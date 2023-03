Un gran jurado de Manhattan ha imputado al expresidente de Estados Unidos Donald Trump por pagar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels para que no contara su relación con él, según han adelantado medios estadounidenses como el diario The New York Times y la CNN, que citan a fuentes familiarizadas con el caso. Se trata de una decisión sin precedentes, ya que convierte a Trump en el primer expresidente de EE.UU. que se enfrenta a cargos penales. Y todo mientras el republicano prepara su campaña electoral para la reelección en las elecciones presidenciales de 2024.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan abrió una investigación para determinar el presunto papel del exmandatario en un plan de pago secreto y encubierto que presuntamente violó las normas de financiación electoral de la campaña de 2016 en la que resultó elegido y que involucra a Daniels. Por el momento se desconocen los cargos exactos y es probable que la acusación tarde días en concretarse, de acuerdo con el NYT.

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que abrió el caso, ha señalado que está en coordinación con el equipo del expresidente para coordinar "su entrega" y, según adelanta la prensa, Trump se entregará la próxima semana en Nueva York.

En un breve comunicado, Bragg recuerda que esta imputación "permanece bajo sello", por lo que pueden pasar varios días hasta conocerse su contenido exacto.

Trump: "Es una persecución política al más alto nivel" Al poco de conocerse la noticia, el republicano ha emitido un comunicado en el que se declara "completamente inocente" y afirma que su imputación es "una persecución política y una interferencia electoral al más alto nivel en la historia". El expresidente acusa a los demócratas de llevar a cabo una "caza de brujas" para "destruir el movimiento de Make America Great Again" desde el momento en que venció a Hilary Clinton en 2016. "Los demócratas han mentido, han hecho trampas y han robado, todo en su obsesión por 'cazar a Trump', pero ahora han hecho lo impensable: imputar a una persona completamente inocente", asegura. “Los estadounidenses saben perfectamente lo que están haciendo los demócratas, todo el mundo puede verlo“ "Esta caza de brujas le saldrá muy mal a Joe Biden. El pueblo americano sabe perfectamente lo que están haciendo los demócratas radicales. Todo el mundo puede verlo. Así que nuestro movimiento y nuestro partido derrotarán, primero a Alvin Bragg (el fiscal del caso) y después a Joe Biden", concluye la nota. En la misma línea, sus hijos han denunciado que la decisión judicial del tribunal de Nueva York es un esfuerzo por impedir que se presente a las elecciones del próximo año. Trump lleva años calificando toda acusación o proceso judicial abierto en su contra como esta "caza de brujas" que, dice, solo busca apartarle de la vida política.

El primer escándalo que puede enturbiar su carrera a la Casa Blanca El caso se remonta al año 2006, cuando el expresidente presuntamente mantuvo relaciones sexuales con la conocida actriz y directora porno Stephanie Clifford (Stormey Daniels). Pero no fue hasta diez años después, durante la primera campaña presidencial de Trump, cuando el republicano presuntamente compró su silencio, según denunció Daniels en 2018. Entonces, el diario The Wall Street Journal informó de que el exmandatario habría organizado el pago de 130.000 dólares a la actriz en octubre de 2016, semanas antes de ganar las elecciones, para evitar que el caso saliese a la luz. En enero de este año, el jurado comenzó a dirimir el caso, cuya investigación lidera el fiscal Bragg. El exabogado del republicano Michael Cohen defiende que Trump también pagó en negro a otra mujer, la antigua modelo de Playboy Karen McDougal, quien asegura que también mantuvo relaciones sexuales con él durante diez meses en 2006, algo que Trump también niega. En este caso, la 'chica Playboy' presuntamente logró un acuerdo para publicar su historia con The National Enquirer a cambio de 150.000 dólares, pero el diario, cuyo propietario es amigo de Trump, compró su testimonio para ocultarlo. En 2018, los fiscales federales ya investigaron el presunto pago a Daniels y condenaron a tres años de prisión a Cohen, pero no a Trump. El exabogado reconoció entonces que realizó el pago a Daniels por orden del expresidente. 01.27 min El laberinto judicial de Donald Trump por presuntos sobornos a una actriz porno Este caso es solo uno de los varios que Trump tiene pendientes con la Justicia. Las autoridades le investigan por su presunto intento de interferir en el recuento electoral en el estado de Georgia en las elecciones de 2020, el asalto al Capitolio, o el hallazgo de documentos secretos oficiales en su residencia privada en Mar-a-Lago (Florida) una vez que abandonó el cargo. Trump anunció en noviembre de 2022 su candidatura para las presidenciales de 2024 y defiende que seguirá su camino electoral a pesar de que sea procesado. El expresidente tiene un largo camino para lograr la nominación de un Partido Republicano divivido en torno a su figura, pero por el momento tiene el 44% del apoyo del partido frente a su rival más peligroso, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a quien la última encuesta de Ipsos / Reuters da el 30% de apoyo. Los obstáculos de Trump para volver a la Casa Blanca: de las causas judiciales al descontento republicano LAURA GÓMEZ DÍAZ