Resumen de la guerra Ucrania – Rusia del 27 de noviembre: Zelenski confirma reuniones esta semana entre Ucrania y EE.UU.
- Rusia anuncia la toma de una localidad ucraniana al suroeste de Síversk
La guerra en Ucrania ha llegado este jueves a los 1.370 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
Este día, Putin ha descartado un cese de las hostilidades hasta que las tropas ucranianas no se retiren. "Si las tropas de Ucrania se repliegan de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. Si no se van, lograremos esto por la vía militar", ha declarado en Kirguistán, en una rueda de prensa transmitida en directo por la televisión rusa.
También desde el lado ruso, se ha confirmado que Witkoff visitará Moscú la próxima semana. Putin ha defendido al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, acusado de promover un plan de paz favorable a Rusia tras las filtraciones de conversaciones sostenidas con altos funcionarios rusos.
Además, Rusia ha derribado 118 drones ucranianos, la mitad de ellos en la región fronteriza de Bélgorod.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado un nuevo acuerdo con Ucrania por el que el país podrá acceder durante los próximos cuatro años a 8.100 millones de dólares de financiación que le permitirán cubrir gastos críticos y mantener la estabilidad macroeconómica, según anunciaron el propio Fondo y la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko.
“El acuerdo incluye una serie de políticas fiscales y monetarias para anclar el programa, entre cuyos objetivos está mantener la estabilidad macroeconómica, restaurar la sostenibilidad del déficit y su viabilidad externa, luchar contra la corrupción y mejorar la gobernanza”, dice un comunicado emitido por el FMI. Según la institución financiera con sede en Washington, Ucrania precisará entre 2026 y 2029 de unos 136.500 millones de dólares para cubrir sus necesidades financieras. Desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa en febrero de 2024, el país depende enteramente de la ayuda exterior para pagar sueldos públicos y pensiones, mantener el esfuerzo de guerra y mantener su viabilidad como Estado.
00:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 1.370 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este miércoles.
00:02
Von der Leyen prioriza la paz justa y duradera que no se imponga límites al Ejército ucraniano
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó ayer, miércoles 26, que la “primera prioridad” de un acuerdo para Ucrania debe ser que garantice una “paz justa y duradera” que respete la soberanía del país sin imponer limitaciones para su Ejército.
“La primera prioridad es que cualquier acuerdo debe garantizar una paz justa y duradera, y debe garantizar la seguridad real de Ucrania y Europa como nación soberana, sin que se impongan limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania que dejen al país vulnerable a futuros ataques”, declaró Von der Leyen en un debate en el pleno del Parlamento Europeo.
00:04
El Kremlin califica de "inaceptables" las filtraciones de las conversaciones con Witkoff
El asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, calificó ayer, miércoles 25 de noviembre, de "inaceptables" las filtraciones de sus conversaciones telefónicas con el enviado estadounidense, Steve Witkoff, algunas de las cuales consideró "falsas".
"Esto es inaceptable, por supuesto, en este tipo de contactos, cuando se están discutiendo asuntos tan graves", declaró a la prensa rusa desde Biskek, donde se encuentra de visita oficial, según la agencia Interfax.
00:06
El Ministerio de Defensa ucraniano comparte una imagen de sus unidades de defensa antiárea en la red social X.
“Good night!— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 26, 2025
The skies are protected by ¿¿ air defenders.
¿: UA Land Forces pic.twitter.com/iyBYqhBXIe“
1:12
Un hombre camina delante de un edificio dañado en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, tras un ataque ruso. La imagen ha sido tomada este 26 de noviembre.
Fotografía de Anatolii Stepanov / Reuters
2:37
La artillería ucraniana dispara contra las posiciones rusas cerca de Pokrovsk, Donestk, en una foto compartida hoy y tomada días atrás.
Fotografía de Anatolii Stepanov / Reuters.
3:12
Ucranianos frente al plan de paz: rabia, decepción y resignación
El plan de paz para Ucrania presentado por Donald Trump despierta entre algunos ucranianos sentimientos de miedo y rabia; pero, también, decepción y resignación.
Aunque la estrategia se está negociando, el presidente de Estados Unidos presentó una senda para el alto el fuego que incluía la cesión de territorios a Rusia, el país agresor; así como reducir el Ejército ucraniano e impedir la entrada de ese país en la OTAN o la Unión Europea. El Kremlin califica esta negociación como un proceso serio, pero advierte de que no va a hacer concesiones en asuntos clave y acusa a Europa de entrometerse.
El enviado especial de RTVE a Ucrania, Óscar Mijallo, ha recogido testimonios de ucranianos.
6:35
Avisos contra el plan de dar un préstamo a Ucrania con los activos rusos congelados en Bélgica
Euroclear, el organismo depositario de valores que guarda los activos rusos ha avisado en el periódico Financial Times de los riesgos de utilizar este dinero como un préstamos para la guerra. Considera que esta acción puede ser vista legalmente como "confiscación" e incrementar los costes de préstamos para los Estados miembros de la UE.
En este artículo se puede conocer más que significa este plan.
8:42
9:02
Rusia derriba 118 drones ucranianos, la mitad de ellos en la región fronteriza de Bélgorod
Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la pasada noche 118 drones ucranianos, la mitad en la región fronteriza con Ucrania de Bélgorod, informa EFE.
"Durante la pasada noche, entre las 23:00 de ayer y las 08:30 (hora de Moscú) de hoy, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 118 drones ucranianos de ala fija", reza el parte del Ministerio de Defensa ruso.
La mayoría de los ataques (52) se concentraron en la región fronteriza de Bélgorod, la más castigada este año por los ataques con drones y misiles ucranianos.
Otros 26 fueron derribados en la región vecina de Kursk y 18 fueron abatidos en Samara.
Rusia también interceptó seis drones sobrevolando las regiones de Krasnodar, seis sobre Briansk, dos en Vorónezh, 2 en Lípetsk, dos en Orenburgo, uno en Volgogrado, en Tula y otro en Rostov.
También se registró el derribo de un dron sobre el mar Negro.
Las autoridades locales informaron de evacuaciones por alarma de drones en el municipio de Sirius, a orillas del mar Negro y a 20 kilómetros de la ciudad balneario de Sochi.
Ayer, Defensa comunicó haber derribado 33 drones durante la misma franja horaria.
11:30
Putin propone un programa para equipar a la alianza militar postsoviética con armas rusas
El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso este jueves en la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) un programa de rearme a gran escala para equipar a la alianza militar postsoviética con equipos y armamento ruso empleados en la guerra con Ucrania.
"Proponemos lanzar un programa a gran escala para equipar a las fuerzas colectivas con armas y equipos rusos modernos que han demostrado su eficacia en operaciones militares reales", ha señalado Putin en su intervención de la cumbre que tiene lugar en Biskek, capital de Kirguistán, que fue transmitida por la televisión rusa.
En el marco de su nueva presidencia del bloque que se inició hoyeste jueves mismo con el lema 'Seguridad colectiva en un mundo multipolar', el mandatario ruso prometió organizar entrenamientos conjuntos para unidades militares y servicios especiales conjuntos.
"Centraremos nuestros esfuerzos en mejorar la preparación para el combate de los contingentes nacionales y en mejorar el mando y el control de las fuerzas colectivas", ha declarado.
Un punto central será el desarrollo de la tecnología militar, por lo que adelantó que trabajarán para "profundizar en la cooperación entre las empresas de la industria de defensa".
Dentro de ello, sostuvo que "el desarrollo de las fuerzas de aviación y el sistema de defensa aérea de la organización requieren especial atención".
Además, Rusia, que en unos meses entrará en el cuarto año de guerra con Ucrania, desarrollará una nueva estrategia antiterrorista conjunta.
11:39
Rusia descarta cancelar la visita de Witkoff por las filtraciones y acusa a la UE de "torpedear" el acuerdo de paz
Rusia descarta la cancelación de la visita prevista para la próxima semana del enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, debido a las filtraciones a la prensa de sus conversaciones con representantes del Kremlin.
"No tengo ningún motivo para ponerla (la visita) en duda", ha dicho Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores, a la prensa local. El diplomático recordó que ésta no será la primera visita de Witkoff a Moscú, en donde estuvo por quinta vez en agosto pasado.
"Con lo que venga será con lo que trabajemos", ha dicho, al tiempo que admitió que no hay "claridad" sobre las conclusiones de las consultas de Ginebra entre Ucrania, los europeos y EE.UU. Riabkov tachó a los países que lideran la Unión Europea de "fuerzas destructivas" que "intentaron y siguen intentando torpedear el proceso" de paz.
El Kremlin ya denunció el miércoles que quienes piden la destitución de Witkoff tras la filtración a la prensa de su conversación telefónica con el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, buscan "frenar el tímido impulso hacia el arreglo pacífico".
