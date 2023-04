El senador republicano de Florida, Marco Rubio, ha señalado en una publicación en Twitter que "hoy es un mal día para todos nosotros y todos nos vamos a arrepentir por mucho tiempo", en referencia a la comparecencia judicial de Donald Trump en Nueva York, un mensaje muy repetido entre los representantes republicanos.

“Today is a bad day for all of us & we are all going to regret it for a very long time pic.twitter.com/Nc2oMpeFz0“