El multimillonario Elon Musk ya es el nuevo dueño de Twitter, tras completar su compra por 44.000 millones de dólares.

Su primera medida ha sido despedir a cuatro de sus máximos responsables, entre ellos el consejero delegado, Parag Agrawal, según han publicado medios estadounidenses. Los medios, entre ellos The New York Times, The Washington Post y la CNN, han citado a fuentes anónimas conocedoras de la situación.

“Elon Musk closed his $44 billion deal to buy Twitter and fired at least four top executives — including the chief executive and chief financial officer — thrusting the social media service into a new era. https://t.co/WJUmobVUOs“