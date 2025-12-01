Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Zelenki se entrevista con Macrón en París mientras el enviado de Tump se reunirá con Putin el martes

10:37

El Kremlin confirma que Putin se encontrará con el enviado de Trump, Steve Witkoff, el martes.

Putin recibirá mañana por la tarde al enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, con quien abordará la marcha de la negociación.

"Sí, efectivamente, la reunión con Witkoff, está programada para mañana", ha confirmado en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, que ha precisado que será por la tarde.

Se espera que Witkoff llegue hoy a Rusia.