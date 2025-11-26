Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 26 de noviembre de 2025: Von der Leyen prioriza la paz justa y duradera que no se imponga límites al Ejército ucraniano
- Trump rectifica y afirma que no hay una fecha límite para un acuerdo de paz en Ucrania
La guerra en Ucrania ha cumplido este miércoles 1.369 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
En esta jornada, El Kremlin ha confirmado que el enviado de Trump visitará Moscú la próxima semana. Además, ha calificado de "inaceptables" las filtraciones de las conversaciones con dicho emisario estadounidense Steve Witkoff
Rusia ataca la infraestructura energética y empresas militares de Ucrania
Zelenski espera concretar una reunión con Trump y se muestra dispuesto a discutir los puntos "delicados"
Starmer y Macron muestran su optimismo sobre un eventual acuerdo durante una reunión de la Coalición de Voluntarios
Resumen | Guerra entre Ucrania y Rusia del 26 de noviembre:
-
00:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este miércoles cumple 1.369 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este martes.
-
00:01
El jefe de gabinete de Zelenski espera al secretario del Ejército estadounidense en Kiev
El jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Andriy Yermak, ha asegurado este martes que ha hablado con el secretario del Ejército de EE. UU., Daniel Driscoll, miembro clave del equipo negociador estadounidense para un acuerdo con Ucrania, y que lo espera en Kiev esta semana.
"Gracias por su objetividad y actitud constructiva", ha escrito Yermak en Telegram. "Tal y como ha establecido el presidente Trump, esperamos al (secretario del Ejército) en Kiev esta semana y estamos listos para seguir trabajando lo más rápido posible para ultimar los pasos necesarios para poner fin al derramamiento de sangre", ha añadido.
-
00:02
La Coalición de Voluntarios apoya los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania
Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, tras la reunión de la Coalición de los Voluntarios celebrada el martes, han expresado su apoyo a los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, haciendo hincapié en que cualquier solución debe contar con la plena participación de Ucrania.
El presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz han afirmado que tenían "claro el principio de que las fronteras no deben modificarse por la fuerza". "Este sigue siendo uno de los principios fundamentales para preservar la estabilidad y la paz en Europa y más allá", han señalado los líderes en una declaración conjunta.
-
00:04
Trump anuncia la visita de Witkoff a Moscú para hablar con Putin sobre el plan de paz
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que ha ordenado a su enviado especial Steve Witkoff que viaje a Moscú para reunirse con el mandatario ruso, Vladimir Putin, "con la esperanza" de finalizar con éxito las negociaciones del plan de paz propuesto para la guerra en Ucrania.
-
0:08
Rusia ataca con drones la ciudad ucraniana de Zaporiyia y deja siete heridos
Una ofensiva con dispositivo aéreos ha impactado en Zaporiyia, según ha explicado su gobernador. Ha provocado heridas en siete personas —tres han sido hospitalizados— y deja edificios dañados.
El líder local, Ivan Fedorov, ha detallado que los drones han causado destrozos en tiendas y vehículos. "Una operación de rescate está en marcha en 12 ubicaciones", ha señalado. Además, ha explicado que han desplegado "al mayor número de unidades" de emergencia.
-
0:47
El Ministerio de Defensa de Ucrania publica una fotografía de la Brigada 59
“ “
“ “
“The light will win over darkness.— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 25, 2025
¿: 59th Assault Brigade pic.twitter.com/JLFhX8YM9x“
-
0:57
Parlamento de Nicaragua ratifica acuerdo de cooperación con regiones anexionadas por Rusia
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por los gobernantes sandinistas, ratificó este martes los acuerdos de cooperación suscritos entre los Gobiernos de Managua con las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia.
-
1:26
No hay fecha límite para un acuerdo de paz en Ucrania, afirma Trump
El plan de paz de 28 puntos para Ucrania, propuesto y respaldado por Estados Unidos, comienza reconociendo la soberanía de Ucrania, aunque con peros. Kiev tendría que renunciar a los territorios invadidos por Putin. Las regiones de Donetsk y Lugansk y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, "serán reconocidas de facto como rusas, incluso por Estados Unidos" y Jersón y Zaporiyia "quedarían congeladas".
