Se ha viralizado en redes sociales el uso de Chat GPT, una aplicación que utiliza la Inteligencia Artificial para ofrecer respuestas y generar textos sobre determinados temas a petición del internauta. En VerificaRTVE hemos puesto a prueba la eficacia de esta herramienta frente a la desinformación y hemos constatado que reacciona para desmentir contenidos falsos con datos de fuentes fiables. El análisis desvela un detalle adicional: la propia herramienta admite que no puede verificar vídeos ni imágenes de redes.

Probando de nuevo su capacidad de reacción frente a contenidos falsos, le preguntamos a Chat GPT sobre un artículo de 2021 de una web desinformadora que utiliza datos falsos sobre la vacunación infantil, un bulo que desmontamos en VerificaRTVE, y la Inteligencia Artificial no cae en la trampa. La primera respuesta es que no recomienda “compartir ese enlace ya que contiene información errónea, desinformación y afirmaciones sin sustento científico sobre la vacuna COVID-19". Le pedimos más aclaraciones sobre esa página web y la máquina explica que hay varios motivos por los que “no es considerada una fuente fiable”, pasando luego a desglosarlos. “Es importante ser crítico con la información que se encuentra en internet y buscar información de fuentes confiables y respaldadas por la comunidad científica antes de tomar decisiones informadas sobre la salud”, advierte. Puedes ver la conversación en la imagen a continuación.

Para las preguntas, hemos escogido las vacunas contra la COVID-19 como tema principal. Le preguntamos a Chat GPT si contienen grafeno, un bulo que te hemos desmentido en VerificaRTVE . La IA nos responde que “no es cierto” y explica qué componentes contiene el suero, dejando claro que “el grafeno no se encuentra entre los componentes de las vacunas COVID-19". También le preguntamos por las proteínas spike y su seguridad, otro tema que agitan los desinformadores antivacunas, y Chat GPT aclara que “las vacunas COVID-19 no contienen el virus completo, sino solo fragmentos de las proteínas spike”. Sin necesidad de que hagamos alusión a la vacuna en la pregunta, la IA recuerda que estamos hablando sobre estos fármacos y señala que las proteínas spike “en sí mismas no son peligrosas”. También hemos interrogado a Chat GPT para que aclare si el suero contra la COVID-19 puede provocar cáncer, como sostiene otro bulo recurrente que sigue circulando en 2023, y la Inteligencia Artificial es tajante: “no hay evidencia científica que sugiera que la vacuna contra la COVID-19 cause cáncer".

Las limitaciones de Chat GPT a la hora de verificar

Chat GPT también cuenta con limitaciones que la propia aplicación reconoce, como que puede “generar información incorrecta” y “producir instrucciones dañinas o contenido sesgado”. Además, hay que tener en cuenta que no está conectada a Internet y que sus conocimientos están actualizados hasta finales de 2021. Esto también lo hemos comprobado al preguntar si puede verificar una imagen o vídeo, a lo que contesta con: “No puedo verificar el vídeo ya que soy un modelo de lenguaje y no tengo acceso a Internet” o “como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de verificar imágenes o vídeos”. Aunque sí ofrece ayuda a continuación para buscar información relacionada con dicho contenido.

Marcelino Madrigal, experto en desinformación y redes sociales, explica a VerificaRTVE que Chat GPT “no es tan perfecto” como se plantea, ya que “el problema de este tipo de tecnología y herramientas es el mismo que tienen todas: el uso que le demos es realmente importante”. La IA, tal y como detalla Madrigal, intenta expresar los mensajes “de una forma que parezca natural o que parezca humana. "No saben lo que están diciendo, pero sí saben cómo lo están diciendo para que parezca brillante”, señala, antes de advertir de que “esos contenidos” generados por Chat GPT “igual que se están generando para el bien, también se están intentando utilizar para ciberdelitos”, creando textos “para hacer phishing o directamente proyectos de scam o de estafas a través de estas herramientas”. Es por ello que Madrigal plantea “qué va a ocurrir cuando las inteligencias artificiales, y esto va a ocurrir, sean capaces de generar tanto contenido automático como los humanos sin que no haya distinción ninguna, porque lo siguiente que va a ocurrir es que la mayoría de la gente, de las audiencias de esos contenidos, es decir, los usuarios, no sepamos distinguirlos y haya una desconfianza absoluta frente a esos contenidos y eso en sí va a ser peligroso”.