La convulsa historia entre el magnate Elon Musk y la red social Twitter, que este jueves ha decidido finalmente comprar la plataforma después de meses de incertidumbre, se remonta a más de medio año atrás, cuando el pasado mes de abril el estadounidense pasó a ser su máximo accionista y desató las alarmas. Una cronología que ha estado marcada por la "píldora de veneno", las cuentas falsas, el arrepentimiento del fundador de Tesla y, finalmente, la amenaza de una batalla legal que no ha llegado a puerto por la rectificación de Musk.

La buena sintonía, sin embargo, duró poco más de una semana. El 11 de abril, se dio a conocer que finalmente Musk prefirió no unirse a la junta , poco antes de que lanzase una oferta sobre la red social.

El 14 de abril, Elon Musk lanzó una oferta sobre Twitter de 43.394 millones de dólares, es decir, 54,20 dólares por cada acción de la plataforma. Él mismo publicó en un tuit todos los datos de la operación, que no fue muy bien recibida por algunos accionistas, como el príncipe saudí Al Waleed bin Talal, y tampoco por la propia compañía.

La polémica de las cuentas falsas y el emoticono de la 'caca sonriente'

Pero la estabilidad duró poco. El 13 de mayo, Musk paralizó "temporalmente" la compra de la red social: empezaba así la polémica sobre las cuentas falsas. El fundador de Tesla anunció entonces que quería conocer los detalles sobre el cálculo de que las cuentas falsas representan menos del 5% de los usuarios, como asegura la plataforma, y sus palabras tuvieron una repercusión inmediata. Las acciones de la compañía cayeron cerca de un 20%. No obstante, continuaba "comprometido con la adquisición".

El compromiso se tornó cuatro días más tarde en una condición. A menos que la compañía no demostrase públicamente la prueba de que sus cuentas falsas no superan el 5%, ya no estaba interesado en adquirir Twitter. Las nuevas dudas provocaron que las acciones cayeran de nuevo más del 8%.

Ante esto, el director general de Twitter, Parag Agrawal, se vio obligado a responder a las críticas en un hilo en la plataforma. Agrawal argumentó que su metodología para identificar cuentas spam se ha mantenido igual desde 2013, y que se trata de una estimación que no se puede reproducir externamente. Una defensa a la que Musk respondió con el emoticono de la 'caca sonriente'.