Elon Musk condiciona la compra de Twitter a que la compañía demuestre que las cuentas falsas son menos del 5%

El magnate tecnológico Elon Musk, que se encuentra ultimando los detalles para la adquisición de Twitter, ha anunciado este martes que el acuerdo de compra no avanzará hasta que el director general de la red social no muestre públicamente la prueba de que sus cuentas falsas no superan el 5% del número total de usuarios.

“20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.



My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.



Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.



This deal cannot move forward until he does.“