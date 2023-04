La desinformación de género es el empleo de narrativas falsas o engañosas dirigidas contra mujeres, especialmente contra aquellas que forman parte de la esfera pública, con el objetivo de socavar su reputación e invisibilizarlas.

Irene Khan, la relatora especial de Naciones Unidas para la Protección del Derecho a la Libertad de Expresión, define este fenómeno como “un subtipo de violencia de género que entraña el uso de relatos falsos o engañosos basados en el género y el sexo contra las mujeres a fin de disuadir a las mujeres de participar en la esfera pública” (pág. 8). En este informe explica que la desinformación de género “combina la falsedad, la intención maliciosa y la coordinación” de ataques y “promueve discursos centrados tanto en el sexo como en la raza” (pág. 8).

Estos ataques, señala la relatora, no solo se dirigen contra niñas y jóvenes por su género, sino también por “otras características interseccionales, como la raza, la orientación sexual, la discapacidad, la identidad de género, la edad y la clase social” (pág. 9), como denuncia la organización no gubernamental Plan Internacional en su informe El estado mundial de las niñas. Sobre este punto, también advierte de que “gran parte de la desinformación de género también se dirige a las mujeres de grupos minoritarios, de ciertas minorías religiosas o étnicas, como mujeres indígenas” y del colectivo LGTBI+.

El Centro para la Democracia y la Tecnología, una organización de defensa de la libertad de expresión, también hace referencia al “uso de las narrativas, el lenguaje y, en última instancia, la discriminación para lograr ciertos objetivos sociales y políticos, incluido el mantenimiento del statu quo de género, desigualdad o crear un electorado más polarizado” (pág. 25).

Desde EU Disinfolab, una organización especializada en lucha contra la desinformación, la investigadora Maria Giovanna Sessa apunta que la desinformación de género persigue “demostrar que las mujeres no son aptas para lo que intentan hacer, están locas, son emocionales o se las hipersexualiza para quitarles credibilidad y reputación”. “El objetivo final independientemente del tipo de ataque es silenciar al objetivo”, advierte.

“The public needs to know *more* about political ads on social media. Independent research like that made possible by the NYU Ad Observatory are critical to understanding, for example, the tactics used by #disinformation campaigns based on race & gender.https://t.co/HgUtEj9uY3“