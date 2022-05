El fundador de Tesla ha lanzado a través de su empresa nuevos productos pioneros en el mercado de la tecnología del hogar, como un tejado solar que elimina los paneles tradicionales y los sustituye por tejas. El empresario también presentó una nueva batería de abastecimiento eléctrico doméstico con una mayor duración, el Powerwall 2, concebida para poder conectarse al tejado.



"Esto es solo parte del futuro integrado que nos espera. Un coche eléctrico, una batería Powerwall y un tejado solar. La clave es que son bellos, asequibles y perfectamente integrados", aseguró Musk durante la presentación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado públicamente a Elon Musk a invertir en el sector de la energía solar en España, después de que el fundador de Tesla comentara en Twitter que el país debería construir un parque solar "masivo" para suministrar energía a toda Europa.

En un mensaje, el presidente ha destacado la labor de España a la hora de desplegar energías renovables y ha invitado a Musk a conocer la estrategia del Gobierno. "Ya estamos implementando el plan más ambicioso hacia un sistema energético eficiente y renovable. Todos los sectores implicados. Maximizando las oportunidades, la digitalización y la cadena de valor para el éxito a largo plazo. El tiempo es ahora. Hagámoslo bien. Ven y míralo. En España damos la bienvenida a los inversores", ha subrayado Sánchez.

