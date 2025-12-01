Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Zelenki se entrevista con Macrón en París mientras el enviado de Tump se reunirá con Putin el martes
- Zelenski se reúne con Macron
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.374 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, se reunriá el martes con Putin para avanzar en las negociaciones
- Rusia afirma haber conquistado otra ciudad ucraniana en el este
- Ucrania asegura que Rusia ha perdido más de 1.173.920 soldados
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia:
11:05
Zelenski se encuentra ya en el Palacio del Elíseo en París para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)
10:57
Un bombardeo ruso deja al menos tres muertos en Dnipro
Tres personas han muerto y ocho han resultado heridas en un ataque ruso con misiles contra la ciudad de Dnipro (centro-este de Ucrania), según informa el gobernador local (Fuente: Reuters).
10:50
Muere un empleado de una empresa militar en un bombardeo ruso
Un empleado de la empresa armamentística ucraniana Fire Point, fabricante de los misiles de crucero Flamingo, ha muerto como consecuencia de un ataque ruso sobre Vishgorod (región de Kiev, centro del país) la noche de este pasado domingo. (Fuente: agencia estatal ucraniana Ukrinform en Telegram).
10:37
El Kremlin confirma que Putin se encontrará con el enviado de Trump, Steve Witkoff, el martes.
Putin recibirá mañana por la tarde al enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, con quien abordará la marcha de la negociación.
"Sí, efectivamente, la reunión con Witkoff, está programada para mañana", ha confirmado en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, que ha precisado que será por la tarde.
Se espera que Witkoff llegue hoy a Rusia.
10:13
Rusia asegura que sus fuerzas han conquistado otra localidad en el este de Ucrania
El Ministerio de Defensa de Rusia asegura que sus fuerzas han tomado el control de la localidad de Klynove, en el este de Ucrania (fuente: agencia rusa RIA, vía Reuters).
Esta información no puede confirmarse por fuentes independientes.
9:23
Países Bajos prometen 250 millones de euros para comprar armas para Ucrania a través de la OTAN
Países Bajos contribuirá con otros 250 millones de euros a la inicitiva de la OTAN para comprar armas y municiones de EE.UU. para Ucrania, según ha anunciado en Bruselas el ministro holandés, Ruben Brekelmans. (Reuters)
Kallas dice que si Ucrania negociara en EE.UU. junto a la UE tendría más fuerza
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha afirmado que si Ucrania estuviera acompañada de la UE en sus reuniones en Estados Unidos sobre la paz con Rusia será "mucho más fuerte".
"Los ucranianos están solos. Si estuvieran junto a los europeos, sin duda serían mucho más fuertes, pero confío en que los ucranianos se defiendan por sí mismos", ha dicho Kallas a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Defensa. (Efe).
8:17
Rusia derriba 32 drones ucranianos sobre once de sus regiones y el mar de Azov
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 32 drones ucranianos sobre once regiones del país y el mar de Azov, informa el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Durante la pasada noche, entre las 23:30 del 30 de noviembre y las 07:00 de 1 de diciembre los medios de defensa antiaérea interceptaron 32 drones de ala fija ucranianos", afirma el parte publicado en Telegram.
Según el Ministerio de Defensa, el ataque de anoche no se concentró en ninguna región en especial y abarcó una amplia geografía de la parte europea de Rusia. (Efe)
7:54
Ucrania asegura que Rusia ha perdido más de 1.173.920 soldados
El Ministerio de Defensa de Ucrania asegura en un mensaje a través de las resdes sociales que Rusia ha perdido 1.173.920 efectivos de su Ejército, heridos o muertos, desde que comenzaron los ataques el 24 de febrero de 2022.
Por parte del Ejército ruso no hay información oficla sobre el número de efectivos que han perdido. Tampoco Ucrania facilita información sobre el número de militares heridos o muertos entre sus propias filas.
7:45
El testimonio de un joven recluta ucraniano, Pavlo Broshkov
Pavlo Broshkov tenía grandes esperanzas cuando se unió como voluntario al ejército ucraniano en marzo como un joven recluta ansioso por defender su país y ganar un bono extraordinario para comprar una casa para su esposa y su hija. Tres meses después, el joven de 20 años yacía destrozado y boca abajo en el campo de batalla, sus sueños hechos jirones. "Comprendí que este era el momento en que me desgarrarían a piezas", asegura en un testimonio a Reuters, y añade que no tenía miedo a la muerte, sino a "no volver a ver" a su esposa e hijo.
(Foto:REUTERS/Thomas Peter)
Broshkov se encuentra entre los cientos de jóvenes de entre 18 y 24 años que se ofrecieron como voluntarios para luchar en el frente este año, atraídos por salarios y beneficios generosos en una campaña nacional de reclutamiento de jóvenes diseñado para dar nueva vida al alrededor de un millón de efectivos ucranianos.
Ucrania está perdiendo territorio gradualmente frente a las tropas rusas en feroces y desgastadores combates en el este, con comandantes y soldados quejándose de que la escasez de soldados es el principal factor detrás de los reveses. Las tensiones aumentan la presión sobre Kiev mientras negocia con Estados Unidos una propuesta de paz.
6:22
VÍDEO: crónica del encuentro en Florida entre las delegaciones ucranianas y estadounidenses.
-
5:52
EE.UU. y Ucrania coinciden en calificar de productivo su encuentro en Florida para poner fin a la guerra
"Nuestros objetivos clave —seguridad, soberanía y una paz fiable— se mantienen sin cambios", ha explicado Ucrania.
