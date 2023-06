El Orgullo LGTBI+ celebra cada año en España la diversidad sexual y de género con actos reivindicativos y conmemoraciones en las principales ciudades del país, y con Madrid como epicentro de las movilizaciones este sábado 1 de julio. Coincidiendo esta semana de manifestaciones con la semana principal de reivindicaciones del Orgullo, en VerificaRTVE desmontamos falsedades y bulos difundidos en redes sociales sobre la comunidad LGTBI+.

Es una creación artística realizada por el artista Ian Padgham , como explica él mismo desde su perfil de Instagram. En los comentarios de esta publicación, Padgham ha aclarado en francés que "es una pieza de videoarte, no es real". En su perfil de Twitter también ha asegurado que no utilizó Inteligencia Artificial en su creación: " Solo soy yo utilizando animación 3D y muchos detalles editados a mano ". El programa Les Observateurs, de la cadena de televisión pública gala France 24, también ha compartido la señal en directo de las cámaras de seguridad que muestran el Arco del Triunfo el 2 de junio , día en el que empiezan a circular los mensajes falsos por redes. En esa emisión se puede observar cómo el Arco del Triunfo no está ataviado a un arcoíris gigante .

La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI establece en el artículo 44 que la persona que solicite el cambio de sexo debe comparecer dos veces : una para solicitarlo y, tras un plazo de tres meses, otra para ratificar la decisión: "Recibida la solicitud se citará a la persona legitimada para que comparezca (...). En dicha comparecencia, la persona encargada del Registro Civil recogerá su manifestación de disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y su solicitud de que, en consecuencia, se proceda a la correspondiente rectificación", detalla la norma . Además, el consultor de Derechos Humanos y LGTBI Francisco Peña explicó a VerificaRTVE que, una vez cumplida la gestión, "el encargado del Registro Civil tiene un plazo de un mes para resolver, para decidir si lo concede o no". Por lo que no es posible realizar el cambio de sexo registral en un día con un solo trámite.

La norma define a las personas LGTBI, en particular a las personas trans, dentro de los " colectivos con especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo y para el desarrollo de su empleabilidad ". El artículo 50 especifica que estos colectivos podrán acceder a " programas específicos destinados a fomentar el empleo ". Según explican fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social a VerificaRTVE, el objetivo de incluirlas es " ayudar en aquellos casos en que la pertenencia al colectivo LGTBI pudiera causar algún tipo de discriminación a la hora de acceder al empleo". El cofundador de Olympe Abogados Isaac Guijarro explicó a VerificaRTVE que "lo que van a hacer es crear una formación profesional o cursos específicos adaptados a tus necesidades, no como persona LGTB, sino como persona excluida del mercado laboral ". En esta idea coincide el responsable del área LGTBI de UGT, Toño Abad: "Se trata de que los servicios públicos tengan la capacidad de utilizar las políticas activas de empleo para insertarlos en el mercado laboral, u ofrecer oportunidades formativas".

Es falso que el Gobierno prefiera llamar a las madres progenitoras gestantes

Durante la moción de censura de Vox el 21 y 22 de marzo de 2023, Santiago Abascal aseguró en una de sus intervenciones que "ya casi no hay ni madres para su Gobierno porque ustedes prefieren llamarlas progenitores gestantes". No es cierto. En VerificaRTVE ya te aclaramos que la conocida como 'ley trans' incorpora el concepto de progenitor gestante y no gestante, pero no elimina el concepto de "madre" ni el de "padre".

El artículo 120 de la norma habla de "padre o progenitor no gestante" y "madre o progenitor gestante". Tal y como explica la propia ley, la sustitución del término supone "la posibilidad para las parejas de mujeres y parejas de hombres cuando uno de los miembros sea un hombre trans con capacidad de gestar, de proceder a la filiación no matrimonial por declaración conforme en los mismos términos que en el caso de parejas heterosexuales".