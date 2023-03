El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado su acusación por pagar el silencio de una actriz porno y ha asegurado que es "una persecución política y una interferencia electoral al más alto nivel en la historia", en un comunicado.

Un gran jurado de Manhattan ha imputado este jueves a Trump por pagar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels para que no contara su relación con él, según han adelantado medios estadounidenses como el diario The New York Times y la CNN.

En un comunicado, el exmandatario ha afirmado que desde incluso antes de prestar juramento como presidente, "los Demócratas de la Izquierda Radical -el enemigo de los hombres y mujeres trabajadores de este país- han estado inmersos en una caza de brujas para destruir el movimiento Make America Great Again".

Ha acusado al partido demócrata de una persecución política constante que ha llegado muy lejos para el exmandatario. "Los demócratas han hecho trampas en innumerables ocasiones a lo largo de las décadas, incluido el espionaje de mi campaña, pero el armamento de nuestro sistema judicial para castigar a un oponente político, que resulta ser un presidente de los Estados Unidos y el principal candidato republicano a la Presidencia, nunca ha sucedido antes", ha señalado.

"Ahora han hecho lo impensable: acusar a una persona completamente inocente en un acto de flagrante interferencia electoral", ha sostenido.

01.27 min El laberinto judicial de Donald Trump por presuntos sobornos a una actriz porno

Lo cierto es que tras la acusación del jurado, Trump se ha convertido en el primer expresidente imputado en la historia de Estados Unidos. Además, se abre un periodo incierto, ya que no está claro si el exmandatario se entregará a la Justicia o si tendrá que ser detenido para comparecer por el caso, ni si esto se producirá en Florida, donde tiene su residencia habitual, o en Nueva York.

Culpa directamente a Biden y alienta al partido republicano para actuar El expresidente no se ha achantado y ha cargado directamente contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Trump ha denunciado que el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, fue elegido a dedo y financiado por George Soros. "Está haciendo el trabajo sucio de Joe Biden, ignorando los asesinatos, robos y asaltos en los que debería estar centrado", ha apuntado. Por su parte, el congresista republicano George Santos ha señalado que "instrumentalizar el sistema judicial para ir en contra de un rival es un claro peligro para nuestro país y nuestra democracia. Alvin Bragg debería centrarse en perseguir el crimen en Nueva York, no en ejecutar una caza de brujas política". Trump advierte que si sale imputado habrá una "potencial muerte y destrucción" "Creo que esta caza de brujas le saldrá como el tiro por la culata a Joe Biden. El pueblo estadounidense se da cuenta exactamente de lo que los demócratas de izquierda radical están haciendo aquí", ha indicado. Aparte de culpar a los demócratas, al final de su mensaje, Trump ha destacado la unión de su partido para derrotar primero al fiscal Alvin Bragg y después a Joe Biden. "Vamos a echar a todos y cada uno de estos demócratas corruptos de sus cargos para que podamos ¡hacer a América grande de nuevo!", ha finalizado.