Mensajes de redes sociales difunden un vídeo que muestra un arcoíris gigante colocado en el Arco del Triunfo de París y lo presentan como una instalación real. Es falso. La grabación no es real. La estructura del arcoíris se ha incorporado a las imágenes del monumento parisino mediante un proceso de animación digital. Lo confirma Ian Padgham, el videoartista responsable de esta recreación.

“Esto amaneció hoy en el arco del triunfo en París... ¡Y amamos!”, dice un mensaje que acumula más de 2.800 retuits desde el 1 de junio. El tuit difunde un vídeo que muestra una estructura de un arcoíris gigante atravesando el Arco del Triunfo de París. “El Arco del Triunfo en París, un monumento icónico que conmemora a todos los soldados que dieron la vida por su patria, ha sido deshonrado por la alcaldesa socialista con un arcoíris gigante para honrar al orgullo Lgtbi", dice otro mensaje con más de 270 retuits. El contenido lo encontramos difundido en Telegram con un mensaje que presenta el arcoíris gigante como un gesto "para celebrar el Orgullo".

El vídeo no es real. El arcoíris gigante que aparece envolviendo el Arco del Triunfo de París es una animación digital. Se trata de una creación artística realizada por el artista Ian Padgham con motivo del Orgullo 2023, como explica él mismo desde su perfil de Instagram. En respuesta a los comentarios de esta publicación, Padgham ha aclarado en francés que “es una pieza de videoarte, no es real”. En Twitter, ha explicado que no utilizó Inteligencia Artificial en su creación. "Solo soy yo utilizando animación 3D y muchos detalles editados a mano"

Captura del comentario del artista Ian Padgham en Instagram confirmando que la obra del Arco del Triunfo de París ¿es una pieza de videoarte, no es real¿ VerificaRTVE

El programa Les Observateurs, especializado en lucha contra la desinformación en la cadena de televisión pública gala France 24, ha desmentido los mensajes que aseguran que esta instalación es real y ha señalado que el vídeo que “apareció el viernes 2 de junio” en redes sociales “es una creación digital de Ian Padgham, un artista estadounidense que vive en Francia”. El artista ha explicado al programa cómo realiza sus animaciones: “primero filmo un monumento real, en la calle, y le agrego lo que sale de mi imaginación” utilizando varios programas. Les Observateurs recuerda que para saber si el arcoíris gigante era real o no, le ha bastado con "comprobar” la señal en directo de estas cámaras de seguridad el 2 de junio. Dicha emisión permite descartar que el monumento estuviera ataviado con el arcoíris gigante. Puedes comprobar el aspecto del Arco del Triunfo el 2 de junio de 2023 en la siguiente imagen.

Captura realizada por Les Observateurs de la señal en directo del Arco del Triunfo el 2 de junio de 2023 en Viewsurf.com. VerificaRTVE

En esta emisión en directo el 31 de mayo desde el canal oficial de YouTube del Mundial de Rugby constatamos que no hay ninguna estructura de arcoíris en el Arco del Triunfo. El vídeo muestra el monumento con una proyección con motivo de la cuenta atrás de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo de Rugby 2023, que tendrá lugar en varias ciudades de Francia.

Desde VerificaRTVE ya te hemos alertado anteriormente sobre otros contenidos creados digitalmente que se presentan como si fueran imágenes reales. Es el caso de estas fotografías falsas de Donald Trump tras comparecer ante un juez de Nueva York o esta imagen generada por Inteligencia Artificial que muestra al Papa Francisco con anorak.