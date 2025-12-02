Resumen de la guerra Ucrania - Rusia del 2 de diciembre: Zelenski afirma que "nadie puede luchar contra todos, ni siquiera Putin"

La guerra en Ucrania ha cumplido este martes 1.375 días desde el inicio de la invasión de Rusia.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, se ha encontrado esta tarde con Putin en Moscú durante cinco horas. En su sexta reunión no han conseguido acercar posturas sobre el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos. El líder ruso ha señalado que si bien su país no desea una guerra con Europa, está "preparado" si esos países "la desean y la inician".

Desde el Kremlin, han explicado que "por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir. Otras proposiciones que se plantearon no nos convienen".

En el terreno de guerra, Rusia ha asegurado haber conquistado la ciudad de Pokrovsk, importante nudo de comunicaciones en el este, pero los militares ucranianos lo niegan.

Ucrania, por su parte, ha ataca con drones instalaciones energéticas en la región rusa de Oriol a primera hora de este martes. Entre los puntos golpeados, se encuentra un centro de tratamiento de combustible.

Rusia ha dañado infraestructuras en la ciudad portuaria de Odesa.