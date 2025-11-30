Resumen de la guerra Ucrania – Rusia del 30 de noviembre: Zelenski destaca el "tono constructivo" del diálogo con representantes de EE.UU.
- Al menos un muerto en un nuevo bombardeo ruso cerca de Kiev
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.373 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El exasesor de Zelenski, Andrí Yermak, reivindica su inocencia ante el escándalo de corrupción y dice que se va "al frente" a combatir contra Rusia
- La Fuerza Aérea ucraniana derriba 104 drones del último ataque ruso
- Kazajistán critica a Kiev por el ataque con drones contra la terminal petrolera de CPC
- Ucrania ataca dos petroleros de la "flota fantasma" con drones marinos en el mar Negro
Guerra entre Ucrania y Rusia, resumen:
-
00:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.373 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este sábado.
-
0:09
Una delegación ucraniana se reunirá con Rubio, Witkoff y Kushner en Florida este domingo
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner se reunirán este domingo en territorio estadounidense con una delegación de funcionarios ucranianos para abordar un plan de paz propuesto para poner fin a la guerra en Ucrania.
Un alto funcionario del Gobierno del presidente Donald Trump reveló este sábado los planes del encuentro que ocurrirá en Florida, donde ya se encuentra Rubio, pero sin revelar detalles.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este sábado la llegada a Estados Unidos de la delegación, liderada por el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov.
La visita de la delegación que lidera Umérov se da en un contexto en el que Kiev espera poder concretar una reunión entre Zelenski y el presidente Trump. Sin embargo, el martes pasado el mandatario estadounidense resaltó que no recibirá al presidente Zelenski en la Casa Blanca de nuevo a menos que haya un acuerdo sobre la mesa.
-
1:09
Al menos un muerto y once heridos en un ataque con drones cerca de Kiev
Al menos una persona ha muerto y otras once, incluido un niño, han resultado heridas en un ataque con drones cerca de Kiev, han anunciado las autoridades en un mensaje que recoge la agencia AFP.
Mykola Kalachnyk, jefe de la administración militar de la región de Kiev, ha lamentado en Telegram que un "ataque enemigo en Vyshhorod causó la muerte de una persona e hirió a once, seis de las cuales fueron hospitalizadas", en referencia a una nueva ofensiva de drones rusos, similar a las que atacaron varios barrios de la capital ucraniana durante la noche del viernes al sábado.
-
7:06
Kazajistán critica a Ucrania por el ataque con drones contra la terminal petrolera de CPC
Kazajistán ha criticado este domingo a Ucrania por un ataque con drones contra la terminal del Caspian Pipeline Consortium (CPC) en el mar Negro, que gestiona más del 1% del petróleo mundial.
El CPC anunció ayer que había suspendido sus operaciones después de que un amarre de su terminal del mar Negro sufriera daños importantes por un ataque con drones de la marina ucraniana.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán afirma que protesta "por otro ataque deliberado contra la infraestructura crítica del Consorcio Internacional del Oleoducto del Caspio en las aguas del puerto de Novorossiysk".
"Este incidente supone el tercer acto de agresión contra una instalación exclusivamente civil cuya operación está protegida por las normas del derecho internacional", afirma el ministerio.
-
8:17
Zelenski recompone la delegación de paz que conversará este domingo en EE.UU. con Witkoff y Kushner.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado a su nueva delegación de paz marcada por la ausencia de su ya dimitido asesor Andrí Yermak, que abandonó el cargo este viernes en medio de un escándalo de corrupción, y que está ya en EE.UU. para discutir la situación actual de las negociaciones.
Yermak, hasta ahora jefe del equipo de negociación, ha cedido su sitio a Rustem Umérov, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa y antiguo 'número dos' del equipo. Umérov tendrá como ayudante principal al hasta ahora adjunto de Yermak, Alexander Bevz.
El grueso de la delegación estará formado por el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Kirill Budanov, el jefe adjunto militar del Ministerio de Defensa, Vadim Skibitsky, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andriy Hnatov y el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Oleg Ivashchenko.
Esta delegación ha viajado a Estados Unidos para reunirse hoy en Florida con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner y tratar la evolución de los acontecimientos, según ha confirmado el presidente de Ucrania (Europa Press).
