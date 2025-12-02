Resumen de la guerra Ucrania - Rusia del 2 de diciembre: Zelenski afirma que "nadie puede luchar contra todos, ni siquiera Putin"
- Putin avisa a Europa de que Rusia "está lista" para una guerra
La guerra en Ucrania ha cumplido este martes 1.375 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
El enviado de Trump, Steve Witkoff, se ha encontrado esta tarde con Putin en Moscú durante cinco horas. En su sexta reunión no han conseguido acercar posturas sobre el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos. El líder ruso ha señalado que si bien su país no desea una guerra con Europa, está "preparado" si esos países "la desean y la inician".
Desde el Kremlin, han explicado que "por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir. Otras proposiciones que se plantearon no nos convienen".
En el terreno de guerra, Rusia ha asegurado haber conquistado la ciudad de Pokrovsk, importante nudo de comunicaciones en el este, pero los militares ucranianos lo niegan.
Ucrania, por su parte, ha ataca con drones instalaciones energéticas en la región rusa de Oriol a primera hora de este martes. Entre los puntos golpeados, se encuentra un centro de tratamiento de combustible.
Rusia ha dañado infraestructuras en la ciudad portuaria de Odesa.
Resumen | Guerra Ucrania - Rusia del 2 de diciembre
00:00
Buenas noches: desde este punto continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.375 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este lunes.
00:02
Rusia anuncia la toma de la ciudad de Pokrovsk
El lunes nos deja la noticia de que el jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia informó este lunes al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de la toma de las ciudades ucranianas de Pokrovsk (Donetsk) y Vovchansk (Járkov) durante una visita del mandatario a la comandancia militar de las tropas rusas que combaten en Ucrania.
"Las fuerzas de la agrupación militar Vostok (Este) liberaron la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) y continúan aniquilando las unidades del enemigo en Dimitrov (Mirnograd, ciudad satélite de Pokrovsk)", señaló Guerásimov durante la reunión, transmitida por la televisión pública rusa.
Por el momento, las autoridades ucranianas no se han pronunciado.
00:03
Von der Leyen anuncia sanciones contra Bielorrusia tras un ataque de dron en Lituania
La UE está preparando nuevas sanciones contra el gobierno del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, al que acusa de una campaña "híbrida" contra la vecina Lituania, ha dicho este lunes la jefa de la UE, Ursula von der Leyen.
A su vez, Bielorrusia ha convocado a un enviado lituano para reprenderlo por el accidente de un avión no tripulado, el último de una serie de enfrentamientos diplomáticos entre los vecinos estados postsoviéticos. Lituania cerró su frontera con Bielorrusia en octubre después de que decenas de globos cargados con cigarrillos ilegales ingresaran a su espacio aéreo, lo que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y ha inflado las tensiones entre ambos países.
"La situación en la frontera con Bielorrusia está empeorando, con las crecientes incursiones de globos de contrabando en el espacio aéreo de Lituania", escribió von der Leyen en X después de las conversaciones con el presidente lituano Gitanas Nauseda.
1:55
Problemas financieros de Ucrania
Ucrania lanzó el lunes una oferta a los inversores para canjear 3.200 millones de dólares en garantías sobre su PIB por bonos internacionales, según informó el Gobierno. El país intenta alejarse del impago soberano.
La oferta necesita ser aceptada por un 75% de los tenedores con vencimientos en 2041 e implicaría el canje de los instrumentos por efectivo y nuevos bonos, denominados Bonos C, con vencimiento entre 2030 y 2032, según documentos gubernamentales.
El año pasado, Kiev consiguió completar una restructuración de 20.000 millones de dólares en bonos internacionales.
2:53
Petro recoge la denuncia de un colombiano en el Ejército ucraniano que denuncia que no puede volver a su país
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha compartido un mensaje de Facebook en el que aparece un militar de origen colombiano, enrolado en el Ejército de Ucrania, que denuncia que, después de cumplir su contrato, no le dejan volver a su país.
El líder sudamericano ha señalado que "parecen estar secuestrados en Ucrania. Nuestros servicio diplomático debe conectar a Zelensky y pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria".
Igualmente, en la misma publicación de la red social X ha explicado que el Hospital militar de Colombia va a ir a Ucrania "a intervenir a los niños y niñas que hayan sido heridas en esa guerra y hayan perdido extremidades".
“Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados en Ucrania. Nuestros servicio diplomático debe conectar a Zelensky y pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria. He decidido que el Hospital militar de Colombia también vaya a Ucrania a…“— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025
3:08
Tropas rusas mantienen enfrentamientos en la ciudad ucraniana de Juliaipole
Rusia ha informado de que sus soldados mantienen combates urbanos en una ciudad en la región de Zaporiyia desde este domingo: Juliaipole.