El proyecto estadounidense obliga a Ucrania a rechazar para siempre la idea de entrar en la OTAN y golpea duramente a su músculo militar. Kiev deberá prescindir de 200.000 soldados y dejar a su Ejército con 600.000 efectivos, muy por debajo de las cifras con las que cuenta a día de hoy. Ucrania también tendrá que convocar elecciones en un plazo de 100 días desde la firma del acuerdo de paz.
-
3:29
Putin reclama estimular la identidad rusa en los territorios conquistados en Ucrania
El presidente de Rusia ha firmado un documento en el que se reclama que las autoridades de su país consoliden la identidad rusa y su lengua en las partes de Ucrania ocupadas desde la invasión de 2022.
El texto, titulado Estrategia de políticas nacionales de Rusia en el periodo hasta 2036, aspira a que el 95% de la población de estas zonas se identifique como ruso en once años. Entrará en vigor en enero.
-
3:31
Zelenski confirma que Ucrania está listo para avanzar en el plan de EE.UU. para la paz
En una alocución no difundida en sus redes, el líder ucraniano ha declarado que su país está listo para avanzar en el marco respaldado por EE.UU. y discutir los puntos en disputa en conversaciones que, según él, deberían incluir a los aliados europeos.
Y un diplomático ucraniano ha advertido a la Agencia Reuters que las concesiones territoriales siguen siendo un importante punto de fricción.
-
5:34
Trump rectifica y afirma que no hay una fecha límite para un acuerdo de paz en Ucrania
El presidente de Estados Unidos presentó un plan de paz con 28 puntos para terminar con la guerra de Ucrania y dio un plazo para aceptarlo: este jueves, 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Este miércoles, Donald Trump ha reformulado su idea: "Para mí la fecha límite es cuando se termina".
-
5:47
Una mujer camina entre los escombros de un edificio atacado por Rusia en la ciudad ucraniana de Zaporiyia. Hay, al menos, doce personas heridas.
Fotografía de Darya Nazarova / AFP
-
5:58
Los servicios de emergencia atienden a un herido en el bombardeo ruso a la ciudad de Zaporiyia.
Fotografía de Darya Nazarova / AFP
-
6:39
Rusia afirma que Europa intenta socavar los esfuerzos de paz de EE.UU.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, ha afirmado en Radio Sputnik que los políticos y medios europeos han intentado minar los esfuerzos estadounidenses para la paz en Ucrania.
-
8:20
El Kremlin confirma que enviado de Trump visitará Moscú la próxima semana
El Kremlin ha confirmado este miércoles que Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump visitará Moscú durante la próxima semana para celebrar consultas sobre un plan de paz para Ucrania.
"En lo que se refiere a Witkoff puedo decir que se alcanzó un acuerdo preliminar para que venga a Moscú la próxima semana", ha dicho el asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, en declaraciones a la televisión rusa.
-
9:18
Rusia derriba 33 drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones y el mar Negro
Las defensas antiaéreas rusas han derribado anoche 33 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país y las aguas del mar Negro,según han informado este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos se registró en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, donde fueron interceptados y destruidos 13 aparatos no tripulados.
-
9:41
Von der Leyen prioriza la paz justa y duradera que no imponga límites al Ejército ucraniano
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que la “primera prioridad” de un acuerdo para Ucrania debe ser que garantice una “paz justa y duradera” que respete la soberanía del país sin imponer limitaciones para su Ejército.
“La primera prioridad es que cualquier acuerdo debe garantizar una paz justa y duradera, y debe garantizar la seguridad real de Ucrania y Europa como nación soberana, sin que se impongan limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania que dejen al país vulnerable a futuros ataques”, declaró Von der Leyen en un debate en el pleno del Parlamento Europeo.
-
12:18
Rusia ataca la infraestructura energética y empresas militares de Ucrania
El Ejército ruso ha lanzado durante la última jornada ataques con drones, misiles y artillería contra empresas militares de Ucrania, infraestructura energética y de transporte, informa el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte de guerra diario.
"La aviación táctica, los drones de asalto, las fuerzas de misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia han atacado un taller de producción de municiones, objetivos de la infraestructura energética y de transporte de Ucrania utilizados en interés del Ejército ucraniano", señala en Telegram el mando militar ruso.
Defensa ha añadido que las fuerzas rusas también atacaron 143 emplazamientos temporales de militares ucranianos y mercenarios extranjeros.
Horas antes, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que las defensas antiaéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 72 de los 90 drones lanzados por Rusia.
