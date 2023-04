La comparecencia del expresidente estadounidense Donald Trump este martes ante un tribunal de Manhattan como imputado por el pago en dinero negro de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels representa un episodio judicial sin precedentes en la historia de EE.UU. Las redes sociales han contribuido a la difusión de fotos y vídeos del proceso, pero también han alojado imágenes que no son reales. En VerificaRTVE desmontamos las principales imágenes falsas viralizadas en redes tras la comparecencia del exmandatario.

Las fotos falsas de Trump posando para una ficha policial

Además de la falsa imagen del expresidente por las calles de Nueva York, las redes han alojado diferentes imágenes que muestran a Trump posando para una ficha policial. Son imágenes falsas. El expresidente no ha tenido que posar para ser retratado en una ficha policial. Lo confirma uno de sus abogados, Joe Tacopina, y los periodistas que han seguido de cerca la comparecencia ante el juez.

“En un nivel del 1 al 10, ¿cómo están de felices porque Trump ha sido ARRESTADO?”, dice un tuit que difunde una foto que muestra a Trump como si estuviera siendo retratado para una ficha policial y que acumula más de 13.400 ‘me gusta’. “La foto policial de Donald Trump parece que estaba llorando antes de entregarse”, señala un mensaje que difunde otra foto de Trump posando para una ficha policial con traje y corbata de rayas y que suma más de 900.000 visualizaciones. Las dos imágenes son falsas. A Trump no le han tomado ninguna fotografía para su ficha policial. Solo ha tenido que aportar sus huellas dactilares. Lo confirma Joe Tacopina, abogado de Trump, y los periodistas y medios que han seguido de cerca su comparecencia judicial. Tacopina ha asegurado a la cadena de televisión CBS que Trump no ha posado para la foto de la ficha policial porque no se le ha retratado y que le han tomado las huellas dactilares. La agencia de noticias Associated Press ha informado, citando fuentes policiales, de que a Trump le tomaron las huellas dactilares en el proceso de registro en el tribunal, pero “no se tomó su foto de ficha policial”. La periodista del diario The New York Times Maggie Haberman también ha informado de que no hay foto de ficha policial de Trump.

Gracias a las imágenes de las agencias AFP y Reuters constatamos que Donald Trump acudió a declarar al tribunal de Manhattan vestido con traje oscuro y una corbata roja, no con el atuendo que muestran las dos imágenes falsas de ficha policial difundidas en redes. Puedes corroborar cómo iba realmente vestido en este vídeo de La Noche en 24 Horas en el que la corresponsal de TVE Sara Rancaño cuenta cómo se ha desarrollado la comparecencia del expresidente en Manhattan.

Fotografías falsas de la ficha policial de Donald Trump generadas por Inteligencia Artificial. VerificaRTVE

La difusión de imágenes falsas generadas por Inteligencia Artificial es una práctica cada vez más habitual en las redes sociales. En VerificaRTVE hemos desmentido imágenes generadas por Inteligencia Artificial y te hemos contado cuáles son las claves principales para poder detectarlas y no contribuir a su expansión en redes.