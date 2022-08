La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha dicho este viernes que se ha hecho un test de drogas a raíz de la publicación de un video en el que aparece cantando y bailando en una fiesta privada con amigos durante sus vacaciones.

"Hoy me he hecho una prueba de drogas y los resultados llegarán dentro de una semana", ha señalado en una conferencia de prensa, Marin. "Nunca en mi vida he consumido drogas", ha añadido.