-
8:38
Ucrania derriba un centenar de drones en un ataque nocturno ruso que provocó un muerto
La Fuerza Aérea de Ucrania derribó 104 drones que Rusia lanzó contra su territorio en un ataque desarrollado en la noche del sábado a este domingo, en el que al menos una persona ha muerto y 11 han resultado heridas en la localidad de Vishgorod, en la región de Kiev.
Según un comunicado de la Fuerza Aérea de Ucrania publicado en su canal de Telegram, los 104 drones eran de tipo 'Shahed', de tecnología iraní, Gerbera y de otros modelos, y fueron derribados en norte, sur y este del espacio aéreo ucraniano. Los militares ucranianos registraron 18 impactos de drones y de misiles balísticos en 13 puntos del país, según el parte.
También hubo dos impactos debidos a la caída de fragmentos de sistemas de ataque rusos derribados. Según informó la agencia ucraniana 'Ukrinform', que citó al jefe de la administración regional en Visgorod, Mikola Kalashnik, seis de los heridos, entre los que se encuentra un niño, han tenido que ser hospitalizados.
Este nuevo ataque sigue al que se produjo ayer, que fue de carácter masivo porque se usaron más de medio millar de drones y decenas de misiles, y que causó en Kiev tres muertos y 37 heridos, según informó el propio presidente del país, Volodímir Zelenski (Efe).
-
8:43
Kiev se responsabiliza del ataque a dos petroleros de la "flota en la sombra" rusa
Ucrania se ha responsabilizado del ataque que sufrieron el pasado 28 de noviembre dos petroleros que se dirigían al puerto ruso de Novorosíisk, en el Mar Negro, que fue llevado a cabo con drones navales.
Según informa el diario Kyiv Independent, que cita a una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), drones navales ucranianos Sea Baby atacaron el 28 de noviembre dos petroleros rusos sancionados, Kairos y Virat, que quedaron inutilizados.
El Gobierno de Kiev afirma que estos dos petroleros pertenecen a la flota rusa en la sombra, que son buques operados por Rusia para evadir las sanciones promulgadas en 2022 contra el petróleo ruso.
Según la fuente citada por el periódico, la operación del SBU tuvo como objetivo estos dos buques que podrían haber transportado petróleo por valor de casi 70 millones de dólares, pero, como se dirigían a puerto, en el momento del ataque los tanques estaban vacíos (Efe).
-
9:02
Zelenski condena el bombardeo ruso que deja un muerto y 19 heridos en la región de Kiev
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado este domingo el ataque ruso que deja al menos un muerto y 19 heridos, según el balance del jefe de Estado, en la localidad de Vishgorod, en la región de Kiev.
"Rusia atacó la ciudad con drones, dañando numerosos edificios residenciales. Por ahora 19 personas han resultado heridas, incluidos niños. La vida de una persona fue sesgada en este ataque. Mis condolencias a los miembros de su familia y seres queridos", ha escrito Zelenski en sus redes sociales, donde también ha dicho que otras regiones resultaron golpeadas por Rusia.
-
9:25
Rusia derriba 33 drones ucranianos sobre cuatro regiones y el mar Negro
Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la pasada noche 33 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones del mar Negro, al repeler un ataque considerablemente menor que el de la víspera, cuando neutralizaron 103, informa hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
"En el transcurso de la pasada noche, las defensas antiaéreas aniquilaron e interceptaron 33 drones ucranianos de ala fija", señala el mando militar ruso en su canal de Telegram. Según Defensa, 16 drones fueron derribados sobre la región de Rostov, siete en Krasnodar, tres en Bélgorod y otro en la región de Kursk. Sobre el mar Negro fueron derribados seis.
La víspera el mando castrense ruso informó del derribo de 103 drones, siendo la región fronteriza de Bélgorod la más afectada, con 26. En el marco de este ataque fueron dañadas instalaciones de la refinería Afípskaya, del distrito Séverski, de la sureña región rusa de Krasnodar. Ucrania también lanzó drones náuticos contra una terminal de carga del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), destruyendo parte de las instalaciones de esta empresa kazaja que exporta el grueso de su petróleo a Europa a través del mar Caspio.
Ucrania lanza a diario drones contra territorio ruso, con el objetivo de dañar su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento. Rusia responde con ataques masivos con drones y misiles contra el sistema energético ucraniano que amenazan con dejar Ucrania sin luz y calefacción en el próximo invierno (Efe).
