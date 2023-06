¿Sabías que Polonia es uno de los países con peor situación de Europa en lo que se refiere a derechos LGBTI? Más de 100 ciudades y pueblos del país se declararon libres de “ideología LGBT” durante 2019.

En el octavo episodio de 'Españoles en conflictos', ya disponible en RTVE Play, hemos viajado a Polonia para conocer de cerca, a través de los ojos de españoles que residen en el país, cómo es convivir con esta realidad.

Sergi es administrativo y lleva 5 años en Polonia

'Españoles en conflictos' en Polonia - Sergi Peñarrubia

““Yo vivo con normalidad. Quitando las instituciones, las administraciones y la influencia de la Iglesia, quitando todo esto, se puede vivir relativamente bien”“

Sergi llegó a Polonia hace 5 años y trabaja como administrativo en Varsovia. El español admite vivir con normalidad en el país, a pesar de encontrarse con “situaciones que desgraciadamente dan un poquito de miedo y preocupación por el futuro”.

Además de no poder casarse con su pareja ni adoptar, Sergi admite sentirse incómodo mostrando afecto en público. “Sinceramente no me siento muy cómodo cogiendo de la mano o besando a mi novio”.

00.53 min Sergi es administrativo y lleva 5 años en Polonia

Sergi explica que a su pareja le choca ir a España: “Yo intento abrirle la menta y enseñarle que existe un mundo tolerante ahí fuera, que se puede vivir con total libertad”.