Al tiempo que se mostró indignada con las filtraciones, Rusia quitó hierro a la conversación telefónica en la que Witkoff llamó a Ushakov a trabajar en un plan de paz y le recomendó que el presidente ruso, Vladímir Putin, llamara al líder estadounidense, Donald Trump, para felicitarle por su éxito diplomático en Gaza.
11:50
Rusia anuncia la toma de localidad ucraniana al suroeste de Síversk
Las fuerzas rusas tomaron la localidad ucraniana de Vasiukivka, al suroeste de Síversk, uno de los objetivos inmediatos de la ofensiva rusa en el Donbás, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Las unidades de la agrupación militar Sur liberaron la localidad de Vasiukivka de la república popular de Donetsk", señaló el mando militar ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.
La toma de esta localidad, además de amenazar a Síversk (ya asediada por el norte, el este y el sur) desde el suroeste, con lo que las fuerzas rusas buscan cercar esta ciudad, también acerca el frente a unos 25 kilómetros de Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el este del país.
Según Defensa, las fuerzas rusas mantuvieron su avance en los demás sectores del frente, mejorando su posición táctica y penetrando las defensas enemigas en las regiones de Járkov, Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk.
En las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, parcialmente cercadas por Rusia, los militares rusos continuaron su avance.
En Pokrovsk "fueron repelidos ocho ataques" ucranianos que buscaban desbloquear a los defensores de la ciudad, señaló el mando ruso, que aseguró haber capturado 117 edificios en la vecina Mirnograd.
13:32
La Eurocámara, a favor de usar activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania
El Parlamento Europeo ha mostrado este jueves su apoyo a que los activos rusos inmovilizados por las sanciones a Moscú se usen para otorgar un préstamo de reparación a Ucrania con un plan "sólido desde el punto de vista jurídico y financiero", una opción en la que sigue trabajando Bruselas para sortear las dudas del Gobierno belga antes de que acabe el año.
En una resolución que ha recabado el apoyo de una amplia mayoría del hemiciclo, desde los ultraconservadores hasta los Verdes, los eurodiputados piden a los países de la UE que "aprueben y ejecuten, sin más demora, un préstamo de reparación a Ucrania sólido desde el punto de vista jurídico y financiero, respaldado por los activos rusos inmovilizados".
Además, inciden en que "el destino y las condiciones de inversión de estos activos no son objeto de negociación sin la Unión", después de que el plan de paz impulsado por la Casa Blanca propusiera destinar 100.000 millones de dólares de este dinero en un mecanismo para reconstruir Ucrania que daría a EE. UU. ventajas económicas difíciles de aceptar para Europa.
El texto salió adelante por 401 votos a favor, 70 en contra y 90 abstenciones.
La resolución de urgencia llega tras el fin de semana de negociaciones impulsadas por Estados Unidos para cerrar un plan que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania y en paralelo a los intentos de la Comisión de elaborar una propuesta legal sobre el uso de los activos rusos inmovilizados que despeje los miedos de Bélgica, país donde están la mayor parte de estos activos y que podría enfrentar represalias por parte de Moscú.
Los eurodiputados reconocen el papel que Estados Unidos ha ejercido hasta ahora en estas negociaciones pero advierten que la "ambivalencia política" del Gobierno de Donald Trump "es perjudicial para el objetivo de lograr una paz sostenible".
15:16
Declaraciones de Putin: "El liderazgo ucraniano ilegítimo"
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado que "el liderazgo ucraniano es ilegítimo" y que es "legalmente imposible" un entendimiento con Ucrania a día de hoy. "Espero que en el fuguro podamos acordar con Ucrania", ha dicho Putin, quien ha advertido que "nuestras decisiones deberían ser reconocidas por actores internacionales clave".
"Algunos piden seguir luchando hasta que el último ucraniano muera. Rusia está lista para eso", ha apostillado en una rueda de prensa en Kirguistán.
15:17
Putin ha añadido que "Crimea y el Donbás [la región del este de Ucrania formada por las provincias de Lugansk y Donetsk] deberían ser el tema de nuestras conversaciones con EE.UU.".
15:20
Según recoge Efe, Putin descarta un cese de las hostilidades hasta que las tropas ucranianas no se retiren
"Si las tropas de Ucrania se repliegan de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. Si no se van, lograremos esto por la vía militar", ha declarado Putin en Kirguistán, en una rueda de prensa transmitida en directo por la televisión rusa.
15:30
Vídeo: Nadie desea la paz más que los ucranianos después de casi cuatro años de guerra, pero no parecen dispuestos a conseguirla a cualquier precio. Un equipo de RTVE está en Kiev.