-
9:54
Ucrania y Noruega producirán conjuntamente drones ucranianos
El ministro de Defensa ucraniano, Denís Shmigal, ha anunciado que ha firmado un documento con su homólogo noruego por el que se comprometen a lanzar rápidamente una línea de producción de drones piloto en 2026 y, al mismo tiempo, trabajar para ampliar aún más la capacidad.
"Ucrania compartirá su experiencia e innovaciones con Noruega. A cambio, obtendremos una sólida base de producción, así como cooperación en investigación y desarrollo con instituciones noruegas líderes", ha indicado el ministro ucraniano.
-
10:02
Rusia alertará a los organismos internacionales tras el ataque de Ucrania a la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio
Rusia notificará a todas las plataformas internacionales del ataque a la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) en el mar Negro, según ha declarado este domingo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, citada por la agencia estatal de noticias RIA.
El CPC, que incluye accionistas rusos, kazajos y estadounidenses, detuvo sus operaciones después de que un muelle de su terminal rusa en el mar Negro sufriera daños importantes por un ataque con drones navales ucranianos. Al comentar el incidente, Zajarova ha dicho que las acciones de Ucrania ahora representan una amenaza para la seguridad mundial (Reuters).
-
10:23
Unidades alemanas con sistemas Patriot en Polonia se activaron el viernes por cazas rusos
Unidades de las Fuerzas Armadas de Alemania presentes en Polonia para operar sistemas Patriot se activaron el viernes tras detectar cerca del espacio aéreo polaco la presencia de aviones de guerra rusos que operaban en el oeste de Ucrania.
Según informó la edición dominical del diario 'Bild', cazas rusos modelo MiG-31 volaron el viernes en dirección a Polonia y activaron la reacción de las defensas aéreas polacas y de los militares alemanes que operan sistemas Patriot en suelo del país del este europeo.
"El Ejército polaco y las fuerzas de la OTAN estacionadas allí reaccionaron con rapidez y pusieron los sistemas de defensa aérea Patriot en estado de alerta", señaló el 'Bild'. "Los sistemas podrían haber disparado sus misiles inmediatamente para derribar los objetos voladores enemigos", agregó el citado periódico.
Alemania tiene dos sistemas Patriot operativos en el aeródromo de Rzeszów, en el sureste de Polonia y proximo a la frontera polaco-ucraniana (Efe).
-
10:55
Lavrov acusa a Occidente de jugar sucio en el mercado internacional de armas
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha denunciado este domingo que Occidente lleva a cabo una lucha "sucia y no competitiva" contra Rusia en el mercado de armas por la imposición de sanciones.
"Los retos (en el comercio de armas) son los mismos que enfrentamos en la exportación de cualquier otra mercancía nuestra (...) Se trata de las sanciones y los intentos de justificarlas con la necesidad de acusar a Rusia por su 'conducta' con Ucrania. Pero en realidad, se trata de una lucha sucia y no competitiva", ha dicho Lavrov en una entrevista a la televisión rusa.
El jefe de la diplomacia rusa señala que con esta actitud Occidente demostró una vez más "su absoluta incapacidad de lograr acuerdos". "En este caso, respecto a las reglas de la globalización que defendieron durante largas décadas los países occidentales: el libre mercado, la competencia honesta, la presunción de inocencia y muchas otras cosas", ha sostenido.
Según Lavrov, todo esto "se volvió cenizas en cuanto Occidente comprendió que pierde la competencia". "Se aferró a cualquier excusa. En este caso resultó 'oportuna' nuestra operación militar especial (la guerra en Ucrania), aunque las sanciones contra los sectores nacionales y de defensa fueron impuestas mucho antes de que esta comenzara", ha dicho (Efe).
-
11:11
El exasesor de Zelenski reivindica su inocencia ante el escándalo de corrupción y dice que se va "al frente" a combatir contra Rusia
El dimitido asesor presidencial ucraniano, Andrí Yermak, ha asegurado que es completamente inocente del escándalo de corrupción por el que está siendo investigado y por el que se ha visto obligado a dimitir este pasado viernes y ha anunciado que se va a "al frente" a combatir contra Rusia.
"Soy una persona honesta y decente", ha asegurado Yermak en un mensaje de texto al diario estadounidense 'NY Post', enviado a las pocas horas de anunciar su dimisión. A primera hora de la mañana del viernes, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) anunciaron el comienzo de "diligencias de investigación (registros) en la sede de la oficina presidencial".
