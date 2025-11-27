Resumen de la guerra Ucrania – Rusia del 27 de noviembre: Zelenski confirma reuniones esta semana entre Ucrania y EE.UU.

La guerra en Ucrania ha llegado este jueves a los 1.370 días desde el inicio de la invasión de Rusia.

Este día, Putin ha descartado un cese de las hostilidades hasta que las tropas ucranianas no se retiren. "Si las tropas de Ucrania se repliegan de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. Si no se van, lograremos esto por la vía militar", ha declarado en Kirguistán, en una rueda de prensa transmitida en directo por la televisión rusa.

También desde el lado ruso, se ha confirmado que Witkoff visitará Moscú la próxima semana. Putin ha defendido al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, acusado de promover un plan de paz favorable a Rusia tras las filtraciones de conversaciones sostenidas con altos funcionarios rusos.

Además, Rusia ha derribado 118 drones ucranianos, la mitad de ellos en la región fronteriza de Bélgorod.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado un nuevo acuerdo con Ucrania por el que el país podrá acceder durante los próximos cuatro años a 8.100 millones de dólares de financiación que le permitirán cubrir gastos críticos y mantener la estabilidad macroeconómica, según anunciaron el propio Fondo y la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko.

“El acuerdo incluye una serie de políticas fiscales y monetarias para anclar el programa, entre cuyos objetivos está mantener la estabilidad macroeconómica, restaurar la sostenibilidad del déficit y su viabilidad externa, luchar contra la corrupción y mejorar la gobernanza”, dice un comunicado emitido por el FMI. Según la institución financiera con sede en Washington, Ucrania precisará entre 2026 y 2029 de unos 136.500 millones de dólares para cubrir sus necesidades financieras. Desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa en febrero de 2024, el país depende enteramente de la ayuda exterior para pagar sueldos públicos y pensiones, mantener el esfuerzo de guerra y mantener su viabilidad como Estado.