Resumen de la guerra Ucrania – Rusia del 30 de noviembre: Zelenski destaca el "tono constructivo" del diálogo con representantes de EE.UU.

Una delegación ucraniana se reunirá con Rubio, Witkoff y Kushner en Florida este domingo

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner se reunirán este domingo en territorio estadounidense con una delegación de funcionarios ucranianos para abordar un plan de paz propuesto para poner fin a la guerra en Ucrania.

Un alto funcionario del Gobierno del presidente Donald Trump reveló este sábado los planes del encuentro que ocurrirá en Florida, donde ya se encuentra Rubio, pero sin revelar detalles.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este sábado la llegada a Estados Unidos de la delegación, liderada por el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov.

La visita de la delegación que lidera Umérov se da en un contexto en el que Kiev espera poder concretar una reunión entre Zelenski y el presidente Trump. Sin embargo, el martes pasado el mandatario estadounidense resaltó que no recibirá al presidente Zelenski en la Casa Blanca de nuevo a menos que haya un acuerdo sobre la mesa.