Estos registros tuvieron lugar días después de que se destapara un supuesto entramado en torno al sector energético ucraniano, en una operación que recibió el nombre 'Midas'. Las agencias anticorrupción registraron entonces la sede de la empresa estatal de energía atómica, Energoatom.
En el texto, Yermak lamenta la falta de respaldo que ha recibido. "Me han profanado, mi dignidad no ha sido protegida", ha manifestado Yermak, antes de recordar que ha antepuesto la defensa de Ucrania por encima de todo. "Me he quedado en Kiev desde el 24 de febrero de 2022", ha escrito, en referencia al comienzo de la invasión de Rusia.
"Me repugna toda la inmundicia dirigida a mí, y me repugna aún más la falta de apoyo de quienes saben la verdad", ha añadido. En medio de esta situación, y dado que no es su deseo "causar problemas" al presidente Zelenski, ha declarado su intención de unirse a los combates contra Rusia. "Me voy al frente y estoy preparado para cualquier represalia", ha zanjado (Europa Press).
-
12:23
Zelenski elige a la exembajadora de Ucrania en EE.UU. como asesora de reconstrucción e inversión
El presidente Volodímir Zelenski ha anunciado que ha nombrado a la exembajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Markarova, como su nueva asesora en materia de reconstrucción e inversión.
"A partir de hoy, Oksana Markarova seguirá apoyando a nuestro Estado como mi asesora en materia de reconstrucción e inversiones", ha escrito en X.
"Más allá del objetivo fundamental de defender nuestra independencia y del trabajo diario para garantizar la supervivencia de Ucrania, tenemos un objetivo a largo plazo: dotar a Ucrania de la capacidad de reconstruirse tras los combates y restablecer el desarrollo económico normal", ha afirmado Zelenski.
-
12:37
Rusia lanzó 66 misiles, 1.400 drones de ataque y 1.100 bombas aéreas contra Ucrania en la última semana
El Ministerio de Asuntos Exteriores ucranianos ha informado que esta semana Rusia ha utilizado casi 66 misiles, 1.400 drones de ataque y 1.100 bombas aéreas guiadas contra territorio ucraniano.
"Tras un ataque masivo ayer, varias regiones ucranianas fueron atacadas de nuevo esta noche, incluyendo la ciudad de Vishgorod, en la región de Kiev. Allí, al menos una persona murió y 19 resultaron heridas", señala la publicación del Ministerio en X.
"Sin mostrar intención de cesar el terrorismo, Rusia continúa con su estrategia habitual: librar una guerra contra la población civil. Debemos movilizar esfuerzos para fortalecer el sistema de defensa aérea de Ucrania, en paralelo con la labor diplomática encaminada a lograr una paz justa y duradera", ha añadido en su denuncia.
“In just one week, Russia has used nearly 66 missiles, 1,400 attack drones, and 1,100 guided aerial bombs against Ukrainians. Following a massive strike yesterday, several Ukrainian regions were hit again tonight, including the city of Vyshhorod in the Kyiv region. There, at least… pic.twitter.com/7zoBauBTJO“— MFA of Ukraine ¿¿ (@MFA_Ukraine) November 30, 2025
-
13:49
Rusia vincula los ataques en el mar Negro con el escándalo de corrupción en Ucrania
Rusia ha condenado hoy los ataques de este fin de semana contra los petroleros Kairos y Virat cerca de Turquía y la terminal de carga de Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), perteneciente a Kazajistán, que vincula al escándalo de corrupción que sacude Ucrania.
"Resulta significativo que los atentados terroristas cometidos en el mar Negro (...) fueron perpetrados en el contexto del escándalo de corrupción de gran envergadura en Ucrania, que sacó a la luz una vez más la esencia criminal de la junta que usurpó el poder, y los despidos de altos funcionarios del régimen de Kiev", ha dicho la portavoz de Exteriores, María Zajárova, en el portal oficial del ministerio.
Zajárova se refiere al reciente escándalo de corrupción en el que están implicados altos funcionarios del Ministerio de Energía de Ucrania y que provocó la dimisión de Andrí Yermak, el hombre fuerte del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "A juzgar por lo que sucede, algunos patrocinadores occidentales de Kiev necesitan distraer la atención de la sociedad ucraniana con sonados ataques contra objetivos civiles", ha dicho.
