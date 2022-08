La primera ministra de Finlandia se somete a un test de drogas tras la polémica por la filtración de un video de fiesta

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha dicho este viernes que se ha hecho un test de drogas a raíz de la publicación de un video en el que aparece cantando y bailando en una fiesta privada con amigos durante sus vacaciones.

"Hoy me he hecho una prueba de drogas y los resultados llegarán dentro de una semana", ha señalado en una conferencia de prensa, Marin. "Nunca en mi vida he consumido drogas", ha añadido.

El vídeo, publicado en la tarde del miércoles por el tabloide sensacionalista 'Iltalehti', robó la atención de los medios finlandeses y eclipsó el congreso estival del Partido Socialdemócrata finlandés (SDP) que dirige Marin, de 36 años.

Al parecer, el vídeo original fue publicado en un grupo cerrado de la red social Instagram con menos de un centenar de miembros al que pertenece Marin, pero luego alguien lo difundió en las redes sociales.