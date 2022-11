A raíz de las declaraciones de Elon Musk sobre su pretensión de cobrar 8 dólares al mes por tener una cuenta verificada en Twitter, hemos investigado qué beneficios tiene esa insignia azul en los perfiles de esta red social. Con ayuda de expertos, te explicamos los requisitos y qué implica realmente tener una cuenta verificada en esta red social.

Días después de hacerse oficial la compra de Twitter por parte de Elon Musk, el magnate utilizó la red social para anunciar que los usuarios podrían obtener “la insignia azul […] por ocho dólares al mes”. Esta afirmación causó un gran revuelo entre los tuiteros. De hecho, personalidades tan célebres como el escritor Stephen King mostraron su rechazo a la pretensión de Musk de cobrar por mantener su insignia azul. “Deberían pagarme a mí”, subrayó el literato estadounidense, con más de 6,9 millones de seguidores en su cuenta con la insignia azul.

¿Qué es la insignia azul de verificación? Según explican desde el centro de ayuda de Twitter, “la insignia azul de verificación sirve para confirmar la autenticidad de las cuentas de interés público”. El analista de inteligencia y experto en seguridad y redes Marcelino Madrigal señala que “nació como una manera de asegurar que quien la está utilizando [la cuenta] es quien dice ser, ya sea una empresa o sea una persona”. El director de Ciberinteligencia de Lazarus Jorge Coronado indica que el objetivo es “evitar las cuentas falsas”. El socio co-fundador de Internet Security Auditors Vicente Aguilera Díaz añade que “las cuentas verificadas reconocen al usuario como una cuenta de interés público, por lo que conseguir esa insignia azul resulta muy atractivo”.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la verificación? Desde Twitter aseguran que puede acceder a este servicio cualquier persona que acredite tener una cuenta “auténtica, relevante y activa”. No obstante, hay algunas excepciones que la red social denomina “cuentas no elegibles”. Son, por ejemplo, las cuentas de parodia, de mascotas o personajes ficticios o las que no cumplen las Reglas de Twitter. En conversación con VerificaRTVE, Vicente Aguilera reconoce que “conseguir la verificación no resulta fácil, debido a las exigencias de verificación que solicita Twitter”. Para aportar la autenticidad, Twitter solicita actualmente acreditar “un sitio web oficial”, el “documento de identidad” y una “dirección de correo electrónico oficial”. En cuanto a la relevancia, hay que proporcionar “artículos de noticias con referencias”, un perfil de “Google Trends”, un enlace a “Wikipedia” y se tiene en cuenta el “número de seguidores y menciones”. Sobre la actividad, debe tratarse de una cuenta con ”nombre de perfil e imagen”, “debe ser pública”, contar con un “correo o número de teléfono confirmado” y no haber sido bloqueada “en los últimos 12 meses”. Los expertos consultados por VerificaRTVE denuncian que en la práctica esto no se cumple. Madrigal explica que “la normativa dice que hay unos determinados cambios que tú no puedes hacer en la cuenta ya verificada, como es la dirección de correo sin notificarlo o comprobarlo, pero la realidad es que hay aproximadamente unas 425.000 [cuentas verificadas] ahora mismo en todo el mundo y algunas no han tuiteado en su vida". “El hilo de las cuentas verificadas por Twitter

Twitter entiendo que NO soy digno de verificar mi cuenta, y aunque yo lo pido como medida de seguridad para evitar problemas, ellos no lo consideran pic.twitter.com/EOixN2Mk6p“ — mmadrigal (@SoyMmadrigal) October 7, 2022 Para este analista de redes, Twitter concede las verificaciones “a su libre albedrío, según su propia conveniencia, es decir, a gente famosa, gente que aportaba algo al negocio, que atraía audiencia”. En la misma línea se manifiesta Coronado, quien asegura que “los métodos que se utilizan para verificar son bastante malos y se ha demostrado que hay un montón de cuentas verificadas que son cuentas falsas o trolls, que apenas tienen seguidores y que evidentemente no tienen una persona detrás".

¿Qué implica para el usuario tener una cuenta verificada? Según Vicente Aguilera, “la cuenta verificada aporta ciertos beneficios al usuario: mejora su reputación y sus publicaciones ganan credibilidad”. “De forma colateral”, añade, “esto impacta en un incremento de seguidores y mayor visibilidad, ya que los motores de búsqueda priorizan estas cuentas a la hora de mostrar los resultados de búsquedas, lo que resulta especialmente relevante cuando la cuenta está asociada a una marca, diferenciándose así de su competencia”. Para Madrigal, se trata de “una cuestión más psicológica, de estatus para determinados usuarios porque da como una especie de prestigio tener un logo de verificación al lado”, pero, en su opinión, “no implica calidad, no implica absolutamente nada”. Coincide en este análisis Coronado, a quien le parece “más un tema reputacional, de imagen, que realmente algún tipo de beneficio para el usuario”.

¿Aporta algún beneficio en materia de seguridad? Jorge Coronado es tajante: “El hecho de que la cuenta esté verificada no da ningún tipo de beneficio a nivel de seguridad”. Coincide con él Vicente Aguilera, quien opina que al haber facilitado “el usuario información personal a Twitter para que puedan verificar su identidad, potencialmente sus datos podrían verse expuestos en caso de un ciberataque o una filtración de datos”. Afirma Aguilera que “en ciertos casos puede ayudar frente a determinadas denuncias”. Corrobora esta afirmación desde su Twitter el periodista Antonio Maestre, quien sostiene que “sin ese identificador nos habríamos quedado sin cuenta por denuncias coordinadas hace mucho”. Marcelino Madrigal se manifiesta en la misma línea en conversación con VerificaRTVE: “Twitter tiene un especial cuidado con la gente que tiene verificada, te ofrece una protección extra frente a las denuncias para que no te cierren la cuenta”. “Es así indirectamente y es algo que no te lo explicitan contractualmente, pero es así, es una capa de seguridad adicional, como si estuvieras en una sala VIP”, señala. Recuerda que cuando en 2020 un hackeo se hizo con el control de perfiles verificados de personalidades, incluido el propio Elon Musk, estas cuentas “se recuperaron muy rápido precisamente porque estaban verificadas”, en un episodio complejo que ya te explicamos en VerificaRTVE. Para Coronado, el hecho de que estas personas tuvieran la cuenta verificada no es el motivo por el que las recuperaron rápido, ya que "la intrusión fue sofisticada, se hizo a través de los trabajadores de Twitter, accediendo al entorno de trabajo de la empresa, con lo cual la recuperación en sí es bastante sencilla: se restaura el sistema y se devuelven [las claves] a su usuario legítimo”.

¿Puede Twitter cerrar una cuenta verificada? Aguilera explica a que “si la cuenta verificada incumple las reglas de Twitter (caso de violencia, acoso, incitación al odio y otros comportamientos similares), se actúa de la misma manera que si no lo estuviera”. Además, desde la red social recuerdan que también pueden quitar este estatus de cuenta verificada “en cualquier momento y sin previo aviso” por “cambios hechos por el usuario” o por “incumplir las Reglas de Twitter”.