Y ha agregado que "pretenden presentar a los ucranianos, desde hace tiempo desmoralizados, nuevas victorias ilusorias en momentos en que el frente está prácticamente al borde del colapso" (Efe).
-
15:38
Starmer y Rutte comentan la crisis en Ucrania mientras Kiev y Washington retoman las negociaciones en Florida
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han comentado la evolución de la guerra de Ucrania durante una llamada telefónica que ha coincidido con el comienzo de las conversaciones en Florida (EE.UU.) entre una delegación ucraniana y sus homólogos norteamericanos sobre el actual plan de paz.
Starmer y Rutte han comentado "un balance de la situación en Ucrania" antes de reconocer al unísono que "conversaciones de paz han cobrado impulso en los últimos días" si bien "el foco debe estar en asegurar una paz justa y duradera para Ucrania".
Mientras tanto, el jefe de la delegación ucraniana y responsable del Consejo de Seguridad del país, Rustem Umérov, ha confirmado el inicio de las conversaciones en Florida con el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, y el yerno y también asesor del mandatario, Jared Kushner (Europa Press).
-
15:57
Ministros de la UE abordarán el apoyo a Ucrania y los planes para reforzar capacidad de defensa
Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordarán mañana lunes en un Consejo en Bruselas cómo mantener el apoyo a Ucrania mientras siguen explorando la posibilidad de utilizar los activos rusos sancionados para ese fin, y harán un balance de la hoja de ruta para que la UE refuerce sus capacidades militares y sea más autónoma para 2030.
La reunión comenzará con un debate sobre el apoyo militar de la UE a Ucrania, que incluirá un intercambio de opiniones con el ministro de Defensa de ese país, Denís Shmigal, y la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska.
Todo ello en el contexto de las negociaciones diplomáticas en curso que auspicia Estados Unidos para poner fin a la guerra de invasión emprendida por Rusia (Efe).
-
16:05
Kiev aplaude la decisión del presidente Nawrocki de cancelar una reunión con Orbán
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha aplaudido este domingo la decisión del presidente de Polonia, Karol Nawrocki, de cancelar un encuentro con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, después de que el líder del Ejecutivo magiar se reuniera el viernes con el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, en Moscú.
"Esta es, efectivamente, una buena decisión. Muestra que la posición de Polonia está basada en principios y en un sentido fuerte de solidaridad, y reafirma su compromiso con la unidad europea y la seguridad en un momento crucial", ha expresado el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de X.
"Gracias Polonia", concluye el mensaje de Sibiga, publicado en polaco y en inglés. Kiev reacciona así a la publicación que hizo en esta jornada Marcin Przydacz, responsable de política internacional en la Presidencia polaca y quien señaló en X que Nawrocki decidió limitar el programa de su próxima visita a Hungría.
"El presidente Nawrocki decidió limitar el programa de su visita a Hungría exclusivamente a la cumbre de presidentes del Grupo Visegrado en Esztergom", indicó Przydacz.
-
16:30
Comienza la reunión entre representantes ucranianos y estadounidenses sobre el plan de paz en Florida
El secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, responsable de las negociaciones sobre el plan de paz para la guerra ruso-ucraniana, informa del inicio del encuentro en Estados Unidos entre los enviados de Kiev y los representantes de estadounidenses.
"El encuentro entre la delegación ucraniana y el lado estadounidense sobre los pasos a dar para lograr una paz justa ha comenzado en Estados Unidos", ha escrito en su cuenta de X Umérov, quien dice estar en contacto permanente con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski.
"Tenemos directrices y prioridades claras: salvaguardar los intereses de Ucrania, garantizar un diálogo sustantivo y avanzar sobre la base de los progresos logrados en Ginebra", ha señalado. "Estamos trabajando para garantizar una paz real para Ucrania y garantías de seguridad fiables y a largo plazo".
“The meeting between the Ukrainian delegation and the American side on steps toward achieving a just peace has already begun in the United States.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 30, 2025
I remain in constant contact with the President of Ukraine. We have clear directives and priorities: safeguarding Ukrainian… pic.twitter.com/herwCpylWd“
-
17:21
Rubio afirma que el fin de las negociaciones es que Ucrania sea "independiente y soberana"
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha afirmado este domingo, al inicio de una nueva ronda de negociación sobre Ucrania celebrada en Florida, que el objetivo es que al final Ucrania sea "independiente y soberana".
