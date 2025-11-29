Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Al menos tres muertos en un nuevo bombardeo ruso contra Kiev
- Unas 600.000 personas se han quedado sin electricidad tras el ataque ruso de casi 600 drones
La guerra en Ucrania cumple este sábado 1.372 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Kiev ataca dos petroleros de la "flota fantasma" con drones marinos en el mar Negro
- El Ejército ucraniano afirma haber atacado durante la noche la refinería de petróleo rusa de Afipsky
- Ucrania destruye una terminal de carga de oleoducto kazajo en el puerto ruso de Novorossíisk
- La Fiscalía Anticorrupción ucraniana registra la oficina y la vivienda de Andrí Yermak, jefe de la Oficina Presidencia y colaborador cercano de Zelenski
- Moscú califica la dimisión de Yermak como "crisis política"
- El Kremlin asegura que por el momento negocia solo con EE.UU. sobre la paz en Ucrania, antes de recibir a la delegación de Trump
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia:
-
0:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este sábado cumple 1.372 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este viernes.
-
0:32
Ataque ruso con drones sobre Kiev
Drones rusos han impactado en dos áreas de la capital ucraniana y han dañado al menos un edificio de viviendas, ha informado el jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, en Telegram.
Tkachenko ha indicado que los drones han golpeado una zona del centro de la ciudad y otra en los suburbios del este.
"Hay explosiones en la capital. Las defensas aéreas están activadas. El ataque enemigo continúa", ha escrito el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en Telegram al tiempo que ha instado a los residentes a buscar refugio.
-
1:44
Drones y misiles rusos atacan Kiev y causan daños.
Drones y misiles rusos atacaron distritos de Kiev la madrugada del sábado. Según las autoridades, cuatro personas resultaron heridas por las explosiones y caída de restos de drones.
El jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, informó de que se habían producido ataques en seis lugares, impactando edificios de apartamentos y otras viviendas en la ciudad. Tkachenko indicó que cuatro personas resultaron heridas, incluyendo una que se encontraba hospitalizada.
Los drones seguían sobrevolando las afueras de la capital, añadió. El alcalde Vitali Klitschko informó de que un ataque había provocado un incendio en los pisos inferiores de un bloque de apartamentos de gran altura al oeste del centro de la ciudad. Otro incendio se desató en un distrito céntrico y fue rápidamente controlado.
-
5:41
Cada mes, en el centro de rehabilitación de traumas de guerra 'Superhumans Dnipro', en Ucrania, se adaptan entre treinta y cincuenta prótesis a personas con amputaciones en una o más extremidades. Son algunas de las visibles consecuencias generadas en un conflicto bélico.
-
7:46
Al menos dos muertos en un nuevo bombardeo ruso contra Kiev
Al menos dos personas han muerto y otras 15, incluido un niño, han resultado heridas en un bombardeo ruso en la madrugada del sábado contra la ciudad de Kiev, informa la Administración Militar de la ciudad.
"Ya hay 15 víctimas en la capital como consecuencia del masivo ataque enemigo. Ocho de ellas se encuentran hospitalizadas", señala Vitaliy Klitschko, el alcalde de la ciudad.
Foto: REUTERS / Valentyn Ogirenko
Según informa la agencia Ukrinform, por culpa del bombardeo también se han producido cortes de luz en varios distritos de la capital ucraniana.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha denunciado que Moscú sigue "matando y destruyendo" mientras el mundo debate planes de paz para el conflicto.
"Rusia lanzó decenas de misiles de crucero y balísticos y más de 500 drones contra viviendas normales, la red eléctrica y infraestructuras críticas", ha escrito el ministro en X.
-
8:15
Incendio en la refinería de petróleo rusa de Afipsky tras un ataque con drones
Los restos de un dron que cayó provocaron un incendio en la refinería de petróleo de Afipsky, en la región meridional rusa de Krasnodar, pero el fuego ha sido controlado, según informan este sábado las autoridades regionales.
Algunos equipos técnicos de las instalaciones han resultado dañados, pero los tanques no se han visto afectados, según informa el grupo de trabajo local.
El Ministerio de Defensa ruso afirma que las unidades de defensa aérea habían interceptado y destruido 103 drones ucranianos sobre regiones rusas durante la noche, incluidos 11 sobre la región de Krasnodar (Reuters).
-
8:47
Ucrania afirma que 600.000 personas se han quedado sin electricidad tras el ataque ruso
El Ministerio de Energía de Ucrania afirma que este sábado más de 600.000 usuarios se han quedado sin electricidad tras un ataque ruso perpetrado durante la noche contra la red eléctrica.