15:59
Los negociadores de Ucrania y EE.UU. se reunirán a finales de esta semana
Los equipos negociadores de Ucrania y EE.UU. volverán a reunirse a finales de esta semana para continuar trabajando en el plan de paz propuesto por la parte estadounidense que la ucraniana ya revisó el pasado domingo en los contactos que ambas mantuvieron en Suiza, según ha declarado este jueves el jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andrí Yermak.
“At the end of this week, the joint work of the Ukrainian and US delegations will continue to build on the results achieved in Geneva. It is crucial not to lose productivity and to work quickly. Our key shared goal remains unchanged ¿ achieving a lasting and dignified peace for¿“— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 27, 2025
Ucrania había adelantado previamente que el secretario del Ejército de EE.UU. y nuevo emisario designado por Washington para las negociaciones a dos bandas que la Casa Blanca mantiene con Ucrania y Rusia, Dan Driscoll, volvería a Kiev para continuar los contactos. (EFE)
16:04
Rusia responderá a la prohibición de visados múltiples a sus ciudadanos por parte de la UE
Rusia responderá a la prohibición de la Unión Europea de emitir visados de entrada múltiple a ciudadanos rusos, ha informado este jueves el viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushko.
"Aún no está del todo claro cómo se administrará ni cómo funcionará realmente, pero naturalmente ya estamos trabajando en nuestras contramedidas", ha declarado a la prensa Grushko, a quien cita TASS. (EFE)
16:12
Putin defiende a Witkoff tras el escándalo con las filtraciones
El presidente ruso ha defendido al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, acusado de promover un plan de paz favorable a Rusia tras las filtraciones de conversaciones sostenidas con altos funcionarios rusos.
"No hay motivo alguno para acusar al señor Witkoff de que sea demasiado complaciente con sus colegas rusos", ha afirmado, y ha lamentado que "en medio de un naciente y saludable entendimiento", EE.UU. haya impuesto "sanciones que sin lugar a duda destruyen nuestras relaciones". "Para nosotros es incomprensible qué significa esto", sostuvo.
16:38
Italia entrega a Alemania al presunto cerebro del ataque contra los gasoductos Nord Stream
El ciudadano ucraniano al que la Fiscalía alemana considera el presunto cerebro del atentado contra los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico en septiembre de 2022 ha sido extraditado este jueves desde Italia, donde fue detenido el pasado verano, a Alemania.
Ines Peterson, una portavoz de la Fiscalía General del Estado (GBA) de Alemania, que dirige la investigación por los ataques, ha confirmado a EFE que el acusado, identificado como Serguí K., un antiguo militar, fue trasladado hoy a Alemania.
La portavoz explicó que está previsto que este viernes comparezca ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia en Karlsruhe (sur de Alemania), que decidirá formalmente sobre la emisión de una orden de detención contra K., de 49 años.
Otro sospechoso, que según la GBA podía haber formado parte del equipo que atentó contra el gasoducto, fue detenido este otoño en Polonia, pero un tribunal de Varsovia decidió dejarle en libertad con el argumento de que Alemania no tenía jurisdicción sobre el caso, que se produjo en aguas internacionales.
17:20
Merz rechaza comentar posible participación alemana en futura fuerza de paz en Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha rechazado pronunciarse sobre una posible participación de Alemania en una futura fuerza internacional de mantenimiento de la paz en Ucrania, al afirmar que "en este momento es demasiado pronto" para hablar de cualquier otra medida de seguridad más allá de la de garantizar un ejército ucraniano bien equipado.
"La cuestión de qué otras garantías de seguridad se pueden ofrecer sólo se resolverá, seguramente, en el curso de una posible negociación de paz en Ucrania. En este momento es demasiado pronto para ello", ha dicho Merz en una rueda de prensa conjunta en Berlín con el primer ministro estonio, Kristen Michal.
Los socios europeos están hablando con Ucrania y Estados Unidos sobre esas garantías de seguridad y la más importante es "un buen equipamiento permanente del ejército ucraniano, tanto ahora como en el futuro". (Efe)
17:52
La Fiscalía de Kiev investiga la supuesta ejecución de otros cinco prisioneros de guerra ucranianos
La Fiscalía ucraniana investiga la supuesta ejecución, durante la mañana de este jueves en el frente de Guliaipole del sureste de Ucrania, de cinco soldados ucranianos que habían sido capturados a manos de militares rusos.
