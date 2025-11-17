Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 17 de noviembre de 2025 | Ucrania firma un acuerdo con Francia para adquirir 100 aviones de combate Rafale

2:07

Trump avisa que habrá "sanciones severas" para "cualquier país" con negocios con Rusia



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado que habrá "sanciones severas" para "cualquier país" que haga negocios con Rusia, y tal vez con Irán, al respaldar una iniciativa en el Congreso estadounidense para presionar al mandatario ruso, Vladímir Putin.



Cuestionado por la prensa, Trump ha aseverado que está "de acuerdo" con legislación que discutirá el Congreso para presionar a Rusia y a Putin. Senadores republicanos y demócratas impulsan una iniciativa para imponer aranceles a países que importan energéticos rusos y sanciones secundarias para expresas extranjeras que ayudan a la producción de energía en Rusia.



Las nuevas sanciones llegarían después de las que anunció el Departamento del Tesoro estadounidense en agosto contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".



El Tesoro afirmó entonces que se hacían para "mermar la capacidad del Kremlin", y defendió la voluntad de Washington de encontrar "una resolución pacífica de la guerra".

Trump, que aspira a un Premio Nobel de la Paz, ha expresado su frustración con Putin, con quien se reunió el 15 de agosto, con vistas a un alto al fuego en Ucrania.



Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, Washington ha sancionado a más de 6.000 personas y entidades vinculadas a la maquinaria bélica rusa, acciones que ha ido ampliando y endureciendo en respuesta a nuevos ataques y las escaladas en el conflicto.