El ataque afectó a instalaciones de Kiev y cinco regiones de Ucrania. Más de 500.000 de los hogares afectados se encuentran en la capital (Reuters).
-
9:35
Zelenski eleva a tres los muertos por el ataque ruso sobre Kiev
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado el ataque nocturno ruso con alrededor de 36 misiles y cerca de 600 drones contra territorio ucraniano, que dejó tres muertos y decenas de heridos en Kiev y sus alrededores.
"Los rusos han lanzado alrededor de 36 misiles y casi 600 drones", ha dicho Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram, donde lamenta la muerte de tres personas y que docenas hayan resultado heridas, según las últimas informaciones sobre las consecuencias del ataque.
"Los principales objetivos fueron infraestructura energética e inmuebles civiles", explica el jefe de Estado ucraniano. "En Kiev y sus alrededores, nuestros servicios de emergencia están trabajando sobre los lugares del ataque ruso", señala Zelenski en su mensaje, donde hace hincapié en que su país necesita trabajar "sin perder ni un día para que haya suficientes misiles para los sistemas de defensa aérea".
Además, el presidente ucraniano aprovecha para pedir a sus socios europeos que tomen una decisión sobre los activos rusos congelados en Europa si Moscú no cesa sus ataques con drones y misiles. "Y tenemos que halar con todos los socios sobre los pasos a dar para terminar esta guerra", concluye.
“In Kyiv and the region, our emergency services are working at the sites of the Russian strikes. The Russians have launched about 36 missiles and almost 600 drones against ordinary life. The main targets of the attack were energy infrastructure and civilian facilities, with… pic.twitter.com/JCIyUfU27v“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) November 29, 2025
-
10:00
El FSB detiene a un ruso que pretendía volar un gasoducto en la región de Moscú por orden de Ucrania
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia detuvo hoy a un ciudadano ruso que, según dijo, había sido reclutado por la Inteligencia ucraniana y preparaba un atentado contra un gasoducto en la región de Moscú.
"En el distrito Serpujóvski de la región de Moscú durante la noche fue atrapado in fraganti un ciudadano de Rusia nacido en 1969 durante el intento de instalar un artefacto explosivo artesanal", informó la entidad en su portal oficial.
Según el FSB, el hombre "fue reclutado en 2024 por los servicios de inteligencia ucranianos cuando se encontraba en un centro de detención temporal de extranjeros en el que había sido recluido por violar las leyes migratorias".
"Tras ser reclutado, el agente fue enviado a Rusia con una leyenda de deportación", señaló el servicio. El ruso adquirió un automóvil y herramientas para excavar por orden ucraniana, tras lo cual extrajo los artefactos explosivos de un escondite cuyas coordenadas recibió, indicó el FSB.
"Por orden de los servicios de Inteligencia ucranianos, el hombre debía abrir un orificio bajo el gasoducto, colocar y activar el artefacto explosivo. Tras cumplir su misión debía abandonar el país y regresar a Ucrania a través de terceros países", según la seguridad rusa. Las autoridades incautaron al hombre cuatro artefactos explosivos, camuflados como adhesivo de construcción, y medios de comunicación para intercambiar informaciones con la Inteligencia ucraniana (Efe).
-
10:10
Recordamos: al menos tres personas han muerto en una nueva oleada de ataques rusos contra Kiev y el resto de Ucrania. En total, los rusos han lanzado alrededor de 36 misiles y casi 600 drones, según ha indicado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
“#Canal24Horas | Al menos tres personas han muerto en una nueva oleada de ataques rusos contra Kiev— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 29, 2025
La última hora, con @oscarmijallo https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/N0F7c1R4MK“
-
10:27
Ucrania destruye una terminal de carga de oleoducto kazajo en el puerto ruso de Novorossíisk
Ucrania destruyó durante la pasada noche una terminal de carga de la terminal marítima del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), según informa hoy esta empresa de Kazajistán que exporta el grueso de su petróleo a Europa a través del mar Caspio.
"Hoy a las 4:06 hora de Moscú, a consecuencia de un ataque terrorista deliberado de drones náuticos en la zona de la terminal marina de KTK, sufrió daños considerables la terminal de carga VPU-2", indica en Telegram la empresa, según la cual esta instalación no podrá ser reparada.