"El fin evidentemente no es solo terminar la guerra, (aunque) obviamente sea central y fundamental. Se trata de terminar la guerra de forma que haya un mecanismo y una vía para que sea independiente y soberana, que nunca tenga otra guerra y que genere una tremenda prosperidad para su gente, no solo una reconstrucción, sino que entre en una era de extraordinario avance económico para el país", ha afirmado Rubio en declaraciones a la prensa.
El responsable estadounidense ha subrayado que Ucrania tiene "un tremendo potencial económico" y ha destacado que las conversaciones continuarán sobre la base de lo ya avanzado desde que comenzaran los contactos hace una semana en Ginebra con la propuesta de plan de paz de 28 puntos de Donald Trump como base.
Rubio estaba acompañado del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y por el yerno de Trump, Jared Kushner. También estaba el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov, quien ha destacado el "gran avance" logrado y ha expresado su agradecimiento a la delegación estadounidense (Europa Press).
-
18:13
Kiev destaca que las conversaciones de paz con EE.UU. han tenido un "buen comienzo" en un "ambiente cordial"
Las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania han tenido un "buen comienzo" y se están desarrollando en un "ambiente cordial", ha afirmado el viceministro primero de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sergi Kislitsia, en X, elogiando el "gran liderazgo" del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
-
18:34
Zelenski: "Son días importantes y mucho puede cambiar"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha mantenido este domingo una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con el objetivo de coordinar sus esfuerzos y las posturas de cara a las negociaciones sobre el plan de paz planteado por Estados Unidos para Ucrania: "Son días importantes y mucho puede cambiar", ha señalado Zelenski en un mensaje en X.
-
20:04
Zelenski agradece su apoyo a Von der Leyen
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha conversado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y le ha agradecido su apoyo a la resistencia de Kiev ante la invasión rusa. "Ursula está prestando mucha atención a la necesidad de fortalecer nuestra resiliencia ante los constantes ataques rusos contra nuestra infraestructura y el sector energético", ha dicho Zelenski en X.
-
20:58
Rubio: la reunión ha sido "productiva" aunque aún queda trabajo por hacer
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que la reunión en Florida con representantes ucranianos ha sido "productiva", pero ha reconocido que aún queda "mucho trabajo por hacer" en la búsqueda de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. "Queda mucho trabajo pro hacer, pero hoy ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances", ha declarado Rubio a la prensa al finalizar la reunión.
"Hay muchos factores en juego, y obviamente hay otra parte involucrada que tendrá que ser parte de la ecuación", ha dicho Rubio, que ha recordado que el enviado especial, Steve Witkoff, viajará a Moscú la próxima semana, y ha añadido que ha estado "en contacto en mayor o menor medida con la parte rusa, por lo que conocemos bastante bien sus puntos de vista".
Además, se ha mostrado optimista con la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, "sobre todo teniendo en cuenta que hay una visión compartida de que no se trata solo de poner fin a la guerra". "Se trata de asegurar el futuro de Ucrania, un futuro que sea más próspero y que se construya sobre la base de lo que hemos logrado hoy".
-
22:57
Zelenski destaca el tono constructivo del diálogo con representantes de EE.UU.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha destacado, tras la reunión de la delegación que lidera el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, con representantes de Estados Unidos en Florida, el tono constructivo del diálogo entre las partes y que se tuvieran en cuenta los intereses de su país.
"Es importante que haya un tono constructivo en la conversación y que todas las cuestiones se hayan tratado de forma abierta y con el objetivo de garantizar la soberanía y los intereses nacionales de Ucrania", ha escrito Zelenski en su cuenta de Telegram.
"Doy las gracias a Estados Unidos, al equipo del presidente Trump y al presidente personalmente por el tiempo que dedican tan intensamente a definir los pasos para poner fin a la guerra. Seguiremos trabajando", ha añadido Zelenski tras ser informado de los resultados de la reunión mantenida entre Umérov y los representantes estadounidenses.
Por su parte, Umérov se ha referido a la reunión como una cita en la que se han logrado "progresos significativos" hacia la paz y en el "alineamiento de posiciones con el lado estadounidense". "Nuestros objetivos clave —seguridad, soberanía y una paz fiable— se mantienen sin cambios y son compartidos por el lado estadounidense", ha dicho Umérov, quien ha añadido que quedan "consultas y trabajo para un acuerdo sobre un marco conjunto".