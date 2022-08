Musk vende acciones de Tesla por 6.500 millones de dólares por si pierde el juicio con Twitter

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha vendido acciones de su compañía por valor de unos 6.500 millones de dólares en apenas tres días, según muestran documentos publicados por el regulador bursátil estadounidense. En las jornadas del 5, 8 y 9 de agosto, el magnate se deshizo de más de 7,5 millones de participaciones de Tesla, con un valor de mercado total aproximado de 6.500 millones de dólares. Aunque en un primer momento el inesperado movimiento pudo resultar desconcertante, el propio Musk ha reconocido después que ese dinero tendría como finalidad hacer frente a un posible acuerdo si finalmente pierde la batalla legal que mantiene con Twitter por la compra fallida de esta red social.

" En el caso (afortunadamente, poco probable) de que Twitter obligue a cerrar este acuerdo y algunos socios de capital no se presenten, es importante evitar una venta de emergencia de las acciones de Tesla", ha justificado el propietario de Tesla precisamente en su cuenta oficial de Twitter, en respuesta a un usuario.

“Yes.



In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock.“