KTK señala que por orden del capitán del puerto de Novorossíisk, "todas las operaciones de carga (...) fueron detenidas, los buques cisterna retirados de la zona de la empresa". "No hay víctimas entre el personal de KTK y de los trabajadores subcontratados", añade.
La empresa indica que "en el momento de la explosión los sistemas de protección ante averías garantizaron el cierre de las correspondientes tuberías. Preliminarmente, no hubo derrame en el mar Negro". No obstante, las autoridades toman pruebas del agua marina en la zona y llevan a cabo el monitoreo de la situación ecológica, señala el consorcio. Las restantes terminales de la planta reanudarán sus operaciones "cuando no haya amenaza de ataques de drones náuticos o aéreos", añade KTK.
-
11:02
Ucrania derribó 577 sistemas rusos en el ataque nocturno que dejó tres muertos en Kiev
La Fuerza Aérea de Ucrania derribó 577 sistemas usados por Rusia en su ataque nocturno, un bombardeo que dejó, solo en Kiev y sus alrededores, al menos tres muertos y decenas de heridos, según el balance oficial de las autoridades ucranianas.
Según informó en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea, que citó datos preliminares, los militares ucranianos "derribaron y suprimieron 577 objetivos aéreos".
Entre esos sistemas rusos repelidos figuran 558 drones 'Shahed', de fabricación iraní, Gerbera y de otros tipos, además de varios misiles, incluidos 12 de crucero y cinco balísticos, y dos bombas guiadas.
"El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las tropas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania", precisó el mensaje de la Fuerza Aérea, que reconoció "impactos de misiles y 35 de drones en 22 puntos del país". En total, según la nota castrense, Rusia empleó 632 sistemas de ataque aéreo, 36 misiles y 596 drones (Efe).
-
11:30
El Ejército ucraniano afirma haber atacado durante la noche la refinería de petróleo rusa de Afipsky
El Ejército ucraniano afirma este sábado haber atacado durante la noche la refinería de petróleo rusa de Afipsky, en la región de Krasnodar, así como la planta de aviación militar Beriev, en la región de Rostov (Reuters).
En un comunicado publicado en las redes sociales, el ejército afirmó haber registrado explosiones y un incendio en la refinería.
-
11:45
Análisis | Ucrania: entre el plan de paz de Trump, el de los europeos, y Putin. Por Anna Bosch.
La semana de intensas negociaciones diplomáticas ha terminado sin resultados y con desavenencias claras.
-
12:05
Umérov viaja a EE.UU. para "definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y jefe de la delegación ucraniana diplomática, Rustem Umérov, ya se encuentra de camino a Estados Unidos junto con su equipo.
Umérov presentó hoy un informe, y la tarea, según ha indicado Zelenski, es clara: "Definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra".
"Ucrania continúa trabajando con Estados Unidos de la manera más constructiva posible, y esperamos que los resultados de las reuniones en Ginebra se concreten. Espero con interés el informe de nuestra delegación tras su trabajo este domingo. Ucrania trabaja por una paz digna. ¡Gloria a Ucrania!", ha señalado Zelenski.
-
12:44
Ucrania ataca dos petroleros de la "flota fantasma" con drones marinos en el mar Negro
Ucrania ha atacado dos petroleros de la "flota fantasma" con drones marinos en el mar Negro, según informa este sábado un funcionario del servicio de seguridad SBU.
La operación conjunta fue llevada a cabo por el SBU y la Armada de Ucrania, según informa un funcionario bajo condición de anonimato. "Las imágenes de vídeo muestran que, tras ser alcanzados, ambos petroleros sufrieron daños críticos y quedaron fuera de servicio. Esto supondrá un duro golpe para el transporte de petróleo ruso", afirma el funcionario.
No se ha revelado cuándo tuvo lugar el ataque, explica Reuters.
-
12:56
Kiev recibirá una cifra récord de 11.500 millones de Alemania para artillería, drones, equipo militar y otros materiales
La cámara baja del parlamento alemán ha aprobado el presupuesto federal para 2026, que incluye una cifra récord de 11.500 millones en artillería, drones, equipo militar y otros materiales para Ucrania.
Así lo ha destacado en redes sociales el ministro ucraniano de Defensa, Denís Shmihal, que valora que "esta asistencia es de vital importancia" para mantener sus capacidades defensivas.
"Estoy agradecido al Parlamento alemán, al Gobierno, especialmente a mi colega Boris Pistorius, y a todo el pueblo alemán por su apoyo incondicional", ha escrito en X.
