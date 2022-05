La compra de Twitter por parte del magnate estadounidense Elon Musk estaba llamada a ser la operación bursátil más importante del año (44.000 millones de dólares), pero ha quedado en suspenso. Musk ha dicho públicamente que no se fía de las cifras de usuarios aportadas por la compañía y que sospecha que entre ellas hay más cuentas falsas que las oficialmente reconocidas. Hace años que se duda sobre la cifra exacta de usuarios no reales en la plataforma. Te ofrecemos algunas herramientas para valorar si un tuitero es de carne y hueso o es robótico.

Averiguar el volumen de usuarios falsos de Twitter se ha convertido en una tarea casi imposible en la última década. Los científicos de datos hacen cálculos estimativos a partir de patrones de comportamiento. Tú también puedes utilizar herramientas disponibles en Internet para identificar si una cuenta concreta tiene probabilidades altas de ser la voz de un robot o de un humano.

Es un misterio por qué Elon Musk manifiesta ahora su sorpresa ante la cifra oficial del 5% de cuentas falsas en Twitter, pues él es un gran conocedor del entorno digital y desde hace muchos años existen estudios elaborados con metodologías fiables que sostienen que la cifra es significativamente mayor . En 2017, un equipo compuesto por algunos de los investigadores con más prestigio en esta materia, como Emilio Ferrara y Filippo Menczer, presentó el estudio “ Interacciones entre bots y humanos en línea: Detección, Estimación y caracterización ”. Este estudio, de referencia entre los publicados hasta la fecha, identifica a las cuentas falsas partiendo del hecho de que, estadísticamente, se comportan de una manera distinta a las cuentas humanas (por ejemplo no articulan sus frases igual o no interactúan con las cuentas de seguidores de la misma manera).

No es sencillo. Los bots intentan replicar el comportamiento humano para ser más creíbles y tener más influencia. Por ejemplo, hace años se les identificaba bien porque “tuiteaban” a todas horas; ahora los programan para que parezca que duermen. Este ritmo de tuiteo es algo que puedes comprobar en herramientas como Twitonomy.com (es gratuito y analiza 1.500 tuits de la cuenta que le des). Además hay “cuentas mixtas” que combinan la actividad de una persona y de un programa informático: pueden emitir tuits programados, pero a determinadas horas hay un usuario real al volante. Las distintas herramientas que existen en Internet para identificar si una cuenta es humana o un bot no ofrecen un resultado categórico (Sí/No) sino un rango variable que acerca el comportamiento de una cuenta concreta al de un robot o a el de una persona.

El Observatorio de Redes Sociales de la Universidad de Indiana (OSoMe por sus siglas en inglés) es el punto de referencia de los análisis de cuentas falsas de Twitter . Ofrece al público herramientas con un componente de inteligencia artificial para identificar si una cuenta concreta responde a un perfil humano o a un bot. Su acierto no es del 100%, entre otras cosas porque hay muchas visiones sobre qué es y qué no es un bot, pero ver a esas cuentas dudosas en movimiento aporta en algún caso la visión esclarecedora que hace falta para detectar una campaña no auténtica.

Por ejemplo, no se ha cambiado el nombre que otorga Twitter por defecto a la cuenta y este incluye muchos números (es lo que se llama una “ cuenta matrícula ”), no ha tuiteado nada, y pese a ser de creación reciente ya tiene un número muy elevado de seguidores. Estos datos indican que es probable que sea una identidad creada para dar notoriedad a otras cuentas inflando artificialmente su número de seguidores.

Perfilar una cuenta a partir del uso

Accountanalisis no es propiamente un recurso para etiquetar cuentas falsas pero sí ofrece información adicional que puede ser de utilidad a la hora de identificarlas. Esta herramienta es de pago y, en su versión demo solo accede a los últimos 600 tuits de cada cuenta. Hemos sometido a su escrutinio a la cuenta oficial en Twitter de Rtve.es (@rtve) y el análisis nos muestra que durante la madrugada no hay actividad (los bots no duermen a no ser que sean programados para ello) y que la mayoría de los materiales difundidos (50%) son propios, no retuits, lo que afianza la idea de que @rtve está operada por seres humanos, no robots.