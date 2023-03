En los últimos días se han viralizado en redes imágenes falsas generadas por Inteligencia Artificial que suplantan a personalidades relevantes como el Papa Francisco, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o el expresidente estadounidense Donald Trump en situaciones que nunca han sucedido. Con la ayuda de expertos en Inteligencia Artificial, en VerificaRTVE te ofrecemos siete claves para detectar estas imágenes ficticias generadas por ordenador que se viralizan por sus similitudes con las instantáneas reales.

Tanto la imagen del Papa con un mullido anorak blanco como las fotos falsas de Macron en una protesta y las del inexistente arresto del expresidente Trump conforman el ejemplo más reciente del alcance y la viralización en redes de unas imágenes generadas con Inteligencia Artificial. Estas falsas imágenes han sido creadas con Midjourney, una aplicación de Inteligencia Artificial que permite crear fotos con solo decirle la idea que quieres convertir en imagen y que destaca por el nivel de realismo de sus creaciones, en línea similar a los resultados que consigue Dall-E 2, de OpenAI, con ilustraciones y dibujos. Estos sistemas de Inteligencia Artificial funcionan como “redes neuronales profundas que tienen la capacidad de generar" los contenidos a partir de una frase descriptiva de lo que se quiere crear, según explica a VerificaRTVE la directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver.

¿Cómo podemos llegar a identificar estas imágenes desarrolladas por Inteligencia Artificial para no confundirlas con fotografías reales? ¿Qué recursos tenemos disponibles para detectarlas y no contribuir a su viralización? Respondemos a estas preguntas con el apoyo de expertos en Inteligencia Artificial.

Gregory explica a VerificaRTVE que fijarse únicamente en detalles concretos de una imagen generada por IA “hace que la gente se fije en los píxeles, pero que no preste atención al contexto de por qué alguien" compartiría “una imagen para engañar ". Por ese motivo, considera que “ningún consejo durará" para identificar este tipo de imágenes por el avance constante de la Inteligencia Artificial y aboga por "centrarse en la alfabetización mediática". El tecnólogo experto en ciberseguridad Marcelino Madrigal explica que la ciudadanía “tiene que tirar de las herramientas de las que siempre disponemos, que son principalmente el sentido común y contrastar de dónde viene la información o la imagen " que nos llega. “Tenemos que hacer un ejercicio consciente de cuestionamiento del contenido", apunta la experta Nuria Oliver.

Es importante que el internauta pueda reconocer visualmente dónde se encuentran las limitaciones actuales de la Inteligencia Artificial a la hora de generar fotos. Los expertos consultados coinciden en que uno de los elementos a tener en cuenta en esas imágenes son las partes del cuerpo (manos, dientes, imperfecciones). Sam Gregory nos insta a fijarnos en las manos porque cuesta imitarlas y la Inteligencia Artificial acaba “añadiendo un dedo o contorsionando las manos de formas no humanas". En esto coincide el profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y consejero delegado de Ugiat Technologies, Francesc Tarrés, quien añade que “normalmente no son capaces de representar el dedo gordo". Por ejemplo, en las imágenes falsas del arresto de Trump aparecen muchas manos, algunas deformes a las que les faltan dedos, como puedes ver a continuación.

Tarrés aconseja fijarse también en la sonrisa de los sujetos que aparecen en imagen. Podemos ver dentaduras demasiado imperfectas, que no corresponden con la del personaje público suplantado o dentaduras con demasiadas piezas dentales, lo que pone de manifiesto su falsedad. La informática experta en IA Nuria Oliver también se pronuncia en este mismo sentido y detalla que en las imágenes creadas por la Inteligencia Artificial “los dientes a veces no están bien alineados".

A la hora de detectar imágenes falsas creadas por Inteligencia Artificial hay que prestar atención a las caras de las personas que aparecen. Como nos explica Nuria Oliver, de la Fundación Ellis Alicante, las caras que generan los sistemas de Inteligencia Artificial “son demasiado perfectas , no tienen imperfecciones como tenemos los humanos" y el brillo de los ojos puede ser “demasiado excesivo". Podemos ver claramente este defecto en las imágenes falsas de la secuencia del inexistente arresto de Trump.

6. Las luces y las sombras

Nuria Oliver advierte de que las sombras de las imágenes generadas con IA “no son realistas". El tecnólogo Marcelino Madrigal coincide en esta postura y señala que “la colocación de las luces y las sombras no las siguen haciendo bien" en las imágenes generadas por la Inteligencia Artificial. Podemos ver un ejemplo en la secuencia de imágenes del falso arresto del expresidente estadounidense Donald Trump, en las que las sombras proyectadas de los agentes no corresponden con las que aparecerían en realidad. Vemos a varios agentes sujetando al protagonista pero las sombras que hay en el suelo no coinciden con las que proyectarían en realidad varios individuos.