-
15:02
Sudáfrica detiene a cuatro hombres sospechosos de planear luchar por Rusia
La policía sudafricana informó que detuvo a cuatro hombres que se dirigían a Rusia y que son sospechosos de haber sido reclutados para luchar en el ejército de ese país.
Los hombres fueron detenidos en la puerta de embarque del aeropuerto de Johannesburgo el viernes, según informó la policía, semanas después de que se informara que otros 17 sudafricanos se encontraban atrapados en Ucrania tras haber sido engañados para unirse a las fuerzas mercenarias con la promesa de lucrativos contratos.
Según la legislación sudafricana, es ilegal que los ciudadanos presten asistencia militar a gobiernos extranjeros o participen en ejércitos extranjeros sin autorización.
-
15:41
Vídeo: Rusia ejecuta un ataque de más de 10 horas que deja tres muertos en Kiev
Nueva noche de terror en Ucrania. Rusia ha lanzado oleadas de misiles y drones por todo el país, incluidos edificios residenciales en Kiev. "Es una intimidación por parte de Putin. Ataca a los civiles para que aceptemos el acuerdo", lamenta un vecino.
Moscú sigue adelante con su ofensiva, ignorando las negociaciones de paz en curso. Negociadores ucranianos viajan a Estados Unidos para proseguir las conversaciones.
La próxima semana, una delegación estadounidense, volverá a Moscú. A la cabeza de nuevo Steve Witkoff, conocido ya por enseñar a Putin cómo ganarse a Trump.
Los ataques de Rusia han vuelto a cebarse contra el sistema eléctrico. Más de 600.000 hogares han amanecido sin luz. Continuos apagones convierten la vida de los ucranianos en un infierno, a las puertas de otro invierno bajo las bombas.
-
16:35
Zelenski visitará a Macron en París el lunes, según el Elíseo
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski visitará al presidente francés Emmanuel Macron en París el lunes, según ha informado la oficina de Macron, en un momento en que el líder ucraniano se encuentra en la situación política y militar más difícil desde la invasión rusa en 2022.
Los dos líderes debatirán "las condiciones para una paz justa y duradera", tras las conversaciones en Ginebra y el plan de paz estadounidense, según informa el Palacio del Elíseo en un comunicado este sábado. Zelenski estuvo por última vez en París el 17 de noviembre.
-
17:04
Imágenes del ataque de Kiev a dos barcos de la "flota fantasma" de Rusia
El Servicio de Seguridad ucraniano ha compartido imágenes del ataque con éxito usando drones navales a dos barcos de la flota fantasma rusa en el mar Negro.
Los drones navales empleados han sido los sistemas modelo 'Sea Baby' o "Bebé del mar", según Ukrinform, que señaló que la operación estuvo a cargo del SBU y la Marina de Ucrania.
La información se produce después de que el Gobierno turco indicara que el petrolero Virat, con bandera de Gambia, fue atacado en el mar Negro anoche y de que otro, el Kairos, sufriera un incendio también ayer por un "factor externo".
-
18:43
Moldavia afirma que drones rusos han vuelto a entrar en su espacio aéreo
Las autoridades moldavas afirman este sábado que drones rusos han entrado en el espacio aéreo del país, lo que supone una amenaza para la aviación, en el tercer incidente de este tipo en nueve días.
La presidenta Maia Sandu, que quiere que Moldavia se incorpore a la Unión Europea en 2030, ha denunciado la guerra de Rusia en Ucrania y ha acusado a Moscú de intentar desestabilizar el antiguo Estado soviético, situado entre Ucrania y Rumanía, miembro de la UE.
El último incidente coincide con un gran ataque ruso contra Kiev y otros objetivos ucranianos, que causó la muerte a tres personas y heridas a casi 30.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia ha lanzado alrededor de 36 misiles y casi 600 drones. El Ministerio del Interior de Moldavia ha declarado que ha identificado dos drones como rusos y que han sobrevolado el territorio moldavo, lo que provocó el cierre de su espacio aéreo (Reuters).
-
20:34
Rubio, Witkoff y Kushner se reunirán este domingo con funcionarios ucranianos en Florida
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente de EE. UU., Donald Trump, Jared Kushner, se reunirán con funcionarios ucranianos el domingo en Florida, según informó un alto funcionario estadounidense a Reuters, después de que la delegación ucraniana se dirigiera a Estados Unidos para continuar las conversaciones sobre un acuerdo para poner fin a la guerra.