3:40
Tres días consecutivos de ataques sobre la ciudad ucraniana de Dnipro
Las conversaciones diplomáticas poco importan hoy a los bomberos desactivadores y equipos de rescate que buscan entre los edificios alcanzados en Dnipro, después de tres jornadas seguidas de ataques.
Tratan de encontrar restos del misil para examinarlos y también supervivientes o cadáveres que podrían estar bajo los escombros porque el ataque ha tenido lugar en horario de trabajo, a primera hora de la mañana. Para ello los perros son fundamentales.
El misil ha impactado entre una zona residencial, un área industrial y de oficinas y el campus universitario.
Desde Ucrania, informa el enviado especial de RTVE, Óscar Mijallo.
4:45
Macron afirma que el plan de Trump no puede llevarse acabo sin los europeos en la mesa de negociación
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha reunido en París con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. En esa cita, ha aprovechado para recordar su posición ante el plan de paz estadounidense: "Todavía no se ha hablado de un plan cerrado: no puede ser así hasta que no estén los europeos en la mesa" de negociación.
4:47
Zelenski llega a Irlanda en su gira por países europeos
El primer ministro de la isla, Michael Martin, ha publicado en la red social X un mensaje de bienvenida a Zelenski en el que destaca que "el apoyo al pueblo de Ucrania en su defensa de la libertad y la democracia permanece inquebrantable". El un vídeo, se ve al líder ucraniano descender del avión.
“Honoured to welcome President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUA to Ireland. Our support for the people of Ukraine as they defend their freedom and democracy remains unwavering. ¿¿¿¿ pic.twitter.com/9KCxuzzZpQ“— Micheál Martin (@MichealMartinTD) December 1, 2025
5:37
El enviado especial de EE.UU., Witkoff, se reúne este martes con Putin en Moscú
Este martes al mediodía se espera el encuentro entre la delegación de EE.UU. y Putin en Moscú. Por el lado norteamericano, estará Steve Witkoff, enviado especial del presidente Trump, así como el yerno del presidente Jared Kushner.
Un funcionario de la Casa Blanca ha confirmado a Reuters la presencia de Kushner. También participó de las negociaciones de paz para Gaza.
Putin ha repetido que si Ucrania se niega a un acuerdo de alto el fuego, su Ejército avanzarán aún más sobre su territorio.
6:26
Sexto cara a cara entre Steve Witkoff y Vladímir Putin
Aunque el Kremlin ha afirmado que no va a dar detalles de la cita, sobre la mesa es muy probable que esté el borrador discutido en Florida entre EE.UU. y Ucrania.
Putin ha repetido que si Ucrania se niega a un acuerdo de alto el fuego, su Ejército avanzarán aún más sobre su territorio. El líder ruso se siente fuerte después del avance de sus soldados y mantiene las líneas rojas: Ucrania fuera de la OTAN, quedarse con el Donbás, incluso con partes que no controlan todavía y reducción de las fuerzas ucranianas.
La corresponsal de TVE en Rusia, Lara Prieto, repasa la actualidad ante de esta cita.
-
6:45
El Banco Central Europeo rechaza dar respaldo al préstamo a Ucrania de 140.000 millones financiado con los activos rusos congelados, según el periódico Financial Times.
Considera que la propuesta de la Comisión Europea viola su mandato.
6:48
Un incendio en instalaciones energéticas en Rusia, tras un ataque con drones
El gobernador de la región de Oryol ha confirmado que un centro de energía y de procesamiento de combustible está en llamas después de un ataque con drones. La zona se encuentra en el centro de Rusia.
8:28
Ucrania ataca con drones instalaciones energéticas en la región rusa de Oriol
"Anoche, la región de Oriol fue atacada nuevamente por drones, lo que provocó un incendio en instalaciones de combustible y energía en el distrito de Livni", ha escrito en Telegram el Gobernador regional, Andréi Klchikov.
Según Klichkov, el ataque no ha causado víctimas y los servicios de emergencia trabajan en las instalaciones afectadas.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que durante la pasada noche las defensas antiaéreas derribaron 45 drones de ala fija ucranianos sobre ocho regiones del país, incluida la de Oriol, y la anexionada península de Crimea. (Efer)
8:52
Un nuevo ataque ruso con drones daña otra infraestructura energética en Odesa
Un nuevo ataque ruso con drones ha dañado otra infraestructura energética y un edificio administrativo en la región de Odesa del sur de Ucrania, según informó en sus redes sociales el gobernador de la región, Oleg Kiper.
"Las infraestructuras críticas funcionan con generadores", ha dicho Kiper en su canal de Telegram.
Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia ha lanzado desde anoche contra el conjunto de Ucrania 62 drones de larga distancia, de los que 39 fueron neutralizados por las defensas ucranianas. Otros 20 drones no fueron interceptados e impactaron en ocho localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea del país. (Efe)
9:31
Ucrania asegura que aún controla el norte de Pokrovsk
Los militares ucranianos que luchan en Prokovsk han asegurado a Reuters que aún conservan el norte de la estratégica ciudad, situada en el este de Ucrania.
El 7º Cuerpo de Respuesta Rápida de tropas de asalto aerotransportadas, que es la unidad militar que lucha en Prokovsk, asegura que ha llevado a cabo varios asaltos en el sur, donde las tropas rusas son superiores.
El comunicado de esta unidad militar llega cuando Rusia asegura haber capturado todo Prokovsk, un nudo de carreteras y ferroviario en el este del país. (Reuters).
10:20
La llegada de Witkoff a Moscú es un "importante día para la paz", según Dmítriev
El emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, afirma que la llegada este martes a Rusia del enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff es un "importante día para la paz" en Ucrania.
"Importante día para la paz: el equipo que hizo realidad el acuerdo de paz del presidente Trump en Gaza estará en Moscú para impulsar la agenda de paz de Trump en Ucrania", ha escrito en la red social X.
Dmítriev está considerado uno de los autores del plan de paz que Estados Unidos presentó hace dos semanas. (Efe)
11:01
Rusia asegura que sus fuerzas han capturado dos localidades en la región de Zaporiyia
El Ministerio de Defensa de Rusia asegura que sus fuerzas han capturado Zeleny Hai y Dobropillia en la región de Zaporiyia, en el este de Ucrania (Fuente: agencia rusa TASS, vía Reuters).
Ucrania no lo ha confirmado y no es posible verificarlo por fuertes independientes.
11:34
Vídeo: Witkoff llega hoy a Moscú para entrevistarse con Putin
11:58
Putin verá a Witkoff a partir de las 15:00, hora peninsular española
Según informa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el presidente ruso se reunirá con el enviado especial de Trump, que viaja acompañado del yerno del presidente, Jared Kushner, a partir de las 17:00 (15:00, hora peninsular española).
La delegación de EE.UU. irá acompañada de sus propios traductores. Witkoff ha sido criticado por confiar en los traductores del Kremlin. (Fuente: Reuters)
12:03
Zelenski se reúne con su equipo negociador tras los contactos con EE.UU. en Miami
El presidente ucraniano ha sido informado por primera vez en persona este martes por su equipo negociador de los resultados de los contactos con representantes de EE.UU. que tuvieron lugar el domingo y el lunes en Miami.
Zelenski ha asegurado en redes sociales que ha recibido "un informe detallado por parte de la delegación ucraniana después de todas sus reuniones en EE.UU. Hemos hablado en persona de asuntos que no pueden tratarse por teléfono".
El presidente ucraniano se ha reunido con el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga y con los tres principales negociadores que viajaron a Florida: el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov; el viceministro de Exteriores, Serguí Kislitsia, y el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov.
Zelenski se encuentra hoy en Irlanda, su primer viaje a ese país desde el comienzo de la guerra. (Efe)
13:35
Irlanda anuncia 125 millones de euros adicionales para Ucrania durante visita de Zelenksi
El primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha anunciado que su Gobierno destinará 125 millones de euros adicionales a un fondo de ayuda "no letal" para Ucrania, al comienzo de la visita oficial del presidente ucraniano.
Ambos mandatarios firmarán hoy en Dublín la llamada 'Hoja de Ruta 2030 de Asociación entre Ucrania e Irlanda', un plan que extiende la cooperación iniciada en 2024 y eleva a hasta los 200 millones de euros la ayuda aportada por el Ejecutivo irlandés durante este año. (Efe)
13:50
El BCE considera imposible cumplir la propuesta de la CE para Ucrania
El Banco Central Europeo (BCE) considera imposible cumplir la propuesta de la Comisión Europea (CE) de respaldar un préstamo de 140.000 millones para Ucrania garantizado por activos rusos congelados desde 2022. "Tal propuesta no está siendo considerada porque probablemente violaría los Tratados legales de la Unión Europea (UE) que prohíben la financiación monetaria", ha declarado a Efe un portavoz del BCE.
