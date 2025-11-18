España refuerza su compromiso con Ucrania impulsando la cooperación bilateral entre los dos países

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reforzar su compromiso con la reconstrucción de Ucrania a través de la firma de dos instrumentos de cooperación económica y financiera en el marco de la visita oficial del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a España. Estos acuerdos han sido adoptados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para impulsar la cooperación bilateral entre los dos países, según una nota de prensa del ministerio.

Además, se ha suscrito un memorándum de entendimiento que establece un marco para la cooperación de las empresas españoles que inviertan en proyectos estratégicos de reconstrucción de Ucrania. La implementación de estos proyectos se apoyará a través de instrumentos financieros con una inversión de 202 millones de euros.

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM) implementará una mayor flexibilidad "en la evaluación de garantías ucranianas para proyectos reembolsables y financiará proyectos finalistas con donaciones". Ambas medidas tendrán un tope de 100 millones de euros mientras dure la reconstrucción. También se ha firmado un compromiso para avanzar con el Acuerdo de Cooperación Técnica y Financiera entre los dos países.

Entre los esfuerzos de apoyo españoles destaca la Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania, creada hace dos meses. Sirve "como ventanilla única para coordinar los esfuerzos públicos y privados para apoyar la recuperación del país" y ofrece asesoramiento y acceso a los recursos disponibles para la reconstrucción del país.

Compromiso férreo con la reconstrucción de Ucrania A través de las medidas suscritas se reafirma el apoyo de España a la independencia de Ucrania y su reconstrucción. El memorándum establece como áreas de cooperación prioritarias la infraestructura ferroviaria y vial, gestión del tráfico aéreo, energías renovables, industria agroalimentaria, equipamiento hospitalario y la gestión de agua y residuos. Los instrumentos financieros para la promoción de estos proyectos prevén movilizar créditos, subvenciones y garantías a través del FIEM, que también ofrecerá información para el acceso a fondos de instituciones financieras multilaterales y bancos de desarrollo. Para coordinar este esfuerzo se prevé crear un grupo de trabajo conjunto entre las instituciones españolas involucradas y representantes del Ministerio de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Ucrania. Para implementar estas medidas de forma más eficiente, el Gobierno trabaja en la modificación del Reglamento del FIEM, aprobado por el Real Decreto 1797/2010, de 30 de diciembre. A través de esta modificación, se podrán aceptar garantías de financiación para proyectos sin exigir un análisis de solvencia y financiar planes finalistas por empresas españolas de reconstrucción a través de donaciones. Albares confirma el compromiso "a largo plazo" con Ucrania y prevé destinar otros mil millones en equipamiento militar