los Veintisiete, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, señala que las tres opciones "no son mutuamente excluyentes", por lo que podrían usarse de manera combinada o unas antes de pasar a las otras para proporcionar un apoyo que ve como "imperativo estratégico" para presionar a Moscú.
"Europa no puede permitirse una parálisis, ya sea por dudar o por buscar soluciones perfectas o sencillas que no existen", escribe la política alemana en el documento de opciones para financiar a Ucrania que le habían pedido los líderes de la UE en su cumbre de octubre, tras constatar que no había consenso para implementar directamente el "préstamo de reparación" con activos rusos.
-
20:01
El presidente de Finlandia señala que es vital utilizar los activos rusos congelados para Ucrania
El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha asegurado ante la prensa en Bruselas que es vital utilizar los activos rusos congelados para ayudar a financiar a Ucrania.
-
20:13
Ucrania firma un acuerdo con Francia para adquirir 100 aviones de combate Rafale
Ucrania ha firmado un acuerdo con Francia para adquirir hasta 100 aviones de combate Rafale en los próximos 10 años, en virtud de un acuerdo firmado este lunes entre ambos países. El anuncio se produce tras un aumento de los ataques rusos con drones y misiles contra Ucrania en las últimas semanas, y los informes de Moscú sobre avances terrestres en la región de Zaporiyia, al sureste del país.
Sistemas de defensa aérea, municiones y drones también se han incluido en la carta de intenciones firmada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, frente a uno de los aviones y sus respectivas banderas. "Será la mejor defensa aérea, una de las mejores del mundo", ha declarado Zelenski a la prensa durante el evento en el aeropuerto militar de Villacoublay, Francia.
Las acciones de Dassault, fabricante de los aviones, han subido notablemente tras el anuncio, con un incremento del 8% a las 12:45 GMT.
-
20:51
Tres reactores ucranianos operan a baja capacidad desde hace 10 días tras un ataque ruso
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha informado este lunes de que tres reactores en dos centrales nucleares ucranianas están funcionando desde hace 10 días con capacidad reducida a consecuencia de un ataque el pasado día 7, que el Gobierno ucraniano atribuyó a Rusia.
El OIEA ha explicado en un comunicado que tras los ataques del pasado día 7, de los que no menciona autoría, a una subestación eléctrica, las plantas de Jmelnitski y Rivne desconectaron una de las dos conexiones eléctricas que alimentan algunos de los sistemas de seguridad de las instalaciones.
Esas subestaciones, afirma la agencia de la ONU para la energía atómica, son elementos esenciales de la red eléctrica que aseguran el suministro externo a los sistemas de seguridad y a las funciones de refrigeración, lo que hace que su integridad sea "vital para la seguridad física y la protección nuclear".
-
21:28
Zelenski llega a España para realizar su tercera visita desde que comenzó la guerra de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llega este lunes a España para reunirse con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, en el marco de su tercera visita a España desde que empezó la guerra de Ucrania, en la que también mantendrá un encuentro con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
-
23:55
Hasta aquí el minuto a minuto de la guerra de Ucrania. Puedes seguir informándote en RTVE Noticias, ¡buenas noches!