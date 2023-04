La histórica imputación contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha llevado la carrera para las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2024, a un territorio desconocido. Trump ha reiterado en varias ocasiones que continuará con sus planes de ser candidato presidencial incluso si se enfrenta a cargos penales y, en lugar de perjudicarle, parece que el hecho de convertirse en el primer exmandatario del país en ser imputado le está ayudando a recibir más apoyo en su campaña electoral.

Desde su imputación, las donaciones a la campaña para la reelección de Trump han alcanzado un total de siete millones de dólares (6,4 millones de euros al cambio), según ha informado uno de sus asesores. El apoyo de los republicanos a Trump de cara a las primarias del partido también ha subido.

"Trump quiere que sea un espectáculo. Lo que él quiere es que todo el mundo le vea entrando en el tribunal", asegura la profesora de Relaciones Internacionales de la IE University, Alana Moceri. "Quiere un espectáculo porque le ayuda, y para sus seguidores, le hace un mártir", añade.

La imputación no impide que Trump se postule para la Casa Blanca, pero el magnate neoyorquino tiene muchos más asuntos pendientes en los tribunales, desde su posible implicación en el asalto al Capitolio hasta la supuesta manipulación electoral en Georgia o posibles delitos fiscales en Nueva York.

"Lo que hace todo esto es debilitar su imagen de impunidad y de invencibilidad. Es solamente el primero, pero no el último de los procesamientos. Es un principio en hacer mella en esa idea de que a este hombre le resbala la rendición de cuentas y el Estado de Derecho", opina el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Pedro Rodríguez.

Sin posibilidades de inhabilitación en esta fase

Tras la imputación del exmandatario, más adelante se celebrará un juicio en el que el equipo legal de Trump presentará sus argumentos, aunque por el momento se desconoce cuándo se llevará a cabo. En el caso de que fuera declarado culpable, lo más probable es que el magnate reciba una multa, aunque también existe la posibilidad de que lo envíen a prisión.

Si alguno de los cargos de los que se le acusa es un delito grave, Trump podría enfrentarse a un máximo de cuatro años de prisión. Pero la imputación por una serie de delitos o incluso una condena por un delito leve podría no impedir que el expresidente volviera a ser candidato en la carrera a la Casa Blanca y ganar las elecciones. Nada impediría que Trump pudiera continuar con su campaña electoral.

Sin embargo, un juicio prolongado podría suponer una distracción importante en una campaña presidencial a la hora de cumplir una agenda de mítines electorales.

"Toda la vida de Trump es una vida de litigios, una vida de alargar plazos y sus pulsos judiciales. No hay nada que le impida presentarse a las primarias, no hay nada que le impida ganar la nominación de su partido y, por supuesto, no hay nada que le impida presentarse por tercera vez como candidato a presidente de Estados Unidos", explica el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, quien recalca que hay "muchísimos más" asuntos pendientes en los tribunales.

"Hay un caso en Georgia de robo electoral de las elecciones de 2016, el asalto al Capitolio, está también el caso en el estado de Nueva York sobre delitos fiscales… La lista es larga y empieza a ser un fenómeno en cascada", añade.