Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 26 de noviembre de 2025: Von der Leyen prioriza la paz justa y duradera que no se imponga límites al Ejército ucraniano

La guerra en Ucrania ha cumplido este miércoles 1.369 días desde el inicio de la invasión de Rusia.

En esta jornada, El Kremlin ha confirmado que el enviado de Trump visitará Moscú la próxima semana. Además, ha calificado de "inaceptables" las filtraciones de las conversaciones con dicho emisario estadounidense Steve Witkoff

Rusia ataca la infraestructura energética y empresas militares de Ucrania

Zelenski espera concretar una reunión con Trump y se muestra dispuesto a discutir los puntos "delicados"

Starmer y Macron muestran su optimismo sobre un eventual acuerdo durante una reunión de la Coalición de Voluntarios