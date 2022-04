El fundador de Tesla, Elon Musk, formará parte de la Junta Directiva de Twitter, según ha anunciado el director ejecutivo de la compañía, Parag Agrawal, en la propia red social. Por su parte, Musk ha respondido con otro tweet en el que ha mostrado su deseo de comenzar a trabajar en conjunto "para realizar mejoras significativas" en los próximos meses. Sin embargo, no ha ofrecido más detalles.

"Estoy emocionado de compartir que vamos a nombrar a Elon Musk miembro de nuestra junta", ha escrito Agrawal en un mensaje difundido en la propia plataforma, en el que ha agregado que el multimillonario aportará "un gran valor" a la misma. "Es tanto un creyente apasionado como un intenso crítico del servicio, que es exactamente lo que necesitamos en Twitter y en la sala de juntas, para fortalecernos a largo plazo. ¡Bienvenido Elon!", ha insistido.

“Looking forward to working with Parag & Twitter board to make significant improvements to Twitter in coming months!“