La mayoría de los activos del banco central ruso inmovilizados en la UE está en Euroclear, una infraestructura de custodia financiera con sede en Bélgica, cuyo Gobierno ha redoblado en los últimos días su oposición a una iniciativa que considera arriesgada desde el punto de vista legal y financiero. (Efe)
14:24
El secretario general de la OTAN confía en que los "esfuerzos" de EE.UU. "restauren la paz en Europa"
Mark Rutte ha dado la bienvenida a los "esfuerzos constantes" de EE.UU y ha asegurado que confían en que conduzcan a "restaurar la paz en Europa". Según ha asegurado, los elementos de un eventual acuerdo de paz que tengan que ver con la OTAN se negociarán de manera diferente, y ahora mismo no hay consenso para dar entrada a Ucrania en la organización militar.
Rutte también espera más contribuciones de los miembros de la Alianza a la llamada Lista de Pediros Prioritarios de Ucrania, un mecanismo de compra de armas, en los próximos días. (Reuters)
15:18
El enviado estadounidense Witkoff llega al Kremlin para reunirse con Putin
El enviado especial de Estados Unidos para las negociaciones de paz en Ucrania, Steve Witkoff, ha llegado al Kremlin para mantener un encuentro con el mandatario ruso, Vladimir Putin
16:17
Rutte, seguro de que los "esfuerzos" de EE.UU. "finalmente restaurarán la paz" en Ucrania
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha mostrado este martes seguro de que los "esfuerzos" de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania "finalmente restaurarán la paz en Europa".
En una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra el miércoles en Bruselas, el político también ha dicho que la Alianza "da la bienvenida a los esfuerzos en marcha liderados por Estados Unidos" para poner fin al conflicto en Ucrania. (EFE)
16:18
Zelenski califica de "serias" las medidas de Washington para poner fin "digno" a la guerra
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este martes que Estados Unidos está adoptando "serias medidas" para acabar con la guerra y lograr una paz "decente y digna".
"Y estoy seguro de que nuestra tarea común, para todos en Europa, es realmente poner fin a esta guerra", ha declarado Zelenski tras reunirse en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin. (EFE)
16:27
Putin rechaza las propuestas de Europa para paz en Ucrania antes de su reunión con Witkoff
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha rechazado este martes las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania, justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.
"Ellos mismos se abstienen del proceso (de paz) y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente (de EE.UU., Donald) Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", ha dicho Putin a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB. (EFE)
16:30
El presidente ruso afirma que Moscú no quiere la guerra, pero si Europa la quiere, Rusia está lista
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha declarado este martes que Rusia no quiere una guerra con las potencias europeas, pero que si Europa la quiere, Rusia está lista para luchar de inmediato.
Putin ha afirmado que las potencias europeas estaban planteando exigencias sobre un posible acuerdo de paz para Ucrania que Moscú considera absolutamente inaceptables. (Reuters)
16:40
De izquierda a derecha, el enviado presidencial ruso para Inversión Extranjera y Cooperación Económica, Kirill Dmitriev; el empresario estadounidense Jared Kushner y el enviado presidencial especial de EE. UU. para las conversaciones de paz en Ucrania, Steve Witkoff, caminan por el centro de Moscú durante la visita de Witkoff para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin
Foto: Europa Press/DPA/ Yekaterina Shamarova/TASS vía ZUMA Press
17:40
Zelenski desde Irlanda: "Hay una auténtica oportunidad ahora ante nosotros y tenemos que aprovecharla"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes, durante una visita oficial a la República de Irlanda, que Estados Unidos está adoptando «medidas serias» para poner fin a la guerra con Rusia y alcanzar una paz "decente y digna".
El mandatario ucraniano también ha asegurado que "hay una autentica oportunidad ahora ahora ante nosotros y tenemos que aprovecharla con el resto del apoyo del mundo con el pleno apoyo del mundo. Nosotros, Ucrania, necesitamos la paz. Un país solo puede empezar una fuera y un país fuerte puede parar una guerra, pero para defender lo que es correcto se necesita una comunidad de países, que comparten sentimientos, aspiraciones y un deseo de justicia común".
"Es una comunidad de naciones la que puede hacer que la paz no solo exista, sino que perdure, países más grandes o pequeños con mayor o menor relevancia política, cuando todos estas voces se juntan solo hay un resultado posible: la paz y la justicia". "Si una comunidad de naciones te apoya no te pueden aplastar. Nadie puede acabar con una guerra solo, ni siquiera Rusia puede hacerlo. Nadie puede luchar contra todos los demás, ni siquiera Putin".
17:55
Putin recibe a Witkoff en el Kremlin para negociar el plan de paz para Ucrania
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha recibido este martes en el Kremlin al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar los términos del plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos.
Según se ve en una foto compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, el líder ruso se ha reunido con el emisario estadounidense y con Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump.
En la foto, el presidente ruso, Vladímir Putin, acompañado por el enviado económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, y el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, se reúne con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff (segundo a la izquierda), y el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner, en el Kremlin.
Foto de Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP
23:59
