A 48 horas de que se cumpla el plazo para que Elon Musk se convierta en el propietario de Twitter, el empresario ha visitado las oficinas de la compañía. El magnate ha querido simbolizar su acercamiento a la red social con la publicación de un metafórico tuit en su cuenta personal, en lugar de comunicarse a través de otras redes como Facebook o Instagram.

Musk, consejero delegado de Tesla y Space X, continúa con el procedimiento para que Twitter pase a ser parte de su propiedad. Este miércoles, el empresario posteaba un vídeo en el que entraba entusiasmado y energético a la sede de Twitter con un lavabo a cuestas, lo que da a entender la consolidación de la compra de la red social.

En su cuenta de Twitter, el magnate escribía: “Entrando en la sede de Twitter, ¡asimílenlo!”. En la traducción original, el anuncio incluía la palabra “lavabo” en inglés, lo que connota cierto tono de humor durante su entrada al edificio.

“Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7“