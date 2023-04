Donald Trump ha hecho historia política este martes en Estados Unidos al convertirse en el primer expresidente del país formalmente acusado de cargos penales. El exmandatario estadounidense ha sido detenido durante cerca de hora y media al presentarse ante el tribunal de Nueva York que le imputa 34 delitos por el caso 'Stormy Daniels', la trama ilegal por la que se le acusa de "falsificación de registros mercantiles de primer grado".

Escoltado por un convoy de seguridad, el republicano se ha declarado "no culpable" de todos los cargos en la corte de Manhattan. El caso investiga los pagos irregulares a la actriz porno estadounidense Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016 para que no hiciera pública su relación con el exmandatario.

Al término de la vista, Trump ha quedado en libertad sin fianza y se ha dirigido a Florida para comparecer ante sus simpatizantes. La próxima vista está prevista para el 4 de diciembre.

Cita histórica sin incidentes

La cita judicial de Trump había generado máxima expectación en Nueva York, cuyas autoridades habían aumentado la seguridad y la presencia policial ante el temor a protestas de sus simpatizantes, a los que el propio expresidente había llamado a movilizarse. Sin embargo, la jornada ha transcurrido sin incidentes, si bien sí ha habido concentraciones de centenares de detractores, partidarios, curiosos y periodistas en los alrededores de la corte.

De camino al tribunal, Trump aseguraba que su arresto era "irreal". "Me dirijo al Bajo Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece tan IRREAL - WOW, me van a ARRESTAR. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos. MAGA!", escribía.

Tal y como había pactado el equipo legal con la fiscalía, Trump no ha sido esposado, pero sí le han tomado sus huellas dactilares.

La investigación de la fiscalía busca esclarecer la implicación de Trump en un plan de pago secreto y encubierto que presuntamente violó las normas de financiación electoral de la campaña de 2016 y que involucra a Daniels. La actriz habría recibido un pago en negro de 130.000 dólares para evitar que hablara de un encuentro sexual entre ella y el expresidente que tuvo lugar en 2006.

A su llegada, Trump ha saludado con la mano a la multitud que le esperaba y, una vez dentro, se ha declarado "no culpable" de los 34 cargos que se le imputan, convirtiéndose en el primer expresidente estadounidense en comparecer imputado ante un juez.

Todos los cargos consisten en distintos tipos de "falsificación de registros mercantiles de primer grado" que suponen "violaciones del artículo 175.10 del Código Penal" y se definen como "intento de defraudar y de cometer otro delito" y de esconderlo. Se refieren a delitos cometidos en un rango de once meses del año 2017, entre febrero y diciembre, y consisten principalmente en el registro documental en diferentes soportes, sean libros de cuentas, cheques u otros archivos relacionados con Donald Trump.