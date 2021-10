La primera misión espacial compuesta completamente por civiles, sin astronautas profesionales y a cargo de la empresa privada SpaceX, ha despegado este miércoles con éxito desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida) para orbitar la Tierra durante tres días.

El histórico lanzamiento de la llamada misión Inspiration4 ha ocurrido a las 20.02 horas del miércoles (00.02 GMT del jueves 16 de septiembre), como estaba previsto, a bordo de una cápsula Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9 de la compañía de Elon Musk.

En medio de gritos y aplausos desde el centro de control se cumplieron todas las etapas del lanzamiento de la misión, gracias a unas condiciones meteorológicas favorables.