La Fiscalía examina los hechos como una posible violación de las leyes y costumbres de la guerra recogidas en la Convención de Ginebra, que regula el trato a los militares prisioneros. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) participa en la recogida de pruebas. (Efe)
18:10
Ucrania sigue eliminando infiltrados rusos en la ciudad de Pokrovsk, según Kiev
Las fuerzas ucranianas eliminaron durante los últimos siete días a "infiltrados" rusos en más de 11 kilómetros cuadrados de la ciudad de Pokrovsk, según el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, que ha visitado el frente.
"Nuestra tarea sigue siendo la misma: defender las posiciones ucranianas, detectar y destruir el máximo número posible de personas y equipamiento de los ocupantes rusos, bloquear su logística y contrarrestar de forma efectivo al enemigo en el aire", ha declarado Sirski en un mensaje publicado en sus redes sociales.
El jefe del Ejército ucraniano ha asegurado que sus tropas mantienen las rutas logísticas existentes y trabajan para abrir nuevas vías de suministros y evacuaciones. (Efe)
18:50
Rutte destaca papel de Islandia para la OTAN y pide un incremento de gasto en defensa
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha destacado este jueves en su primera visita a Islandia el papel "crucial" que tiene para la OTAN, para la que ejerce de "ojos y oídos" debido a las funciones de vigilancia estacionadas en la isla, e instó a los aliados a incrementar el gasto en defensa.
19:05
Zelenski: "la presión de las sanciones sobre Rusia debe intensificarse"
El presidente de Ucrania, Volodomír Zelenski, ha instado este jueves a intensificar "la presión de las sanciones sobre Rusia", en medio de las conversaciones sobre el plan de paz impulsado por Estados Unidos para lograr la paz.
"La presión de las sanciones sobre Rusia debe intensificarse, y el trabajo relevante con los socios debe continuar", ha señalado Zelenski en su cuenta de X, en un mensaje en el que ha dado cuenta de su encuentro con la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braže.
"Letonia está con nosotros y continuará estándolo", ha sentenciado.
“I met today with Latvia¿s Minister of Foreign Affairs @Braze_Baiba. I presented her with the Order of Merit, II class, for her significant personal contribution to strengthening our cooperation and supporting Ukraine¿s sovereignty and territorial integrity. I am grateful for all¿ pic.twitter.com/xwuMW3SOGE“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) November 27, 2025
19:34
Zelenski afirma que delegaciones de Ucrania y EE.UU. se encontrarán esta semana para trabajar sobre los puntos tratados en las conversaciones de Ginebra, para traer la paz y dar garantías de seguridad a Ucrania. (Reuters)
19:48
Ampliación. Las delegaciones de EE.UU. y Ucrania se volverán a encontrar esta semana, según Zelenski
El presidente ucranino ha dicho que ambas delegaciones se verán esta semana para trabajar en una fórmula discutida en Ginebra "de forma que nos ponga en el camino a la paz y a las garantías de seguridad".
"La delegación ucraniana estará bien preparada y centrada en un trabajo con sentido", ha añadido.
20:32
Jordania exige a Rusia detener el reclutamiento de jordanos tras la muerte de dos de ellos
Jordania ha exigido a Rusia que "cese el reclutamiento" de ciudadanos jordanos y que dé de "baja" a quienes hayan sido "previamente reclutados en el Ejército ruso" tras la muerte de dos de ellos, informa el Ministerio de Exteriores jordano.
"La Dirección de Operaciones y Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores está siguiendo los detalles de la muerte de dos ciudadanos jordanos tras su reclutamiento para combatir en el Ejército ruso", ha indicado el Departamento en un comunicado, sin dar más detalles de los fallecidos.
El portavoz de Exteriores jordano, Fuad Majali, ha asegurado que están siguiendo de cerca "el reclutamiento de ciudadanos jordanos por parte de entidades extranjeras, lo cual constituye una violación del derecho jordano e internacional y pone en peligro la vida" de sus nacionales.
Por ello, Majali ha instado a los ciudadanos a "denunciar cualquier intento de reclutamiento en el Ejército ruso y advierte contra participar en tales intentos, ya que representan un riesgo para la vida de los ciudadanos y una violación de la ley". (Efe)
21:41
Vídeo: Ucrania no se puede permitir perder el apoyo armamentístico ni la información de inteligencia de EE.UU.
21:52
El asesor de Zelenski asegura que nunca cederán territorio a Rusia
Andriy Yermak, asesor principal del presidente ucraniano, ha declarado a la revista estadounidense The Atlantic que mientras Zelenski sea presidente, "nadie debe contar con que entregaremos territorio. No vamos a dar territorio".