Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Al menos tres muertos en un nuevo bombardeo ruso contra Kiev

0:32

Ataque ruso con drones sobre Kiev

Drones rusos han impactado en dos áreas de la capital ucraniana y han dañado al menos un edificio de viviendas, ha informado el jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, en Telegram.

Tkachenko ha indicado que los drones han golpeado una zona del centro de la ciudad y otra en los suburbios del este.

"Hay explosiones en la capital. Las defensas aéreas están activadas. El ataque enemigo continúa", ha escrito el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en Telegram al tiempo que ha instado a los residentes a buscar refugio.