El director de Tesla y nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, ha abierto la puerta a que el expresidente del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, vuelva a la red social, durante la conferencia 'Future of the car', ofrecida por el diario 'The Financial Times'.

"Daría marcha atrás al veto permanente. Pero todavía no soy el propietario de Twitter, así que esto no es algo que vaya a pasar con toda seguridad", ha dicho Musk en una entrevista en el marco de la conferencia automovilística.

Trump fue suspendido permanentemente de Twitter poco después de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. La empresa justificó esta decisión porque "incitaba a la violencia".

El consejero delegado de Tesla ha calificado el cierre de la cuenta de Trump de "error" al opinar que ha alienado a una gran parte de Estados Unidos y que, además, no impidió que el expresidente (2017-2021) se siguiera comunicando con sus seguidores.

También ha dicho que se trató de una decisión "moralmente incorrecta y completamente estúpida" y que, si bien acepta que se supriman mensajes específicos en Twitter que violan sus normas de uso y que se suspenda temporalmente a los usuarios reincidentes, no cree que los vetos permanentes a personas deban existir en la red social.

El empresario ha dicho que él y el cofundador de Twitter, Jack Dorsey consideran que las prohibiciones permanentes deberían ser "extremadamente raras" y reservadas para las cuentas que operan como bots o difunden spam. De momento, la empresa no ha respondido a estas declaraciones.