Las interceptaciones de los drones se produjeron sobre el territorio de varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.
Diez de los drones no pudieron ser interceptados e impactaron en diez puntos de Ucrania no especificados por la Fuerza Aérea.
El Ministerio de Defensa ruso añade en su parte de guerra que durante la última jornada sus fuerzas lograron avances y mejoraron las posiciones tácticas en las regiones de Járkov, Donetsk y Dnipropetrovsk.
Además, continuaron presionando en las ciudades de Pokrvovsk y Mirnongrad, cercadas desde hace un mes según Moscú.
"En la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) de la república popular de Donetsk los grupos de asalto del Segundo Ejército avanzan exitosamente en dirección norte en los barrios Tsentralni y Dinas. Continúan la limpieza de la localidad Rivne", indicó el mando castrense ruso.
En ese sector del frente las fuerzas rusas repelieron ocho ataques enemigos que buscaban desbloquear Pokrovsk.
-
12:20
El Kremlin califica de "inaceptables" las filtraciones de las conversaciones con Witkoff
El asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, califica de "inaceptables" las filtraciones de sus conversaciones telefónicas con el enviado estadounidense, Steve Witkoff, algunas de las cuales consideró "falsas".
"Esto es inaceptable, por supuesto, en este tipo de contactos, cuando se están discutiendo asuntos tan graves", ha declarado a la prensa rusa desde Biskek, donde se encuentra de visita oficial, según la agencia Interfax.
El asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, reitera que "sus conversaciones con Witkoff son confidenciales y no deben revelarse". Ushakov se quejó de que no sabe cómo llevar a cabo negociaciones con socios que filtran información, por lo que sostuvo que hablará por teléfono con Witkoff sobre las filtraciones a los medios de sus conversaciones telefónicas.
La agencia Bloomberg publicó el martes una transcripción de la conversación mantenida el 14 de octubre entre Ushakov y Witkoff en la que éste le pidió trabajar juntos en un plan de paz para Ucrania. En cuanto al plan de paz, Ushakov aseguró que "todavía no han discutido ningún documento con nadie".
"Hemos acordado una reunión con el señor Witkoff, espero que no venga solo. También estarán otros representantes del equipo que se dedica al tema ucraniano", ha añadido el diplomático.
-
12:53
Merz: "Europa no es un juguete, sino actor soberano para sus propios intereses y valores"
El canciller alemán, Friedrich Merz, apela a la unidad de Europa como "actor soberano" al rechazar cualquier tipo de acuerdo para poner fin a la guerra de agresión rusa en Ucrania que no cuente con la aprobación de ucranianos y europeos, así como cualquier paz forzada, resultado de una capitulación.
"Europa no es un juguete, sino actor soberano para sus propios intereses y valores", ha dicho Merz durante su discurso ante el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, con motivo del debate presupuestario.
Aunque el deseo es que la guerra acabe lo antes posible, un acuerdo negociado entre las grandes potencias -Rusia y Estados Unidos- sin la aprobación de los ucranianos y los europeos "no será la base para una paz verdadera y duradera en Ucrania".
Por esa razón, agrega, es decisiva ahora "la unidad en Europa, la unidad con Ucrania y la unidad en la alianza transatlántica".
-
14:29
Ucrania espera otra visita de Driscoll esta semana para seguir negociando el plan de paz
Ucrania espera antes del final de esta semana otra visita del secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, para seguir negociando el plan de paz que promueve el presidente estadounidense, Donald Trump, según dijo anoche en sus redes sociales el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak.
“Como ha esbozado el presidente de EE.UU., esperamos al secretario del Ejército en Kiev más adelante durante la semana, y estamos listos para seguir trabajando lo más rápido posible para finalizar los pasos necesarios para detener esta matanza”, dijo en X Yermak.
El principal consejero del presidente Volodímir Zelenski añadió que ucranianos y estadounidenses acordaron el domingo en Ginebra “unos fundamentos sólidos” para negociar con Rusia el final de la guerra.
-
15:43
Kallas pide reducir el tamaño del Ejército ruso para evitar que siga la guerra en Ucrania
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha instado a disminuir el tamaño del Ejército ruso y el presupuesto militar de Rusia para evitar que la guerra en Ucrania continúe.
"Si queremos evitar que esta guerra continúe, entonces debemos reducir el ejército de Rusia y también su presupuesto militar", ha declarado Kallas en una rueda de prensa posterior a una reunión virtual de ministros de Exteriores de la Unión Europea para tratar el estado de las negociaciones sobre la paz en Ucrania.
Según Kallas, si Rusia destina "cerca del 40 %" del presupuesto nacional al Ejército "entonces querrás usarlo de nuevo". "Eso es una amenaza para todos nosotros y ese es el motivo por el que el foco debería estar en esas concesiones que Rusia hará", ha comentado.
Sobre la propuesta de limitar el tamaño del Ejército ucraniano, Kallas recordó que siempre se ha dicho que el tamaño de las fuerzas armadas es un derecho soberano de cada país. "Por eso no deberíamos caer en la trampa que Rusia está preparando, hablando del debilitamiento del ejército ucraniano. Ucrania nunca ha atacado a Rusia", ha afirmado, y ha recalcado que el foco debería ponerse en las concesiones y limitaciones que se impongan sobre Rusia, "de modo que no vaya más allá y no tenga la posibilidad de invadir de nuevo". (Efe)
-
16:01
Vídeo: Las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania se alarga, mientras se filtra una conversación del enviado especial de Trump con la contraparte rusa.
-
16:26
El Ministro de Defensa alemán dice que en Putin no hay voluntad alguna de paz
El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirma que no ve voluntad alguna de paz por parte de Putin. "No veo en Putin voluntad de paz. En su reacción a las nuevas propuestas se ve que no tiene ninguna disposición a buscar un compromiso", ha dicho Pistorius en el debate sobre el presupuesto de Defensa en la Cámara Baja del Parlamento alemán (Bundestag).
Pistorius ha dicho que es necesario esforzarse por buscar la paz en Ucrania, pero que "los esfuerzos tienen que ser serios y cumplir con unas condiciones mínimas". "Ucrania no puede ser forzada unilateralmente a hacer concesiones territoriales, tiene que quedar en una situación que le permita defenderse y las cuestiones de seguridad europea tienen que ser decididas por los europeos", ha subrayado. (Efe)
-
17:06
Finlandia apoya exigir a Rusia que reduzca su Ejército si también se obliga a Ucrania
La ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, apoya la idea de exigir a Rusia que reduzca el tamaño de su Ejército si se obliga a Kiev a hacer lo mismo,
"Es razonable que si se imponen al país agredido requisitos o restricciones relativos al tamaño de sus fuerzas armadas, también se impongan requisitos al menos equivalentes al agresor", ha declarado Valtonen a la prensa finlandesa tras una reunión virtual de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE). (Efe)
-
17:52
Vídeo. La tarde en 24 Horas analiza la situación en Ucrania en medio de la negociación a varias bandas sobre el plan de paz de 28 puntos propuesto por la Administración Trump.
Anna Bosch, periodista de TVE y excorresponsal en Moscú, resume el contenido del plan, que beneficia a Rusia. "Putin no tiene prisa y tiene unos objetivos de máximos", asegura. "Putin no tiene prisa, no tiene una opinión pública que le presione para que esto acabe (...) Y tiene unos objetivos de máximos, y mientras considere que no se alcanzan, seguirá la guerra", apostilla. "Todo esto se está haciendo como denuncian los ucranianos y europeos, se está haciendo sin ellos", añade.
Con conexiones con Lara Prieto desde Moscú y Óscar Mijallo desde Kiev.
-
20:58
ICAN subraya que cualquier acuerdo de paz en Ucrania debe incluir un desarme nuclear
La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) da la bienvenida a los actuales contactos para intentar lograr la paz en Ucrania, pero subraya la necesidad de que cualquier acuerdo al respecto incluya medidas para el desarme nuclear.
"Todo acuerdo de paz sostenible debe incluir la retirada de todas las armas nucleares de los países europeos", asegura en un comunicado la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke.
Estados Unidos y Rusia "deberían ir más allá de prorrogar los tratados de control de armamento existentes y negociar la eliminación de sus arsenales, como ha sugerido anteriormente el presidente Donald Trump". "Solo así podrá garantizarse la seguridad de la población europea", ha insistido Parke, quien subrayó que "reforzar la disuasión nuclear solo aumenta los riesgos". (Efe)
-
21:49
Vídeo: Zelenski, sometido a presión dentro y fuera de su país