La sensación tras el encuentro es "optimista" para el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio: "Queda mucho trabajo por hacer, pero hoy ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances". Por el lado ucraniano, el secretario de Defensa Nacional, Rustem Umérov, ha calificado también como productiva la negociación: "Hemos discutido todas los asuntos que son importantes para Ucrania". Además, ha incluido la idea de que "Estados Unidos ha sido súper comprensivo".
4:24
Rusia ataca Kiev a pesar de las reuniones por la paz
El enviado especial de RTVE en Ucrania, Óscar Mijallo, informa de los últimos ataques rusos sobre Kiev. Mientras, avanza el trabajo por la paz: este domingo, una delegación ucraniana se ha reunido con los interlocutores de EE.UU. para tratar el alto el fuego.
En la mesa, en Florida, se encontraba Steve Witkoff, que va a viajar a Rusia próximamente para sondear el plan de paz, y sus modificaciones, presentado por Trump.
Este lunes, el líder de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con el presidente francés, Emmanuel Macron, en París.
3:51
FOTO: Witkoff, Rubio y Kushner reunidos con ucranianos este domingo
Una delegación de EE.UU. y otra de Ucrania han tenido una cita este domingo en Florida para discutir el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump. En la imagen se ve, de izquierda a derecha, al enviado especial Steve Witkoff, el secretario de Estado Marco Rubio, y, Jared Kushner, yerno de Trump y que también participó en el alto el fuego en Gaza.
El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que no ha estado presente, ha destacado el tono constructivo del diálogo entre las partes.
Imagen de: Terry Renna / AP Photo.
1:36
Las guerras de Ucrania y Gaza disparan ventas de principales fabricantes de armas
Las ventas de los cien mayores fabricantes de armas mundiales aumentaron un 5,9% el año pasado hasta 679.000 millones de dólares (589.000 millones de euros) impulsadas por las guerras en Ucrania y en Gaza. Esta es la conclusión del Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
Ha habido un crecimiento, sobre todo, de las empresas de Europa y de Estados Unidos. Seis de las diez mayores firmas son de ese país, entre ellas las tres primeras, son de este segundo país.
Rostec y United Shipbuilding Corporation, las dos firmas rusas en el top 100, alcanzaron unas ventas de 31.200 millones (27.070 millones de euros), un 23 % más.
Navantia, la única empresa española en la lista, bajó tres puestos, del 85 al 88, con unos ingresos por venta de armas de 1.270 millones de dólares (1.102 millones de euros), un 4 % más, según el informe, que advierte de que la dependencia de minerales críticos podría complicar, sin embargo, los planes de rearme en Europa.
0:25
Trump cree que los casos de corrupción en Ucrania no ayudan en el proceso de paz
El presidente de Estados Unidos ha señalado que Ucrania ha tenido algunos "problemas complicados" cuando se ha referido al caso de corrupción que afecta a Andrí Yermak, exasesor del presidente Zelenski.
Yermak había formado parte de la delegación de paz ucraniana. Ahora, tras dimitir de su cargo, Trump cree que esta situación de corrupción "no ayuda" a alcanzar un alto el fuego.
Sin embargo, ha apuntado que tanto Ucrania como Rusia quieren terminar la guerra y ha apuntado que hay opciones de alcanzar un acuerdo.
00:02
El enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, viaja este lunes a Moscú para reunirse con Putin
Steve Witkoff, el enviado especial de la Casa Blanca, viajará este lunes a Moscú para reunirse con el mandatario Vladímir Putin en busca de avanzar en la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, según confirmó este domingo un funcionario del Gobierno del presidente EE.UU., Donald Trump.
La visita a Moscú del enviado especial, un amigo cercano de Trump, se da después de que una delegación de funcionarios ucranianos sostuviera un encuentro este domingo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Florida, al que Witkoff asistió.
Witkoff ha estado en el ojo del huracán después de que se filtrara una conversación en la que supuestamente le dijo a un funcionario ruso que elogiar a Trump ayudaría a suavizar una llamada con Putin para hablar de la guerra en Ucrania. Trump defendió el martes pasado a Witkoff asegurando que "es algo habitual" en las negociaciones, en las que añadió que probablemente el enviado esté haciendo comentarios similares a los ucranianos.
00:01
Zelenski destaca el "tono constructivo" del diálogo con representantes de EE.UU.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha destacado, tras la reunión de la delegación que lidera el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, con representantes de Estados Unidos en Florida, el tono constructivo del diálogo entre las partes y que se tuvieran en cuenta los intereses de su país.
"Es importante que haya un tono constructivo en la conversación y que todas las cuestiones se hayan tratado de forma abierta y con el objetivo de garantizar la soberanía y los intereses nacionales de Ucrania", ha escrito Zelenski en su cuenta de Telegram.
"Doy las gracias a Estados Unidos, al equipo del presidente Trump y al presidente personalmente por el tiempo que dedican tan intensamente a definir los pasos para poner fin a la guerra. Seguiremos trabajando", ha añadido Zelenski tras ser informado de los resultados de la reunión mantenida entre Umérov y los representantes estadounidenses.
Por su parte, Umérov se ha referido a la reunión como una cita en la que se han logrado "progresos significativos" hacia la paz y en el "alineamiento de posiciones con el lado estadounidense". "Nuestros objetivos clave —seguridad, soberanía y una paz fiable— se mantienen sin cambios y son compartidos por el lado estadounidense", ha dicho Umérov, quien ha añadido que quedan "consultas y trabajo para un acuerdo sobre un marco conjunto".
00:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.374 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este domingo.