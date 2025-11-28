Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: la Agencia anticorrupción ucraniana efectúa registros al jefe de la oficina presidencial
- Viktor Orbán se reunirá este viernes en Moscú con el presidente de Rusia
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.371 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Putin descarta un cese de las hostilidades hasta que las tropas ucranianas no se retiren
- El FMI ofrecerá a Ucrania un nuevo paquete de más de 8.000 millones de dólares
- Rusia anuncia la toma de una localidad ucraniana al suroeste de Síversk
- El Kremlin confirma que Witkoff visitará Moscú la próxima semana
8:26
La agencia anticorrupción ucraniana efectúa registros en la oficina presidencial
La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania (SAP) están efectuando este viernes registros en la oficina presidencia, en el marco de una de sus investigaciones, según ha anunciado la propia NABU en un breve comunicado.
Según la publicación Ukrainska Pravda, la persona de interés de estos registros es el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, considerado el hombre con más poder del país después del presidente, Volodímir Zelenski.
8:06
Rusia derriba 136 drones ucranianos sobre ocho de sus regiones y la anexionada Crimea
Los sistemas de defensa antiaérea rusos han derribado durante la pasada noche 136 drones de ala fija ucranianos sobre ocho regiones del país, dos de ellos en las cercanías de Moscú, así como sobre la anexionada península de Crimea, según ha informado este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.
Más de la mitad de los drones abatidos anoche fueron interceptados sobre las regiones de Rostov (46) y Sarátov (30), según el parte castrense publicado en Telegram.
6:40
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha anunciado que se reunirá este viernes en Moscú con el presidente de Rusia, Vladímir Putin
Según Orbán, el objetivo principal del encuentro será garantizar el suministro continuo de petróleo crudo y gas hacia Hungría, en medio de la crisis energética que afecta a Europa.
Además, el mandatario húngaro adelantó que durante la reunión también abordará con Putin los esfuerzos de paz relacionados con la guerra en Ucrania, buscando abrir espacios de diálogo en el conflicto.
4:16
Bélgica advierte que el uso de activos rusos congelados podría frenar el acuerdo de paz en Ucrania
El primer ministro belga, Bart De Wever, ha advertido que el plan de la Unión Europea para utilizar activos estatales rusos congelados con el fin de financiar a Ucrania podría poner en riesgo las posibilidades de alcanzar un eventual acuerdo de paz para poner fin a la guerra que ya se acerca a su cuarto año, según ha informado el Financial Times.
Durante la última cumbre de líderes europeos, se intentó acordar un plan para destinar unos 140.000 millones de euros (162.000 millones de dólares) en activos soberanos rusos congelados en Europa como préstamo para Kyiv. Sin embargo, la propuesta no logró el respaldo de Bélgica, país donde se concentra gran parte de esos fondos.
La Comisión Europea espera presentar esta semana un borrador legal que atienda las preocupaciones de Bélgica y que contemple el uso de los activos congelados para apoyar a Ucrania en los años 2026 y 2027, según funcionarios comunitarios.
3:10
Entre seis y ocho millones de ucranianos han abandonado el país en estos años de guerra. Algunos de los asistentes al memorial se preguntan si los familiares que han fallecido en combate no dieron su vida en vano. Otros, más pragmáticos ven un mal acuerdo como una alternativa mejor que una derrota total.
0:02
Este jueves, además, Rusia ha anunciado la toma de una localidad ucraniana al suroeste de Síversk.
0:01
Zelenski afirmó este jueves que delegaciones de Ucrania y EE.UU. se encontrarán esta semana para trabajar sobre los puntos tratados en las conversaciones de Ginebra, para traer la paz y dar garantías de seguridad a Ucrania. (Reuters)
"La delegación ucraniana estará bien preparada y centrada en un trabajo con sentido", ha añadido.
0:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este viernes cumple 1.371 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este jueves.