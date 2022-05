Un tuit de Elon Musk basta para provocar pérdidas o ganancias millonarias a empresas e inversores. Revalorizar la cotización de una empresa y salvarla de la quiebra, comprar una red social a golpe de talonario o disparar el valor de una criptomoneda son algunas de las acciones con las que el multimillonario ha revolucionado el mercado financiero a golpe de tuit.

La última ha llegado este viernes. A primera hora de la mañana, el hombre más rico del mundo ha sorprendido a todo el planeta tras anunciar que iba a paralizar temporalmente la compra de Twitter tan solo un par de semanas después de haber anunciado su adquisición por 44.000 millones de dólares. Inmediatamente después, la cotización de la red social se ha desplomado un 20% provocando un agujero en las carteras de miles de inversores en cuestión de minutos.

Así ha sido el último impacto en la economía mundial que ha provocado el excéntrico Musk. Pero en los últimos años está acostumbrado a provocar grandes terremotos financieros con un simple mensaje y sin ser necesariamente muy específico.

“Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn“